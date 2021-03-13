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ЮНФПА: в Казахстане 17% женщин подвергались физическому или сексуальному насилию

12.03.2021 12529
Нур-Султан. 12 марта. Kazakhstan Today - В Казахстане 17% женщин в возрасте 18-75 лет, у которых был или в настоящее время есть партнер, сообщили, что они подвергались физическому или сексуальному насилию, или обеим формам насилия, несколько раз в своей жизни. Об этом рассказали в пресс-службе Казахстанского представительства фонда ООН в области народонаселения, передает Kazakhstan Today.
 

Каждая третья женщина в мире подвергается физическому или сексуальному насилию, в основном со стороны интимного партнера. В Казахстане 17% женщин в возрасте 18-75 лет, у которых был или в настоящее время есть партнер, сообщили, что они подвергались физическому или сексуальному насилию, или обеим формам насилия, несколько раз в своей жизни. Совместная деятельность медицинских и социальных работников и полиции играет ключевую роль в предотвращении насилия и реагировании на него", - говорится в сообщении ЮНФПА Казахстан.

 
В организации рассказали, что в апреле 2020 года Казахстан утвердил и принял первый в отечественной практике Клинический протокол оказания медицинской помощи при гендерном насилии, разработанный Министерством здравоохранения Республики Казахстан при поддержке ЮНФПА. Чтобы помочь внедрить этот протокол на практике, Министерство здравоохранения и ЮНФПА при поддержке посольства Великобритании в Нур-Султане разработали онлайн-курс на казахском и русском языках для работников первичной медико-санитарной помощи, которые очень часто являются "первой точкой контакта" для людей, переживших гендерное насилие.
 
Сотрудники, работающие в отделениях неотложной помощи, как правило, первыми обследуют женщин, пострадавших в результате изнасилования или домашнего насилия. Медицинские работники, посещающие такие учреждения, как тюрьмы, психиатрические больницы и дома престарелых, могут быть единственным источником внешней помощи для жертв жестокого обращения.
 

Насилие в отношении женщин и девочек является нарушением прав человека, и непосредственные и долгосрочные физические, сексуальные и психические последствия для женщин и девочек могут быть разрушительными, включая смерть. Насилие негативно сказывается на общем благополучии женщин и мешает им полноценно участвовать в жизни общества. Это влияет на их семьи, их сообщество и страну в целом. Насилие сопряжено с огромными издержками - от большей нагрузки на здравоохранение до судебных издержек и потерь производительности. Медицинские работники очень часто первыми вступают в контакт с жертвами насилия, поэтому этот онлайн-тренинг является еще одним шагом на пути к тому, чтобы меры здравоохранения по борьбе с гендерным насилием могли основываться на правах человека и приносить пользу всем людям, пережившим гендерное насилие", - отметила представитель ЮНФПА в Казахстане и страновой директор в Кыргызстане и Туркменистане Джулия Валезе.

 
40 участников для первой группы были отобраны из учреждений здравоохранения Шымкента и Туркестанской области, поскольку именно в этих регионах ЮНФПА проводил и пилотировал проекты по межведомственному реагированию на гендерное насилие.
 

В целом Министерство здравоохранения РК поддерживает проведение онлайн-тренингов по вопросам реагирования на гендерное насилие как актуальную проблему на сегодняшний день. Насилие в отношении женщин и детей рассматривается как частное дело и остается безнаказанным. Поэтому предотвращение насилия является обязательным. Именно обучающие тренинги содействуют решению вопросов межличностных отношений, отработки умений и навыков, направленных на профилактику насилия", - сказала главный экперт департамента организации медицинской службы МЗ РК Рабига Милибаева.

 

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