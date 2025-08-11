10.08.2025, 11:11 8481
Казахстан завоевал первое золото на чемпионате Азии по боксу
Фото: sports.kz
Бангкок. 10 августа. KAZAKHSTAN TODAY - Казахстанская боксерша Куралай Егинбайкызы выступила в финале молодежного чемпионата Азии от World Boxing в Бангкоке, сообщает Sports.kz.
В финальном поединке в весовой категории до 80 килограммов на турнире среди спортсменок до 19 лет Егинбайкызы сразилась с индианкой Критикой Васан и добилась победы раздельным решением судей", - говорится в сообщении.
Отмечается, что Куралай Егинбайкызы принесла Казахстану первую золотую медаль на турнире. Всего в составе сборной Казахстана U-19 семь боксеров.
