ИИ-терапевт и агент по анализам: Мадиев рассказал о технологиях ИИ в медицине

Астана. 20 октября. KAZAKHSTAN TODAY - Какие проекты с применением искусственного интеллекта реализуются в казахстанской системе здравоохранения, - Какие проекты с применением искусственного интеллекта реализуются в казахстанской системе здравоохранения, рассказал министр искусственного интеллекта и цифрового развития Жаслан Мадиев.





В частности, это ИИ-терапевт, с помощью которого идет распознавание речи и алгоритмов обработки естественного языка, фиксируются жалобы пациента и автоматически формируется предварительный диагноз.





Также разработан агент для автоматизированного определения об отклонениях в лабораторных анализах.



"Это позволяет автоматически выявлять отклонения для оперативного реагирования. Агент для выявления оказаний излишних медицинских услуг и назначения анализов. Он позволит отслеживать целесообразность назначения того или иного анализа. Соответствует ли он протоколу лечения", - пояснил министр.





Основным проектом цифровой трансформации сферы здравоохранения, по его словам, является внедрение единой государственной медицинской информационной системы. Она обеспечит электронный обмен данными между 90% медорганизаций и использование электронного кабинета здоровья.



