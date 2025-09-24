23.09.2025, 15:14 37931
Глава департамента полиции Жамбылской области покинул пост
Фото: ДП Жамбылской области
Тараз. 23 сентября. KAZAKHSTAN TODAY - Начальник департамента полиции Жамбылской области Бакытжан Малыбаев освобожден от должности, информацию подтвердили в пресс-службе ведомства.
Бывший начальник ДП Жамбылской области Малыбаев Б.А. в связи с поданным рапортом приказом министра внутренних дел освобожден от занимаемой должности", - говорится в сообщении ДП области.
Бакытжан Малыбаев возглавлял ДП Жамбылской области ровно год - с сентября 2024 года.
Напомним, в конце августа был задержан заместитель начальника департамента полиции Жамбылской области по подозрению "в совершении противоправного деяния". За день до задержания заместитель Малыбаева был уволен со службы по отрицательным мотивам.
Также стоит отметить, что в регионе возросло количество жестоких преступлений, совершаемых несовершеннолетними. В частности, школьник скончался после драки в школьном туалете. Еще одного подростка до смерти избили после футбольного матча. А в День знаний 14-летнего мальчика зарезали в Таразе. После ряда убийств, совершенных несовершеннолетними, ряд чиновников получили выговоры.
23.09.2025, 16:10 34031
В Казахстане утвердили план по обеспечению устойчивости госфинансов
Национальному банку предписано просмотреть структуры сберегательного портфеля Нацфонда в сторону увеличения инвестиций
Астана. 23 сентября. KAZAKHSTAN TODAY - В Казахстане правительство утвердило плана мероприятий по обеспечению устойчивости государственных финансов и повышению сбалансированности макроэкономической политики страны на 2025-2027 годы, передает корреспондент агентства.
Согласно документу, правительству предписано обеспечить достижение следующих целевых показателей устойчивости государственных финансов:
- снижение уровня ненефтяного дефицита республиканского бюджета до 7,3% к валовому внутреннему продукту в 2025 году, 5,9% - в 2026-2027 годах, 5,5% - в 2028-2029 годах, закрепив роль ненефтяного дефицита в качестве основного показателя республиканского бюджета;
- снижение уровня дефицита республиканского бюджета до 2,7% к ВВП в 2025 году, 2,5% - в 2026 году, 2,3% - в 2027 году, 2,1% - в 2028 году, 2,1% - в 2029 году;
- сохранение объема государственного долга в размере, не превышающем 27,2% к ВВП в 2025 году, 28,1% - в 2026.
Также Национальному банку для повышения эффективности управления активами Нацфонда и пенсионными активами ЕНПФ необходимо просмотреть структуры сберегательного портфеля фонда в сторону увеличения инвестиций в высокодоходные классы активов с учетом:
- сбалансированной стратегической аллокации и реализации инициатив, направленных на развитие локальной экономики;
- повышение общей долгосрочной доходности активов Национального фонда Республики Казахстан не менее чем на 1% в годовом выражении относительно консервативного распределения активов;
- принятие мер, направленных на обеспечение в долгосрочном периоде ежегодной доходности по пенсионным активам ЕНПФ выше инфляции на 150-200 базисных пунктов.
С полным текстом документа можно ознакомиться по ссылке.
Напомним, годовая инфляция ускорилась в 17 регионах Казахстана.
23.09.2025, 13:14 46051
Изменения будут - Шаккалиев о возможном росте цен на продукты из-за повышения НДС
Астана. 23 сентября. KAZAKHSTAN TODAY - Повышение цен на продукты из-за изменения налогового режима прокомментировал министр торговли и интеграции Арман Шаккалиев.
Конечно, изменения будут. Речь шла о том, что будут единовременные, краткосрочные по продолжительности изменения - от 2,5 до 3 процентов в конечной стоимости. Это связано с изменениями налоговых режимов, учетных", - заявил Шаккалиев.
По его словам, до сих пор идет активное обсуждение налоговых изменений.
Бизнес активно участвует, они приводят свои аргументы, и я думаю, что будет принято сбалансированное решение", - сказал министр.
На вопрос о том, в какие сроки произойдет подорожание, министр не дал определенного ответа.
