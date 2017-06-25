102 километра дорог отремонтируют в этом году в Кызылординской области

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102 километра дорог отремонтируют в этом году в Кызылординской области24.06.2017
Государство  14:45

Кызылорда. 24 июня. Kazakhstan Today - На развитие транспортной инфраструктуры дорог местного значения и улиц населенных пунктов Кызылординской области 2017 году было выделено 6,5 млрд тенге, передает Kazakhstan Today.

Как информирует областное управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог, на эти средства планируется отремонтировать 102 километра дорог и улиц. В том числе построят и реконструируют 32 километра дорог. Капитальный и средний ремонт пройдут 70 километров дорог.

По данным управления, в текущем году начнется строительство трех мостов. На реконструкцию еще двух мостов вдоль дороги областного значения в Шиелийском районе выделено 55,8 млн тенге.
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