Система Orphus

Расписание выступлений казахстанских спортсменов на Олимпиаде 13 февраля

13.02.2022, 11:10 11841
Расписание выступлений казахстанских спортсменов на Олимпиаде 13 февраля
Фото: pexels.com
ПЕКИН. 13 ФЕВРАЛЯ - В воскресенье, 13 февраля, на Олимпиаде-2022 в Пекине выступят девять казахстанских спортсменов, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
Эфиры в 08.05 и 11.45: телеканал Qazsport. Гигантский слалом. Мужчины. Казахстан представляет Захар Кучин.
 
14.50, телеканал Qazaqstan. Биатлон. Женщины, гонка преследования, 10 километров. Галина Вишневская-Шепоренко. Телеканал Qazaqstan покажет трансляцию гонки преследования на 12,5 километра у мужчин - Казахстан представит Александр Мухин. 
 
16.55, телеканал Qazsport. Фристайл, лыжная акробатика, квалификация. Жанбота Алдабергенова и Акмаржан Калмурзаева. 
 
16.55, телеканал "Хабар". Шорт-трек, мужчины, четвертьфинал, 500 метров. Денис Никиша, Адиль Галиахметов и Абзал Ажгалиев. Полуфинал запланирован на 17:27, финал - на 18:09. 
 
19.50, телеканал "Хабар". Конькобежный спорт, женщины, 500 метров. Финальный забег проведет Екатерина Айдова.
 

новости по теме

Анонс выступлений казахстанцев на Олимпиаде 14 февраля

14.02.2022, 08:41 3276
Анонс выступлений казахстанцев на Олимпиаде 14 февраля
Фото: НОК/olympic.kz
ПЕКИН. 14 ФЕВРАЛЯ - В понедельник, 14 февраля, на Олимпиаде-2022 в Пекине выступят всего два спортсмена из Казахстана, сообщает Sports.kz, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
Во фристайле в лыжной акробатике у женщин квалификацию проведут Жанбота Алдабергенова и Акмаржан Калмурзаева. Она начнется в 13.00 по времени Нур-Султана. Прямая трансляция финала начнется в 17.00, посмотреть ее можно будет на телеканале Qazaqstan.
 
Напомним, изначально квалификация у фристайлисток должна была состояться в воскресенье, 13 февраля, но организаторы приняли решение о переносе соревнований на следующий день из-за неблагоприятных погодных условий.
 
Всего на Олимпиаде в Пекине Казахстан представляют 34 спортсмена. Лучший результат из них на данный момент показал шорт-трекист Абзал Ажгалиев - он занял четвертое место в финальном забеге на дистанции 500 метров. Тем самым Ажгалиев добился исторического достижения для страны: ранее казахстанские шорт-трекисты никогда не выступали в финале в индивидуальных соревнованиях. 
 

Восьмой день Олимпиады: казахстанцы соревновались в трех видах спорта

12.02.2022, 20:54 15916
ПЕКИН. 12 ФЕВРАЛЯ - Сегодня Казахстан был представлен на Олимпиаде-2022 в Пекине в трех видах спорта - лыжных гонках, биатлоне и конькобежном спорте, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
В лыжных гонках у женщин прошла эстафета 4х5 километров, в которой от Казахстана выступили Ксения Шалыгина, Ангелина Шурыга, Надежда Степашкина и Ирина Быкова. Сборная Казахстана заняла 15-е место с отставанием +7:34.4 от лидера, сообщает Sports.kz.
 
В биатлоне у мужчин прошел спринт на 10 километров, в котором Казахстан представляли Александр Мухин и Владислав Киреев. Мухин занял 49-е место (1+0), уступив лидеру +2:36.8, Киреев - 77-е место (1+0) - +3:21.3.
 
В конькобежном спорте у мужчин состоялся финальный забег на дистанции 500 метров - от Казахстана выступил Иван Аржаников. Он финишировал в тройке аутсайдеров, заняв 28-е место с отставанием +1.50 от лидера. 
 

Анонс выступлений казахстанцев на Олимпиаде в Пекине 12 февраля

12.02.2022, 09:45 18971
Анонс выступлений казахстанцев на Олимпиаде в Пекине 12 февраля
Фото: akorda.kz
ПЕКИН. 12 ФЕВРАЛЯ - В субботу, 12 февраля, на Олимпиаде-2022 в Пекине выступят семь казахстанских спортсменов, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
В лыжных гонках у женщин пройдет эстафета 4х5 километров - сборную Казахстана в ней представят Ксения Шалыгина, Ангелина Шурыга, Надежда Степашкина и Ирина Быкова. Прямая трансляция на телеканале "Qazsport" начнется в 13.20 по времени Нур-Султана, сообщает Sports.kz.
 
