КНР возобновляет выдачу определенных категорий виз гражданам РК

АКТАУ. 15 ИЮНЯ - Продолжаются выезды мобильных общественных приемных AMANAT в регионы. Партийцы выехали в Мангистаускую и Западно-Казахстанскую области. Всего за день было охвачено 12 отдаленных населенных пунктов, на прием пришли свыше 160 граждан, передает KAZAKHSTAN TODAY.

На внеочередном, ХХІІ съезде AMANAT Глава государства Касым-Жомарт Токаев поручил перестроить партийную работу, отметив, что общественные приемные партии должны стать местами притяжения для граждан, которые могли бы приходить туда не только с жалобами, но и с конкретными идеями по развитию страны, сообщает пресс-служба партии.

Аманатовцы посетили 7 отдаленных населенных пунктов Мангистауской области: села Бостан, Онды, Тущыбек, Жынгылды, Даулет, Атамекен и Жетыбай.

Жителей села Бостан Каракиянского района волнуют вопросы ремонта внутрипоселковых дорог и обеспечения питьевой водой.

Не менее актуальной проблемой для нас является слабость тока, особенно в летний период. В домах, находящихся в ведении АО "МРЭК", снижается напряжение. Было бы неплохо, если бы разместили дополнительную комплектную трансформаторную подстанцию", - сказал житель села Нурлан Сагындыков.

Другой житель села Руслан Шамкелов обратил внимание на качество интернет-связи.

Очень сложно пользоваться интернетом, потому что скорость крайне низкая. Мы просим, чтобы "Казахтелеком" поставил опоры линии связи", - сказал он.

А в селе Онды Мангистауского района граждане подняли тему развития животноводства и субсидирования сельского хозяйства. А местный житель Тлек Нуртлеуов обратил внимание на проблему соседнего села Беки, где нет школы. К слову, вопрос находится на партийном контроле, а средства на разработку проектно-сметной документации уже выделены.

В этот же день мобильные бригады AMANAT провели прием жителей отдаленных населенных пунктов Западно-Казахстанской области. Партийцы побывали в селах Долинское, Жарсуат, Карауылтобе, Акбулак и Макарово.

В селе Жарсуат Бурлинского района жители просят найти водителя для кареты скорой помощи, решить проблему нехватки мест в детском саду и ремонта 7 км дороги от международной трассы Подстепное - Илек до поселка. Отдельно стоит вопрос перебоев с электроэнергией.

Почему мы должны зависеть от капризов погоды и гадать, ветром сорвет провода или не сорвет? Мы достаточно долго просим заменить линии электропередачи и опорные столбы. Потому что сейчас все делается 50 на 50, половину сделали, а половину забыли", - говорит житель Марат Садыков.

Как отметил заместитель заведующей республиканской общественной приемной партии AMANAT Азамат Биржанов, главная задача выездных мобильных групп - не ждать, когда люди придут с проблемой, а самим приехать к ним.

Мы уже охватили 14 регионов страны. Особое внимание мы уделяем отдаленным селам, которые не имеют возможности посетить областной либо районный филиал партии. Всего за 4 месяца мы организовали приемы для 4717 граждан в 578 селах", - сказал Азамат Биржанов.

Стоит отметить, только с начала года в общественные приемные партии AMANAT обратилось более 65 тысяч человек. В основном жителей волнуют вопросы социального обеспечения - 30%, жилищно-коммунального хозяйства - 16% и обеспечения жильем и выделения земельных участков - 11%. Руководителями государственных органов и депутатами разных уровней проведено свыше 13 тысяч приемов, в ходе которых было принято 36 тысяч человек.