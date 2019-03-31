Талдыкорган. 30 марта. Kazakhstan Today - В связи с задержанием в Алматы автонарушителя с травматикой проводится служебное расследование в отношении акима Талдыкоргана, передает Kazakhstan Today со ссылкой на КТК

События разворачивались следующим образом: полицейские остановили машину с тонированными стёклами и обнаружили целый ряд нарушений. У водителя при себе не оказалось ни прав, ни документов на авто. В легковушке были установлены спецсигналы, а в багажнике нашли травматический пистолет и пачки стодолларовых купюр. Правда, ненастоящих - деньги оказались муляжом.

Кроме этого, мужчина возил с собой сразу две пары госномеров, зарегистрированных на другие машины. В Интернете появилась информация, что водитель на самом деле - сын акима Талдыкоргана. Так ли это, предстоит установить в ходе служебного расследования.

В отношении этого хотим разобраться. Действительно ли сын акима, какие деньги, откуда пистолет и так далее. На момент проведения служебного расследования аким города не будет отстранен от работы. Он сейчас на работе работает", - прокомментировал пресс-секретарь акима Алматинской области Галымурат Жукел.

Напомним, 28 марта пресс-служба департамента полиции Алматы сообщила о задержании водителя белой "Тойоты-Камри-70" с затонированными передними стеклами. При проверке документов у водителя не оказалось при себе водительского удостоверения и каких-либо документов на транспортное средство. Выяснилось, что автомашина принадлежит другому человеку.

Кроме этого, инспекторы заметили установленные на авто устройства для подачи специальных световых и звуковых сигналов, предназначенные для автомобилей оперативных и специальных служб. Нарушитель очень нервничал и все время разговаривал с кем-то по телефону, отметили в полиции.

В багажнике автомобиля оказались травматический пистолет марки "Байкал" и отдельный короб с патронами к нему, две пары государственных регистрационных номерных знаков, зарегистрированных на другие транспортные средства, одна рация, пачки валютных купюр номиналом $100 не для обращения.

Откуда и кому принадлежат эти предметы, водитель пояснить не смог, ссылаясь, что автомашина не его. По приезде на место владельца авто он также сообщил, что какого-либо отношения к предметам, обнаруженным в багажнике его автомобиля, не имеет. Далее выяснилось, что машина снята с учета и не зарегистрирована должным образом.

Помимо букета административных правонарушений на транспорте, выявлено уголовное правонарушение, предусмотренное частью 2 статьи 287 УК РК (Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение газового оружия с возможностью стрельбы патронами травматического действия). На водителя и владельца "Тойоты" составлены административные протоколы по каждому нарушению. Автомобиль водворен на штрафстоянку. Все задержанные лица были доставлены в УП Медеуского района для дальнейшего разбирательства.

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