Говорить о том, насколько это вероятно и в какой период, пока рано. Одно могу сказать: в межсезонье мы всегда видим изменения", - уточнил министр.
В пример он привел цены на яйца, которые удалось зафиксировать в определенном коридоре.
Моя задача как министра торговли - чтобы на полке присутствовал товар разного ассортимента, качества и цены", - отметил Шаккалиев.
Он также подчеркнул, что государство старается обеспечить доступность продукции для социально уязвимых категорий населения.
Но вот сказать, что будет завтра, к сожалению, не могу. Даже искусственный интеллект, наверное, в этом вопросе нам не поможет - в том плане, чтобы определить дату и время, дать какие-то гарантии того, что мы этот коридор не преодолеем или, наоборот, выйдем за его рамки", - добавил он.
По словам Шаккалиева, правительство сможет определить меры для обеспечения стабильности цен после окончательного согласования перечня товаров и учета всех макро- и микроэкономических факторов.
23.09.2025, 12:20 50826
Оплату за ускоренное прохождение границы ввели в Казахстане
Оплата составит 100 МРП
Астана. 23 сентября. KAZAKHSTAN TODAY - В Казахстане вводят платный режим за прохождение государственной границы в ускоренном порядке.
Соответствующие изменения в правила пропуска через госграницу подписал министр финансов РК.
Регистрация въезда транспортных средств в пункт пропуска в СЭО в ускоренном порядке осуществляется для лиц (юридических, физических), которые произвели оплату за ускоренное прохождение через госграницу", - говорится в приказе.
Согласно документу, для грузовых автомобилей, в том числе с прицепами и седельных тягачей, оплата за ускоренный пропуск составит 100 МРП (393 200 тенге).
При этом местные исполнительные органы обязаны организовать зону ожидания - специально оборудованную площадку, расположенную в непосредственной близости от пункта пропуска с вместимостью, определяемой исходя из суточной пропускной способности пункта пропуска, предназначенную для размещения транспортных средств, зарегистрированных в СЭО.
Также регистрация въезда транспортных средств в пункт пропуска в СЭО во внеочередном порядке осуществляется в отношении следующих категорий транспортных средств, грузов и товаров:
- назначенного оператора почты, при предварительном направлении списка транспортных средств в ОГД в срок не позднее 10 (десяти) календарных дней до предполагаемой даты бронирования;
- животных, скоропортящихся, опасных грузов, а также казахстанских экспортных грузов при наличии декларации на товары либо транзитной декларации, оформленных по формам, утвержденным в соответствии с решениями ЕЭК, а также документов, используемых в качестве транзитной декларации в соответствии с таможенным законодательством ЕЭК и Республики Казахстан - при условии, что перевозятся исключительно данные грузы;
- гуманитарных, военных грузов и по официальному обращению, поступившему по дипломатическому каналу от правительства иностранного государства - при предварительном направлении государственными органами в ОГД списка транспортных средств в срок не позднее 10 (десяти) календарных дней до предполагаемой даты бронирования.
23.09.2025, 11:51 57231
Несколько регионов Казахстана до сих пор не готовы к отопительному сезону
Фото: Depositphotos
Астана. 23 сентября. KAZAKHSTAN TODAY - В ряде регионов подготовка к отопительному сезону еще не завершена, заявил на заседании правительства премьер-министр Олжас Бектенов.
Он акцентировал внимание на городах Уральске, Степногорске, Аягозе и Сатпаеве.
По словам первого вице-министра Романа Скляра, подготовка к отопительному сезону находится на завершающей стадии.
За последнюю неделю завершен ремонт на 1 котле и 3 турбинах. Дополнительно осуществлен ремонт 10 подстанций и 100 распределительных пунктов, реконструировано 13 км тепловых сетей. В целом проведен ремонт 6 энергоблоков, 29 котлов, 16 турбин и 293 км сетей теплоснабжения", - доложил Скляр.
В то же время в ряде регионов работы еще не завершены.
В связи с тем что до начала отопительного сезона в некоторых областях осталось несколько дней, поручаю акимам взять на свой личный контроль завершение ремонтных работ. Особое внимание уделить запуску тепла в городах Уральске, Степногорске, Аягозе и Сатпаеве", - заявил Бектенов.
