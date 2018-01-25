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Замакима ЮКО считает, что родители нарушают права детей, заставляя их носить в школу религиозную одежду24.01.2018
  • Фото: 365Info
Общество  16:45

Шымкент. 24 января. Kazakhstan Today - Вчера в акимате Южно-Казахстанской области прошел круглый стол по вопросам ношения религиозной атрибутики в школах, передает Kazakhstan Today.

Круглый стол был организован представителями областного акимата и управления образования для повышения религиозной грамотности среди школьников и их родителей, приобщения молодого поколения к традициям предков, а также совместной работы представителей правоохранительных органов, управлений внутренней политики, образования и религии по пропаганде общественных ценностей, сообщили в пресс-службе акима области.

По данным областного управления образования, сегодня в школах области учатся 597 школьниц, носящих религиозную одежду (платок), хотя по закону, ношение религиозной атрибутики в школах категорически запрещено.

"Директорам школ необходимо правильно проводить разъяснительную работу как с детьми, так и с родителями. Всё должно быть в рамках закона, в том числе соблюдение норм ношения школьной формы, при этом, не ущемляя прав ребенка", - отметил первый заместитель начальника ДВД ЮКО полковник полиции Асылхан Калаубаев.

Заместитель руководителя управления образования Ардак Садыкова рассказала присутствующим о проделанной работе с родителями школьниц по разъяснению норм ношения школьной одежды и поиску компромиссов в данном вопросе. Также заместитель начальника управления по противодействию экстремизму ДВД ЮКО полковник полиции Шырынбек Онгарбаев представил отчет об отрицательном влиянии предстателей деструктивных религиозных течений на девочек школьного возраста и юридическом обосновании ношения "хиджаба" в средних школах области.

"Несовершеннолетние дети носят платок и религиозную одежду не по своей воле, здесь наблюдается нарушение прав ребенка со стороны родителей. Поскольку этот вопрос актуален в повестке дня, ежедневная работа в данном направлении находится под контролем акима области", - сказал заместитель акима области Уласбек Садибеков.


В акимате напомнили, что, согласно статье 49 закона "Об образовании", родители и законные представители школьниц обязаны соблюдать форму одежды, утвержденную для школьных заведений. Включение в школьную форму разных элементов религиозного характера строго запрещено.
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