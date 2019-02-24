Алматы. 15 февраля. Kazakhstan Today - В управлении социального благосостояния Алматы прошла очередная встреча с многодетными матерями, передает Kazakhstan Today.

Ранее по поручению главы государства были созданы рабочие группы по выработке системных мер поддержки, как на правительственном, так и на региональном уровнях. Во всех районах Алматы уже прошли аналогичные встречи, где были собраны все предложения. На внеочередной конференции партии "Нур Отан" аким Алматы Бауыржан Байбек озвучил комплекс мер по поддержке многодетных малообеспеченных матерей.

Так, в Алматы появится Центр многодетных матерей "Бакытты отбасы", где по принципу одного окна будут оказываться услуги юридической и психологической консультации, реабилитационной помощи. Здесь же могут быть трудоустроены сами многодетные матери. Кроме того, из местного бюджета будет субсидироваться оплата первоначального взноса на жилье для нуждающихся многодетных семей, имеющих четырех и более несовершеннолетних детей. Будут увеличены объемы и перечень адресных компенсационных выплат по коммунальным услугам, включая затраты на установку индивидуальных приборов учета горячего и холодного водоснабжения, сообщает телеканал "Алматы".

Увеличение коснется и адресной социальной помощи на возмещение затрат по обучению на дому детей-инвалидов и единовременной социальной помощи при наступлении трудной жизненной ситуации.

Власти Алматы также планируют компенсировать затраты на детский сад для многодетных малоимущих семей, начиная со второго ребенка.

Среди предложенных системных мер можно также отметить увеличение социальных рабочих мест для малообеспеченных семей и организацию бесплатных краткосрочных курсов с выплатой стипендий.

Я думаю, что меры поддержки и помощи многодетным семьям, озвученные здесь, в акимате, будут реализованы. Это касается всех вопросов, которые сегодня задавали матери. Поговорили мы спокойно о жилье, пособиях", - сказала многодетная мама Нургуль Байсадыкова.

Акимат Алматы открыто обсуждает с нами все вопросы, касающиеся поддержки многодетных, малообеспеченных семей. Нас внимательно выслушал заместитель акима города Ерлан Аукенов", - отметила многодетная мама Улжалгас Саткымбекова.

Представитель инициативной группы Сауле Абединова также призвала к конструктивному и открытому диалогу. По её словам, сейчас необходимо просто спокойно сесть за стол переговоров и работать сообща.

В Алматы оперативно отреагировали на обращения многодетных, малообеспеченных семей. Была создана рабочая группа, в неё войдут и общественники из каждого района Алматы. Это, безусловно, позитивные плоды нашего конструктивного диалога", - поделилась итогами очередной встречи общественный деятель Сауле Абединова.

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