В перечень праздничных дат в Казахстане внесли День животноводов

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НУР-СУЛТАН. 5 ИЮЛЯ - Премьер-министр Республики Казахстан Аскар Мамин подписал постановление от 30 июня 2021 года №449 "О внесении дополнения в постановление правительства Республики Казахстан от 31 октября 2017 года № 689 "Об утверждении перечня праздничных дат в Республике Казахстан", передает KAZAKHSTAN TODAY.

Внести в постановление правительства Республики Казахстан от 31 октября 2017 года №689 "Об утверждении перечня праздничных дат в Республике Казахстан" следующее дополнение: перечень праздничных дат в Республике Казахстан, утвержденный указанным постановлением, дополнить пунктом 14-1 следующего содержания: "14-1. День животноводов - второе воскресенье июня", - говорится в документе.

Постановление вводится в действие после дня его первого официального опубликования.

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