Расследуются 27 уголовных дел по фактам насильственного захвата власти, актов терроризма, массовых беспорядков - КНБ

НУР-СУЛТАН. 17 ФЕВРАЛЯ - Глава государства принял председателя КНБ Ермека Сагимбаева, передает KAZAKHSTAN TODAY.

В рамках встречи Касым-Жомарт Токаев заслушал информацию о ходе реформирования деятельности КНБ, основных результатах и задачах органов национальной безопасности на предстоящий период, сообщает пресс-служба Акорды

Ермек Сагимбаев доложил, что в настоящее время по компетенции КНБ расследуются 27 уголовных дел по фактам насильственного захвата власти, актов терроризма, массовых беспорядков и других преступлений. Задержаны и находятся под стражей 24 лица, 14 из них - последователи деструктивных религиозных течений.

В рамках борьбы с международным наркобизнесом в Алматы ликвидирована крупная нарколаборатория с собственной майнинг-фермой, поставлявшая наркотики в страны СНГ. Изъято 188 кг мефедрона на сумму 3,7 млрд тенге и 57 млн тенге наличными.

Пограничной службой КНБ продолжается усиленная охрана государственной границы. В январе-феврале задержаны 2133 правонарушителя и 22 плавсредства.

По итогам встречи глава государства дал ряд конкретных поручений, направленных на совершенствование работы органов КНБ.