О способах получения уведомлений об уплате налога на имущество и землю рассказали в Минфине

Астана. 17 августа. Kazakhstan Today - В Министерстве финансов РК разъяснили, каким образом казахстанцы могут получить уведомления об уплате налога на имущество и землю, передает Kazakhstan Today.

"Уведомления по налогу на имущество и земельному налогу физлиц можно будет получить по системе ЕРЦ, а также лично под роспись, по почте заказным письмом или через веб-приложение (если зарегистрирован в качестве электронного налогоплательщика)", - сообщила пресс-служба ведомства.

В частности, департамент госдоходов по Астане по результатам исчисленных сумм за 2017 год налога на имущество и земельного налога физических лиц сформировал 242 341 уведомление. Из них по 157 714 уведомлениям суммы начисленных налогов через информационные системы (в автоматическом режиме) были переданы в ТОО "Астана ЕРЦ" и включены в единый платежный документ, а по 84 627 уведомлениям данная информация не прошла по техническим причинам (в связи с отсутствием лицевых счетов в информационных системах ТОО "Астана ЕРЦ").

"В настоящее время районные органы госдоходов по Астане вручают уведомления также лично налогоплательщику под роспись; по почте заказным письмом с уведомлением; через веб-приложение (в случае регистрации в качестве электронного налогоплательщика)", - добавили в Минфине.

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