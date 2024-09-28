Сборная Казахстана по футзалу обыграла Португалию и вышла в четвертьфинал чемпионата мира  

Фото: kff.kz

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Астана. 27 сентября. KAZAKHSTAN TODAY - Национальная сборная Казахстана по футзалу обыграла действующих чемпионов мира в матче 1/8 финала мундиаля", - Национальная сборная Казахстана по футзалу обыграла действующих чемпионов мира в матче 1/8 финала мундиаля", сообщила Казахстанская федерация футбола.





Матч с португальцами в рамках плей-офф чемпионата мира 2024 года прошел в спорткомплексе "Андижан", где ранее сборная Казахстана провела две встречи группового этапа против Испании (1:1) и Ливии (4:1).





Счет в матче открыл Чингиз Есенаманов, замкнув передачу Дугласа после розыгрыша аута. Первый тайм завершился в пользу подопечных Кака - 1:0.





После перерыва португальцы быстро сравняли счет - Зики Те отличился на 15-й секунде второго тайма, отправив мяч пяткой в ворота Игиты.





Второй тайм проходил очень напряженно: португальцы не раз создавали опасные моменты, но игра капитана сборной Казахстана Игиты была великолепной.





За 14 секунд до окончания игры Даурен Турсагулов, пропустивший два матча из-за дисквалификации, забил победный мяч сборной Казахстана после розыгрыша углового. Турсагулов получил пас от Арнольда Кнауба и отправил мяч в сетку ворот - 2:1.









Таким образом, сборная Казахстана одержала победу над действующими чемпионами мира и Европы и вышла в четвертьфинал ЧМ-2024, где сыграет с победителем пары Аргентина - Хорватия. Игра 1/4 финала состоится 30 сентября на "Хумо Арене" в Ташкенте. Начало встречи - в 20.00.