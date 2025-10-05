04.10.2025, 10:43 80296
Раздельные ценники на реализуемый в рассрочку и оплачиваемый сразу товар вводят в Казахстане
Фото: Depositphotos
Астана. 4 октября. KAZAKHSTAN TODAY - Министр торговли и интеграции Казахстана Арман Шаккалиев подписал приказ, который разрешает двойные ценники на товары.
При оформлении ценника субъект внутренней торговли, в том числе электронной торговли, указывает одну цену за один товар, за исключением акционных, скидочных товаров, товаров, приобретаемых в рассрочку. Субъект внутренней торговли указывает раздельные цены на товар при его реализации в рассрочку за счет собственных средств и реализации с единовременной оплатой", - говорится в документе.
Напомним, 13 августа заместитель премьер-министра - министр торговли Серик Жумангарин сообщил, что планируется ввести двойной прайс в магазинах. Он пояснил, что, когда покупаешь технику в рассрочку, в ней уже заложена стоимость этой рассрочки - 15-20%. Поэтому покупатель имеет право знать, из чего состоит цена товара, и должен иметь выбор - купить сразу, но дешевле, либо взять в рассрочку по той цене, что указана на ценнике.
04.10.2025, 11:28
Правительство РК отказалось от предложения проводить техосмотр авто раз в три года
Фото: Depositphotos
Астана. 4 октября. KAZAKHSTAN TODAY - В начале сентября депутаты мажилиса обратились к первому заместителю премьер-министра РК Роману Скляру с предложением изменить периодичность прохождения обязательного техосмотра с ежегодного на раз в три года. В своем ответе вице-премьер сообщил, что в Казахстане сохранится ежегодный обязательный техосмотр.
В целом техосмотр выполняет профилактическую функцию, направленную на своевременное выявление неисправностей, способных повлиять на безопасность дорожного движения. Несмотря на то что доля дорожно-транспортных происшествий по техническим причинам невелика, даже одна неисправность (тормозная система, рулевое управление и другие) может повлечь за собой тяжкие последствия, включая гибель людей. Переход на трехлетний интервал техосмотра может спровоцировать снижение уровня технической исправности автотранспорта, особенно с учетом среднего возраста автомобилей в стране (свыше 10 лет)", - сказал Роман Скляр.
Он отметил, что техосмотр является не только требованием законодательства, но и элементом культуры ответственного владения автомобилем.
Отказ от ежегодного контроля может привести к росту ненадлежащей эксплуатации транспортных средств и, как следствие, к увеличению аварийности. Отдельные случаи нарушений со стороны операторов техосмотра, выявленные уполномоченными органами, свидетельствуют о необходимости усиления контроля и реформирования системы. Вопросы администрирования необходимо решать путем цифровизации, усиления надзора и ужесточения требований к операторам, а не путем ослабления мер безопасности", - подчеркнул первый заместитель премьер-министра.
Он добавил, что в большинстве стран с сопоставимыми дорожными условиями и структурой автопарка сохраняется ежегодная периодичность техосмотра, особенно для автомобилей старшего возраста.
Предлагаемый трехлетний интервал не соответствует международным стандартам в сфере транспортной безопасности. Учитывая изложенное, считаем преждевременным внесение изменений в порядок прохождения обязательного техосмотра", - сообщил Роман Скляр.
Он проинформировал, что деятельность операторов техосмотра находится под постоянным контролем территориальных органов транспортного контроля Комитета автомобильного транспорта и транспортного контроля Министерства транспорта. В период с 2022 по 2025 годы по фактам выявленных нарушений в отношении операторов составлено 1465 административных материалов, сумма наложенных штрафов превысила 63 млн тенге. За 8 месяцев 2025 года составлено 505 протоколов, сумма наложенных штрафов - 43,1 млн тенге.
Кроме того, при АО "НК "КазАвтоЖол" создана рабочая группа, которая еженедельно выявляет нарушения операторов. На сегодня удалось полностью устранить нарушение, связанное с использованием фотошопа.
В то же время поддерживается необходимость повышения прозрачности и эффективности системы технического контроля, в том числе:
- усиление мониторинга деятельности центров техосмотра;
- цифровизация процессов техосмотра;
- совместные проверки с правоохранительными органами;
- повышение требований к операторам.