Ранее Скляр заявил о рисках несвоевременного завершения работ по тепловым сетям в ряде городов.
В конце августа Бектенов раскритиковал работу акимов по подготовке к отопительному сезону.
23.09.2025, 10:21 64526
В Казахстане запустили горячую линию по вопросам цен на говядину
Астана. 23 сентября. KAZAKHSTAN TODAY - Министерство торговли и интеграции сообщило о запуске горячей линии по вопросам, связанным с ситуацией на рынке говядины. Линия работает по всей республике и открыта как для граждан, так и для представителей бизнеса, сообщили в ведомстве.
На горячую линию можно обратиться по вопросам, связанным с уровнем цен на говядину, торговыми надбавками в торговых точках, а также при возникновении проблем с поставками продукции. Оперативная линия создана для усиления обратной связи с населением и бизнесом, повышения прозрачности на продовольственном рынке, а также своевременного реагирования на сигналы с мест", - уточнили в министерстве.
Контактная информация
Комитет по защите прав потребителей МТИ РК (Астана):
+7 (7172) 74-98-32
+7 (7172) 75-06-49
+7 (7172) 74-98-36
Горячие линии по регионам:
Астана: 8 (7172) 57-64-02
Алматы: 8 (727) 392-21-54
Шымкент: 8 (7252) 53-07-06
Область Абай: 8 (7222) 35-37-43
Акмолинская область: 8 (7162) 50-29-89
Актюбинская область: 8 (7132) 54-81-26
Алматинская область: 8 (7272) 72-50-083
Атырауская область: 8 (7122) 52-03-91
Западно-Казахстанская область: 8 (7112) 50-00-44
Жамбылская область: 8 (7262) 54-21-69
Жетысуская область: 8 (7282) 41-56-10
Карагандинская область: 8 (7212) 21-42-08
Костанайская область: 8 (7142) 53-46-80
Кызылординская область: 8 (7242) 71-15-30
Мангистауская область: 8 (7292) 43-14-34, 8 (7292) 43-01-17
Павлодарская область: 8 (7182) 55-10-70
Северо-Казахстанская область: 8 (7152) 46-81-33
Туркестанская область: +7 707 111 6501, +7 771 322 82 82
Область Улытау: 8 (7102) 76-30-10
Восточно-Казахстанская область: 8 (7232) 26-72-07
23.09.2025, 09:46 66211
Президент РК провел ряд встреч с главами государств и международных организаций
Токаев встретился с Антониу Гутерришем, Владимиром Зеленским, Яковом Милатовичем, Антониу Кошту и Джанни Инфантино
Нью-Йорк. 23 сентября. KAZAKHSTAN TODAY - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в рамках рабочего визита в Нью-Йорк провел ряд встреч с главами государств и международных организаций.
В частности, по данным Акорды, Касым-Жомарт Токаев провел встречу с Генеральным секретарем ООН Антониу Гутерришем. Они обсудили повестку сессии Генеральной ассамблеи ООН.
Касым-Жомарт Токаев подтвердил, что Казахстан будет и впредь поддерживать Организацию и активно содействовать ее центральной роли в укреплении мира, стабильности и устойчивого развития.
В рамках встречи был подписан меморандум о функционировании Регионального центра ООН по Целям устойчивого развития для Центральной Азии и Афганистана.
Кроме того, глава государства провел встречу с президентом Украины Владимиром Зеленским. Главы государств обсудили вопросы двустороннего экономического и гуманитарного сотрудничества.
Владимир Зеленский изложил свой взгляд на ситуацию на Украине. Президент Казахстана высказал мнение, что в этой чрезвычайно сложной ситуации нужно продолжить дипломатическую работу с целью поиска путей прекращения конфликта.
Также Касым-Жомарт Токаев встретился с президентом Черногории Яковом Милатовичем.
Он подчеркнул, что Казахстан рассматривает Черногорию в качестве важного партнера в Балканском регионе.
В следующем году страны отметят 20-летие установления дипломатических отношений. За эти годы выстроены конструктивные отношения, основанные на узах дружбы и взаимопонимания.
