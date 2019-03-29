Алматы. 28 марта. Kazakhstan Today - Водителя без прав с травматическим пистолетом, патронами и валютой в багажнике авто задержали в Алматы, передает Kazakhstan Today.

Как сообщили в пресс-службе Департамента полиции Алматы, при патрулировании экипаж полиции на одной из центральных магистралей остановил автомашину "Тойота-Камри-70" белого цвета с затонироваными передними стеклами.

При проверке документов у водителя авто не оказалось при себе водительского удостоверения и каких-либо документов на транспортное средство. Выяснилось, что горе-водитель, не имеющий права вождения транспортным средством, катался в городе на чужой машине. Кроме того, инспекторы заметили установленные на авто устройства для подачи специальных световых и звуковых сигналов, предназначенные для автомобилей оперативных и специальных служб. Нарушитель очень нервничал и все время разговаривал с кем-то по телефону", - проинформировали в специализированном батальоне патрульной полиции Управления административной полиции.

В ответ на просьбу полицейских открыть багажник нарушитель неохотно выполнил требование представителей власти. В багажнике оказались травматический пистолет марки "Байкал" и отдельный короб с патронами к нему, две пары государственных регистрационных номерных знаков, зарегистрированных на другие транспортные средства, одна рация, пачки валютных купюр номиналом $100 долларов не для обращения.

Откуда и кому принадлежат эти предметы, водитель пояснить не смог, ссылаясь, что автомашина не его. По приезде на место владельца авто он также сообщил, что какого-либо отношения к предметам, обнаруженным в багажнике его автомобиля, не имеет. Далее выяснилось, что машина снята с учета и не зарегистрирована должным образом. Помимо букета административных правонарушений на транспорте, выявлено уголовное правонарушение, предусмотренное частью 2 статьи 287 УК РК (Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение газового оружия с возможностью стрельбы патронами травматического действия). На водителя и владельца "Тойоты" составлены административные протоколы по каждому нарушению. Автомобиль водворен на штрафстоянку. Все задержанные лица доставлены в УП Медеуского района для дальнейшего разбирательства", - заключили в департаменте полиции.

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