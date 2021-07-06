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В перечень праздничных дат в Казахстане внесли День животноводов

05.07.2021 12556
В перечень праздничных дат в Казахстане внесли День животноводов
Фото: eldala.kz
НУР-СУЛТАН. 5 ИЮЛЯ - Премьер-министр Республики Казахстан Аскар Мамин подписал постановление от 30 июня 2021 года №449 "О внесении дополнения в постановление правительства Республики Казахстан от 31 октября 2017 года № 689 "Об утверждении перечня праздничных дат в Республике Казахстан", передает KAZAKHSTAN TODAY.
 

Внести в постановление правительства Республики Казахстан от 31 октября 2017 года №689 "Об утверждении перечня праздничных дат в Республике Казахстан" следующее дополнение: перечень праздничных дат в Республике Казахстан, утвержденный указанным постановлением, дополнить пунктом 14-1 следующего содержания: "14-1. День животноводов - второе воскресенье июня", - говорится в документе.

 
Постановление вводится в действие после дня его первого официального опубликования.
 

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