ШОС прошла проверку пандемией коронавируса

Нур-Султан. 17 августа. Kazakhstan Today -11 августа прошел видеосимпозиум на тему "Влияние пандемии коронавирусной инфекции на взаимодействие в рамках ШОС, вызовы и возможности. Роль народной дипломатии в укреплении сотрудничества в рамках ШОС", передает Kazakhstan Today.

Как сообщает " Жэньминь жибао ", свыше 40 ученых и экспертов из стран-членов, государств-наблюдателей и партнеров по диалогу Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) обсудили вопросы, связанные с цифровой экономикой, региональной безопасностью и народными контактами. Участники встречи также рассмотрели перспективы развития ШОС в разных сферах.

Генеральный секретарь ШОС Владимир Норов отметил, что пандемия коронавируса стала серьезной проверкой жизнеспособности и прочности ШОС, которая охватывает почти половину населения мира. Государства-члены ШОС делятся не только опытом борьбы с коронавирусом, но и оказывают друг другу финансовую и гуманитарную помощь, ведут разработку эффективной вакцины, направляют соответствующих специалистов в наиболее поражённые болезнью страны ШОС и регионы мира.

Он также отметил, что пандемия коронавируса не только порождает вызовы и угрозы, но и создает новые возможности и перспективы. В этом смысле в рамках ШОС представляется важным проанализировать накопленный опыт сотрудничества в условиях чрезвычайной ситуации. В частности, речь идёт о проявленных на пространстве ШОС положительных факторах взаимодействия, солидарности, моральной и материальной поддержки между представителями различных слоёв общества, бизнес-кругов, культурного, научного сообщества и молодёжи, что свидетельствует о большом потенциале народной дипломатии в странах ШОС.

Старший научный сотрудник Центра исследований Восточной Азии и ШОС ИМИ МГИМО Игорь Денисов заявил, что эпидемия нового типа коронавируса стала причиной беспрецедентных возможностей и вызовов для развития цифровых технологий в глобальных масштабах. Страны-члены ШОС укрепляют сотрудничество в цифровой сфере, совместно создают общедоступные цифровые продукты, такие как платформы дистанционного обучения.

По мнению заместителя директора Центра стратегических исследований при президенте Таджикистана Парвиза Мухаммадзоды, распространение эпидемии не только приостановило развитие глобальной экономики, но и усугубило риски региональной безопасности. Он сказал, что экстремистские и террористические силы могут использовать эпидемию для создания общественных беспорядков и паники среди населения. В связи с этим, на его взгляд, ШОС необходимо укреплять сотрудничество в региональной безопасности.

Вице-президент исследовательского фонда Observer Research Foundation Индии Нандан Унникришнан отметил, что ШОС является успешной попыткой по стимулированию развития регионального международного сотрудничества. Для дальнейшего продвижения взаимодействия в регионе самым важным является осуществление взаимных контактов между людьми. В этой сфере главную роль играет народная дипломатия.

Основатель Фонда "Совет политических и стратегических исследований Китай-Евразия" Армении Мгер Саакян заявил, что на фоне распространения эпидемии и изменения экономической ситуации в мире роль народной дипломатии очевидна. ШОС предоставляет платформу и возможности для совместного обсуждения и решения международных вопросов, что поможет Армении как партнеру по диалогу и странам-членам ШОС укрепить взаимопонимание, а также углубить сотрудничество. Он подчеркнул, что в рамках "Одного пояса, одного пути" Армения будет продолжать расширять взаимодействие с КНР.

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