В 14.50 в конькобежном спорте у мужчин пройдет финальный забег на дистанции 500 метров - от Казахстана выступит Иван Аржаников. Прямая трансляция - на телеканале "Qazaqstan". 
 
Также в 14.50 на телеканале "Хабар" начнется прямая трансляция биатлона - спринта на 10 километров у мужчин, в котором выступят Александр Мухин и Владислав Киреев.
 
Напомним, всего на Олимпиаде-2022 в Пекине Казахстан представляют 34 спортсмена. Олимпийские игры продлятся до 20 февраля. 

 

Седьмой день Олимпиады: успешно выступили шорт-трекисты

11.02.2022, 19:34 24341
Седьмой день Олимпиады: успешно выступили шорт-трекисты
Фото: Турар Казангапов, Сали Сабиров, Владислав Семенов, пресс-служба НОК Казахстана
ПЕКИН. 11 ФЕВРАЛЯ - В пятницу, 11 февраля, на Олимпиаде-2022 в Пекине Казахстан был представлен в четырех видах спорта. Наиболее успешно выступили шорт-трекисты, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
Команда приняла участие в мужской квалификации на дистанции 500 метров. Спортсмены провели отличный старт - все три шорт-трекиста отобрались в 1/4 финала, сообщает НОК.
 
Денис Никиша, Адиль Галиахметов и Абзал Ажгалиев прошли в следующий круг напрямую: Галиахметов стал вторым во втором забеге. Никиша и Ажгалиев выиграли четвертый и шестой забеги соответственно - казахстанцы остаются в большой игре.
 
Важнейшим для них днем станет 13 февраля, в рамках которого пройдут четвертьфиналы, полуфиналы и финалы.
 
Лыжники провели индивидуальную гонку с раздельном стартом на 15 километров классическим ходом. Лучший результат в команде принадлежит Виталию Пухкало. Он финишировал на 25 месте. Евгений Величко в итоговом протоколе расположился на 40 месте.
 
В свою очередь биатлонистка Галина Вишневская-Шепоренко выступила в женском спринте. Спортсменка на двух огневых рубежах допустила один промах. В итоге она завершила дистанцию на 52 месте с отставанием от победителя - норвежки Марте Олсбю-Ройселанн - в 2:38.3 секунды.
 
Добавим, что Вишневская-Шепоренко квалифицировалась в гонку преследования, старт-лист которой составили 60 лучших биатлонисток по итогам спринта.
 
Завершали соревновательный день представители команды Казахстана по прыжкам на лыжах трамплина. Они стали участниками квалификации прыжков с большого трамплина. Основной задачей являлось завершить отбор в числе 50 сильнейших. Однако Даниил Васильев и Сергей Ткаченко не прошли в основные соревнования.
 
Васильеву не хватило совсем немного - он стал 51. Ткаченко финишировал с 54 результатом.
 

Анонс выступлений казахстанцев на Олимпиаде в Пекине 11 февраля

11.02.2022, 10:06 27006
Анонс выступлений казахстанцев на Олимпиаде в Пекине 11 февраля
Фото: instagram/beijing2022
ПЕКИН. 11 ФЕВРАЛЯ - В пятницу, 11 февраля, на Олимпиаде-2022 в Пекине Казахстан будет представлен в четырех видах спорта, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
В лыжных гонках классическим стилем на 15 километров у мужчин выступят Евгений Величко и Виталий Пухкало. Прямая трансляция на телеканале "Хабар" начнется в 12.50 по времени Нур-Султана, сообщает Sports.kz
 
В биатлоне у женщин в спринте на 7,5 километра выступит Галина Вишневская-Шепоренко. Прямая трансляция - в 14.50 на телеканале Qazaqstan. 
 
В 16.55 на телеканале "Хабар" будет показана квалификация в прыжках на лыжах с трамплина у мужчин - на большом трамплине выступят Сергей Ткаченко и Данил Васильев. 
 
В шорт-треке у мужчин в квалификационном забеге на 500 метров Казахстан представят Адиль Галиахметов, Денис Никиша и Абзал Ажгалиев. Прямая трансляция на телеканале Qazsport начнется в 16.55.
 
Напомним, всего на Олимпийских играх в Пекине Казахстан представляют 34 спортсмена. 
 

