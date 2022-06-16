КНР возобновляет выдачу определенных категорий виз гражданам РК

ПЕКИН. 15 ИЮНЯ - В результате переговоров, регулярно проводимых на разных уровнях с китайской стороной, достигнута договоренность о возобновлении выдачи виз КНР для ряда категорий граждан Казахстана в посольстве КНР в Нур-Султане и генеральном консульстве КНР в Алматы, передает KAZAKHSTAN TODAY.
Как сообщает посольство Казахстана в Китае, визы могут получить следующие категории граждан:
- Лица, имеющие официальное приглашение от центральных и государственных органов, провинциальных канцелярий иностранных дел и департаментов торговли, крупных предприятий или муниципальных народных правительств.
- Лица, получившие рабочее разрешение, одобренное компетентными органами Китая. При этом при оформлении визы категории Z более не нужно подавать документы на получение письма-приглашения.
- Члены семей казахстанцев, вернувшихся на работу в Китай (включая тех, кто уже находится в Китае), которые подают заявление на пребывание в Китае или посещение родственников, могут подать заявку на получение визы на основе документов, подтверждающих родство, без необходимости подавать документы на получение визового приглашения.
- Иностранные члены семей граждан Китая и иностранцы, имеющие ПМЖ в Китае, могут подать заявление для воссоединения с семьей или посещения Китая на основании документов, подтверждающих родство.
Китайская сторона выразила готовность к тесному сотрудничеству по вопросу въезда студентов РК, обучающихся в Китае, для продолжения обучения в 2022-2023 академическом году. Достигнута договоренность выработать механизм по открытию "зеленого коридора" для казахстанских студентов при оформлении учебных виз", - добавили в посольстве.
Кроме того, от китайской стороны было получено согласие на возобновление приема документов для прохождения консульской легализации.
Подробная информация об оформлении виз КНР, а также о легализации документов доступна на сайтах посольства и генконсульства КНР.