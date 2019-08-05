В трех районах Алматы построят пожарные депо

Алматы. 4 августа. Kazakhstan Today - В Наурызбайском, Алатауском и Бостандыкском районах Алматы построят пожарные депо, передает Kazakhstan Today.

Это позволит сократить время проезда до места происшествия и повысит эффективность работы пожарных, сообщает Almaty.tv

Сейчас среднее время прибытия к месту пожара составляет 13 минут. Таким образом, 33% пожаров находятся в диапазоне времени прибытия свыше 10 минут.

Наурызбайский район с населением более 130 тыс. человек был присоединен к территории города без пожарного депо. А интенсивная застройка верхней части Бостандыкского района привела к необходимости защиты 6 микрорайонов с населением более 28 тыс. человек. Так, по предложению ДЧС управлением комфортной городской среды ведется разработка ПСД на строительство двух пожарных частей в названных районах.

Защиту мегаполиса от пожаров осуществляет 17 подразделений противопожарной службы. Ежедневно на суточное дежурство заступают около 190 человек личного состава.

В целях повышения уровня оснащенности за три года в гарнизон поступило 34 единицы пожарной автотехники, а в текущем году планируется закуп еще 13 единиц.

Также для снижения времени прибытия в условиях пробок, наряду с тяжелой техникой закупаются малогабаритные автомобили быстрого реагирования и пожарные мотоциклы.

Отметим, что в ДЧС проходит опытную эксплуатацию "АРМ-Диспетчер", внедрение которого сократило время от поступления звонка до высылки сил и средств в 3 раза - с 2,5 минуты до 40 секунд.

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