В свою очередь Яков Милатович поблагодарил президента Казахстана за значительный вклад в развитие двусторонних отношений. По его словам, Черногория становится одним из привлекательных направлений для казахстанских туристов.
Запуск прямых авиарейсов между Алматы и Подгорицей, а также введение безвизового режима для граждан нашей страны способствовали сближению двух народов.
Далее глава государства провел переговоры с президентом Европейского совета. Приветствуя руководителя Европейского совета Антониу Кошту, Касым-Жомарт Токаев отметил, что Казахстан твердо привержен дальнейшему укреплению партнерства с ЕС как на двусторонней основе, так и в рамках диалога в формате C5+.
В ходе беседы отмечена высокая динамика развития политического диалога, который способствует продвижению торгово-экономических, инвестиционных и культурно-гуманитарных связей между Казахстаном и Европейским союзом.
Собеседники также обменялись мнениями по актуальным вопросам международной и региональной повестки.
По итогам встречи достигнута договоренность о продолжении контактов в целях расширения взаимовыгодного межрегионального сотрудничества.
Также состоялась встреча Касым-Жомарта Токаева с президентом Международной федерации футбола (ФИФА) Джанни Инфантино.
Касым-Жомарт Токаев выразил благодарность федерации за содействие в реализации программы FIFA Arena, целью которой является поддержка детского футбола и создание современной спортивной инфраструктуры.
Глава государства высказал уверенность в том, что в сотрудничестве с FIFA Казахстан сможет стать образцом динамичного развития футбола в регионе.
В свою очередь Джанни Инфантино поблагодарил Касым-Жомарта Токаева за внимание к футболу и подтвердил готовность федерации содействовать в реализации совместных проектов, направленных на повышение уровня национального футбола.
22.09.2025, 20:34 113751
В Казахстане за надбавки на продукты оформлены штрафы почти на 40 млн тенге
Оформлено 2,2 тыс. постановлений
Астана. 22 сентября. KAZAKHSTAN TODAY - С начала 2025 года по линии контроля за торговыми надбавками территориальными департаментами Министерства торговли и интеграции вынесено свыше 2,6 тыс. постановлений, из них 1,5 тыс. - это штрафы на общую сумму 56,5 млн тенге, еще 1,2 тыс. предупреждения, сообщает пресс-служба ведомства.
Только по фактам превышения предельной торговой надбавки на социально значимые продукты было оформлено 2,2 тысячи постановлений, из которых 1 тысяча - это штрафы на 39,6 млн тенге и 1,2 тысячи - предупреждения.
С начала 2025 года проанализировано около 9 тысяч цепочек ценообразования, в результате чего было выявлено более 823 рисков нарушения.
Ранее сообщалось, что индекс цен на социально значимые продукты с начала года составил 8%, однако в августе он не изменился вовсе, а за три недели сентября вырос всего на 0,2%.
22.09.2025, 16:30 101566
Имущество на 30 млрд тенге вернули в госсобственность на севере Казахстана
Бесхозные объекты и оборудование поступили в собственность государства
Петропавловск. 22 сентября. KAZAKHSTAN TODAY - Имущество на общую сумму 30 млрд тенге вернули в собственность государства с начала 2025 года в Северо-Казахстанской области, сообщает пресс-служба прокуратуры.
Должностные лица отдела экономики и финансов акимата Есильского района в нарушение требований статьи 242 Гражданского кодекса РК (Бесхозяйные вещи) не приняли мер по обращению в коммунальную собственность 14 бесхозных объектов. Такие же нарушения выявлены в отделе экономики и финансов акимата района Шал акына по бесхозным водопроводным сетям протяженностью 6 километров", - уточнили в прокуратуре.
Кроме того, отметили в ведомстве, в Кызылжарском районе отделом ЖКХ не приняты меры по возврату оборудования, находившегося у подрядной организации на сумму 13,1 млн тенге.
По актам прокурорского надзора виновные должностные лица привлечены к дисциплинарной ответственности, бесхозные объекты и оборудование поступили в собственность государства на сумму 200 млн тенге", - добавили в пресс-службе.
Напомним, почти 14 млн гектаров земель вернули в госсобственность в Казахстане.
