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Казахстан за пять лет потратит более 226 млрд тенге на борьбу с экстремизмом и терроризмом30.01.2018
Государство  14:20

Астана. 30 января. Kazakhstan Today - Казахстан планирует за пять лет потратить более 226 млрд тенге на борьбу с экстремизмом и терроризмом, передает Kazakhstan Today.

Комитет национальной безопасности РК разработал государственную программу по противодействию религиозному экстремизму и терроризму в Казахстане на 2018-2022 годы, на реализацию которой планируется потратить порядка 226 294 млн тенге, пишет Кazpravda.kz.

"В 2018-2022 годах будут направлены средства из республиканского и местных бюджетов. Общие затраты составят 286 981,6 млн тенге (республиканский бюджет - 226 294,2 млн тенге, местные бюджеты - 60 687,4 млн тенге)", - говорится в пояснительной записке к программе.

При этом отмечено, что объемы финансирования из республиканского и местных бюджетов будут уточняться при формировании бюджетов на соответствующий период.

Также отмечается, что программа нацелена на обеспечение безопасности человека, общества и государства от насильственных проявлений религиозного экстремизма и угроз терроризма и разработана на пятилетний период.

При разработке Программы изучен и принят во внимание положительный опыт Норвегии, Финляндии, Канады, Соединенных Штатов Америки и Объединенных Арабских Эмиратов.
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