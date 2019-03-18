Назарбаев выразил соболезнования королю Иордании в связи с жертвами селей и наводнения

Астана. 26 октября. Kazakhstan Today - Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев направил телеграмму соболезнования королю Иордании Абдалле II, передает Kazakhstan Today.





Глава государства с глубоким прискорбием воспринял весть о многочисленных жертвах и пострадавших в результате стихийного бедствия в районе Мертвого моря, сообщила пресс-службе Акорды.





Разделяя горечь утраты, от имени народа Казахстана и от себя лично выражаю соболезнования семьям погибших. Желаю скорейшего выздоровления пострадавшим", - говорится в телеграмме.





Напомним, в Иордании в результате селей и наводнений в районе Мертвого моря погибли 20 человек и пострадали более 40. Большинство погибших - дети в возрасте до 14 лет, которые находились в попавшем под сель школьном автобусе. Автобус с 37 школьниками и 7 сопровождающими их учителями направился в четверг на экскурсию из Аммана. Потоками грязи его смыло с моста в долину, превратившуюся в бурную реку. Среди жертв паводков - двое местных жителей, пишет ТАСС





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