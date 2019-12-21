Вход на "Медеу" стал бесплатным для пенсионеров

Алматы. 20 декабря. Kazakhstan Today - Аким Алматы Бахытжан Сагинтаев поручил обеспечить пенсионерам бесплатный вход на "Медеу", передает Kazakhstan Today.

Аким города Алматы Бахытжан Сагинтаев на встрече с жителями Медеуского района дал поручение обеспечить пенсионерам бесплатное посещение массовых катаний на легендарном катке "Медеу", сообщила дирекция спортивных сооружений Алматы.

Данное решение позволит пенсионерам, как продолжающим вести активный образ жизни, так и просто приходящим на "Медеу" с внуками, посещать каток бесплатно как в будни, так и в выходные и праздничные дни.

Официально установленное право бесплатного посещения "Медеу" пенсионерами - логическое продолжение программы "Активное долголетие пенсионеров". Это социальный проект, который направлен на организацию и создание условий, позволяющих лицам пожилого возраста вести активный образ жизни, заниматься физической культурой и спортом", - отметили в дирекции.

Данная программа должна получить развитие и охватить как можно больше спортивных объектов города. Уже в самое ближайшее время все спортивные сооружения города должны стать максимально доступными для пожилых людей. Инициатива городского акимата должна быть подхвачена всеми спортивными организациями, вне зависимости от формы собственности. Для поддержки этой важной социальной инициативы на базе высокогорного спортивного комплекса "Медеу" был создан клуб "Спортивное долголетие". Горожане пенсионного возраста, вступившие в Клуб, смогут принимать участие во всех активностях организации. Помимо бесплатных катаний на "Медеу" это занятия в группах здоровья, пешие походы, коллективные посещения спортивных мероприятий и так далее.

В ближайшее время на официальном сайте "Медеу" www.medey.info будет размещена вся информация о программах Клуба и условиях вступления.

В сообщении отмечается, что новый сезон массовых катаний открылся на катке "Медеу" 19 октября 2019 года. После летней модернизации работы катка увеличено количество точек проката, кассовых окон. Появился фудкорт и места для отдыха на льду. В выходные дни увеличено количество подготовок льда. Понедельник стал рабочим днем. Восстановлен исторический архитектурный вид, ставший визитной карточкой города.

Помимо пенсионеров, бесплатно каток могут посещать инвалиды, дети из многодетных семей и воспитанники детских домов, а также дети, не достигшие 7-летнего возраста.

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