Астана. 20 января. Kazakhstan Today - Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев провел встречу с председателем Высшего судебного совета Анатолием Смолиным, сообщила пресс-служба Акорды.

Во время встречи Смолин проинформировал главу государства о результатах деятельности Высшего судебного совета за 2016 год, а также о ходе реализации Плана нации "100 конкретных шагов" в части оптимизации механизма отбора судей, передает Kazakhstan Today.

По информации пресс-службы, президент Казахстана отметил особую роль Высшего судебного совета в проводимой работе по отбору качественных кадров в соответствии с новыми правилами и принятыми законами, подчеркнув недопустимость вмешательства в его деятельность со стороны иных органов.

"Мы впервые создали автономный Высший судебный совет, чтобы была полная объективность и невмешательство. Сейчас мы ведем отбор судей согласно новым правилам, новым законам", - сказал Назарбаев.

Председатель Высшего судебного совета доложил о выполнении 17-го шага Плана нации, предусматривающего ужесточение квалификационных требований и порядка отбора судей.

"По итогам проведенной работы на должность судьи назначаются лица, имеющие значительный профессиональный и жизненный опыт", - отметил Смолин.

Он также сообщил о проделанной работе по решению задач, поставленных президентом Казахстана на VII съезде судей.

По итогам встречи глава государства поручил продолжить работу по совершенствованию кадровой работы в судебной системе, заключили в пресс-службе.

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