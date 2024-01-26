В ЗКО возобновился отстрел сайгаков

За границей находятся более 300 казахстанских туристов этого туроператора

Фото: freepik.com

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Астана. 24 января. KAZAKHSTAN TODAY - По информации администратора системы гарантирования прав граждан РК в сфере выездного туризма КФ "Туристік қамқор", туроператор TEZ.KZ объявил о приостановке своей деятельности. Туроператор является участником системы гарантирования прав граждан РК в сфере выездного туризма, - По информации администратора системы гарантирования прав граждан РК в сфере выездного туризма КФ "Туристік қамқор", туроператор TEZ.KZ объявил о приостановке своей деятельности. Туроператор является участником системы гарантирования прав граждан РК в сфере выездного туризма, сообщает пресс-служба Министерства туризма и спорта РК.





На сегодняшний день за границей находятся более 300 казахстанских туристов этого туроператора.





Для разрешения вопроса Министерством туризма и спорта РК, а также заинтересованными сторонами проведено оперативное совещание. При содействии министерства все туристы туроператора TEZ.KZ будут возвращены в Казахстан за счет средств, накопленных туроператором в системе гарантирования. Обязательное условие для гарантированного возврата - наличие туркода. Туристы будут обеспечены обратным билетом в Казахстан согласно их датам прилета, указанным в турпродукте.





В ведомстве напомнили, что с 2016 года каждый реализованный туроператором тур в обязательном порядке должен содержать туркод - уникальное буквенно-числовое значение. Действие туркода начинается с момента пересечения границы Республики Казахстан и гарантирует оперативный возврат при невозможности исполнения/неисполнении своих обязательств туроператором. Требовать его необходимо каждому организованному туристу.





По всем возникающим вопросам по поводу возвращения туристов можно обратиться по следующим контактам:





1) директор КФ "Туристік қамқор" - Есилов Асылхан Бурамбекович, тел.: 74-51-58, +7-701-534-0508;





2) руководитель управления Комитета индустрии туризма МТС РК - Ауэзов Меиржан Ибадуллаевич, тел.: 74-07-71, +7-701-553-20-64.