Шестой день Олимпиады: лыжницам не удалось показать высокие результаты

10.02.2022, 20:23 30621
Шестой день Олимпиады: лыжницам не удалось показать высокие результаты
Фото: Турар Казангапов, пресс-служба НОК Казахстана
ПЕКИН. 10 ФЕВРАЛЯ - На Олимпийских играх-2022 в Пекине состоялся очередной соревновательный день с участием сборной Казахстана. Свои силы на дистанции попробовали лыжницы, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
В рамках Игр состоялся розыгрыш медалей у женщин в забеге на 10 километров классическим ходом. В этом виде программы Казахстан был представлен четырьмя спортсменками: Валерией Тюленевой, Ангелиной Шурыгой, Надеждой Степашкиной и Ксенией Шылыгиной, сообщает Olympic.kz.
 
Лыжницам не удалось показать высокие результаты - все финишировали за пределами топ-50. Шурыга стала 52, Шалыгина показала 53-й результат, Степашкина - 57, а Тюленева - 59.
 
Победительницей соревнований стала Терезе Йохауг (Норвегия). "Серебро" завоевала Керту Нискассен (Финляндия). Замкнула тройку лидеров еще одна представительница Филяндии Криста Пармакоски.
 

Анонс выступлений казахстанцев на Олимпиаде-2022 10 февраля

10.02.2022, 09:07 34236
Анонс выступлений казахстанцев на Олимпиаде-2022 10 февраля
Фото: НОК olympic.kz
ПЕКИН. 10 ФЕВРАЛЯ - В четверг, 10 февраля, на Олимпийских играх в Пекине выступят семь казахстанских спортсменов, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
В лыжной гонке на 10 километров классическим стилем с раздельным стартом женскую сборную Казахстана представят Валерия Тюленева, Ксения Шалыгина, Ангелина Шурыга и Надежда Степашкина. Прямая трансляция начнется в 12.50 по времени Нур-Султана и будет доступна для просмотра на телеканале Qazaqstan, сообщает Sports.kz.
 
Во фристайле (акробатика) пройдут соревнования смешанных команд. Казахстан представят Жанбота Алдабергенова, Акмаржан Калмурзаева и Шерзод Хаширбаев. Прямая трансляция первого финала начнется в 16.55 - посмотреть ее можно будет на телеканале Qazsport. Второй финал, где уже непосредственно развернется борьба за медали, начнется в 17.50.
 
Напомним, всего на Олимпийских играх в Пекине Казахстан представляют 34 спортсмена. 

 

Пятый день Олимпиады: казахстанский шорт-трекист в финале стал восьмым

09.02.2022, 19:38 36981
Пятый день Олимпиады: казахстанский шорт-трекист в финале стал восьмым
Фото: Владислав Семенов, пресс-служба НОК Казахстана
ПЕКИН. 9 ФЕВРАЛЯ - В пятый день зимних Олимпийских игр в Пекине Казахстан был представлен в трех видах спорта, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
9 февраля, на Олимпийских играх состоялись соревнования по горнолыжному спорту среди женщин в слаломе. 18-летняя казахстанская спортсменка Александра Троицкая сошла с дистанции в первой попытке. Казахстанка не смогла дойти до финиша, сообщает Olympic.kz.
 
Также определился победитель в лыжном двоеборье. Им стал немец Винченц Гайгер. Казахстан в этом виде программы был представлен Чингизом Ракпаровым. Он занял 41 место из 44. 

Представитель команды Казахстана по шорт-треку Денис Никиша не смог квалифицироваться в полуфинал Олимпиады-2022. В своем забеге он совершил падение, после чего судейская бригада дала ему пенальти.
 
Стартовали женские забеги на 1000 метров по шорт-треку. Казахстан представляла Ольга Тихонова. Спортсменка совершила падение из-за контакта с соперницей, которой в итоге дали пенальти. Тихонова финишировала третьей со временем 1 56 438. Впереди у казахстанки соревнования на дистанции 1500 метров, которые состоятся 16 февраля.
 
Состоялся финальный забег на дистанции 1500 метров в шорт-треке. Казахстанец Адиль Галиахметов занял восьмое место. В решающем забеге Галиахметов бился с целой плеядой звезд мирового шорт-трека. Всего на старт вышли десять спортсменов. Казахстанец сумел провести конкурентный забег, финишировав восьмым. 
 

Читаемое

Новости RT

    Новости Китая

      Ваше мнение

      Считаете ли вы, что нужно запретить майнинг в РК в связи с возникшим дефицитом электричества для населения целых регионов?

      Архив опросов