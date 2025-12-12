Wildberries переводит продавцов на общеустановленный налоговый режим
Фото: Depositphotos
Астана. 11 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - Российский маркетплейс Wildberries обязал продавцов на своей платформе перейти на общеустановленный режим налогообложения, сообщает Uchet.kz.
Согласно пункту 16 статьи 286 нового Налогового кодекса, вступающего в силу с 1 января 2026 года, расходы на товары, работы и услуги у лиц, применяющих специальный налоговый режим на основе упрощенной декларации, нельзя будет учитывать при расчете корпоративного подоходного налога. В связи с этим Wildberries попросил продавцов, которые применяют специальный налоговый режим на упрощенке, перейти на общеустановленный режим до 1 января 2026 года", - пишет издание.
Отмечается, что для перехода с упрощенки на общеустановленный режим необходимо направить уведомление в налоговые органы. Это можно сделать на бумажном носителе, подав его в управление государственных доходов по месту нахождения, а также онлайн - через кабинет налогоплательщика, eGov.kz или мобильное приложение E-Salyq Business. Уведомление нужно подать до первого дня месяца, с которого планируется применять общеустановленный режим налогообложения.
Если до 1 марта 2026 года налогоплательщики, применяющие специальный налоговый режим на основе упрощенной декларации, не подадут заявление о смене налогового режима, то их переведут на общеустановленный режим автоматически", - говорится в сообщении.
Ранее в Казахстане утвердили перечень видов деятельности для применения СНР для самозанятых.
Напомним, 16 октября правительство приняло решение исключить излишние ограничения на применение специального налогового режима на основе упрощенной декларации. В запретительном списке сохраняются только 44 вида деятельности по аналогии с действующим законодательством.
Как сообщалось ранее, в Казахстане запустили петицию по пункту 16 статьи 286 нового Налогового кодекса против запрета на вычеты по сделкам с контрагентами, применяющими специальный налоговый режим на основе упрощенной декларации. Однако петиция не прошла модерацию.
Ее автор, налоговый консультант Екатерина Ким направила обращение президенту, в котором просит дать поручение правительству РК и Миннацэкономики пересмотреть пункт 16 статьи 286 НК РК с целью его исключения либо корректировки, а также отложить применение новых ставок и порогов по НДС до проведения общественных слушаний с участием представителей бизнеса и экспертов.
Она отметила, что пункт 16 статьи 286 НК РК фактически исключает возможность признания расходов по сделкам с субъектами, применяющими СНР на основе упрощенной декларации. Это ограничивает свободу предпринимательской деятельности, дискриминирует малый бизнес, вынуждает компании отказываться от сотрудничества с МСБ, ведет к монополизации рынка и росту цен, считает автор петиции.
Специальный налоговый режим на основе упрощенной декларации является законным инструментом, предусмотренным самим Налоговым кодексом. Запрещая контрагентам учитывать расходы по сделкам с субъектами СНР, государство фактически наказывает за применение законного режима. Это противоречит статье 26 Конституции РК, принципам равенства и недискриминации налогоплательщиков и целям реформы, заявленным как поддержка МСБ", - отметила эксперт.
Кроме того, по ее словам, "одновременное повышение ставки НДС и снижение порога для регистрации по НДС создает эффект резкого увеличения налоговой нагрузки, снижает конкурентоспособность МСБ, подталкивает бизнес в тень и противоречит целям налоговой реформы".