В целях усиления контроля за деятельностью операторов технического осмотра законом "О внесении изменений и дополнений в закон Республики Казахстан "О дорожном движении" по вопросам организации движения отдельных видов транспортных средств и цифровизации дорожной безопасности, вступившим в силу 5 апреля 2025 года, предусмотрен переход с уведомительного на разрешительный порядок открытия операторов технического осмотра. На сегодня все операторы техосмотра заново проходят процедуру подтверждения на соответствие требованиям для получения разрешения второй категории", - уточнил вице-премьер.
Также, по его словам, увеличен размер штрафа в отношении операторов техосмотра с 30 до 100 МРП (393 200 тенге).
03.10.2025, 16:40
Президент Казахстана поручил взять на особый контроль вопросы промбезопасности на предприятиях Qarmet
Фото: primeminister.kz
Астана. 3 октября. KAZAKHSTAN TODAY - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в ходе встречи с акимом Карагандинской области Ермаганбетом Булекпаевым поручил взять на особый контроль вопросы промышленной безопасности на предприятиях компании Qarmet, сообщает пресс-служба Акорды.
За 8 месяцев компания вложила 110 млрд тенге в модернизацию предприятия. Производство чугуна выросло на 6%, стали - на 6,9%, проката - на 5%. На металлургическом комбинате реализуется ряд крупных проектов: строительство литейно-прокатного комплекса, новых коксовых батарей, сортопрокатного стана. Qarmet поэтапно переходит на природный газ, при этом первый этап газификации уже завершен. Кроме того, отмечается положительная динамика работы шахт: добыча угля увеличилась на 15%. Реализуются мероприятия, направленные на усиление безопасности труда", - заявили в Акорде.
Как сообщил Ермаганбет Булекпаев, за 8 месяцев в регионе произведено промышленной продукции на 3,2 трлн тенге, рост составил 7%.
Растет доля обрабатывающей промышленности в валовом региональном продукте. Увеличились объемы производства в металлургии, машиностроении, сельском хозяйстве, легкой и пищевой промышленности. В основной капитал привлечено 644,7 млрд тенге инвестиций, с ростом на 11,1%. В этом году в области запланирована реализация 29 инвестиционных проектов на 195 млрд тенге с созданием более 2700 новых рабочих мест. До 2030 года сформирован пул из 120 инвестпроектов на 4,5 трлн тенге, реализация которых позволит создать 20 тысяч новых рабочих мест", - проинформировали в пресс-службе.
Также Касым-Жомарт Токаев был проинформирован о работе по сокращению зависимости продуктового рынка от импорта. В сельском хозяйстве реализуются крупные проекты. В частности, строительство двух молочно-товарных ферм в ближайшие годы полностью закроет потребность области в молоке.
Напомним, 8 декабря 2023 года правительство РК и корпорация ArcelorMittal заключили сделку о передаче АО "АрселорМиттал Темиртау" Казахстану. Компанию переименовали в Qarmet.
Позже депутат Никита Шаталов, побывавший на шахтах, принадлежавших АМТ, рассказал, что актив вернули в разрухе и без резервов. По словам мажилисмена, перед уходом группа Миттала не оставила ни запасов ферросплавов, ни денег на счетах.
Руководство Qarmet тоже заявило о серьезных проблемах в техоснащении шахт. Компания намерена направить на первый этап модернизации порядка $1,3 млрд.
03.10.2025, 16:05
Токаев поручил ускорить строительство дороги Торгай - Иргиз
Астана. 3 октября. KAZAKHSTAN TODAY - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поручил правительству страны ускорить строительство автомобильной дороги по маршруту Торгай - Иргиз, сообщил помощник - пресс-секретарь президента Руслан Желдибай.
Также лидер страны дал поручение ускорить строительство других дорог в западном направлении, уточнил Желдибай в своем телеграм-канале.
Напомним, 14 марта текущего года на IV заседании Национального курултая глава государства дал поручение о реализации стратегического проекта "Центр - Запад". Как ранее сообщили в Минтранспорта, новая дорога напрямую соединит столицу с западными регионами страны через Аркалык, Торгай и Иргиз. Маршрут предусматривает строительство с нуля участков Астана - Аркалык и Торгай - Иргиз и использование существующей дороги между Аркалыком и Торгаем.
03.10.2025, 11:45
Ущерб от незаконного майнинга в РК составил 1,3 млрд тенге
Фото: unsplash.com
Астана. 3 октября. KAZAKHSTAN TODAY - Агентство по финансовому мониторингу с начала 2024 года зарегистрировало 17 уголовных дел по незаконному майнингу цифровых активов.
Ущерб составил 1,3 млрд тенге.
Наиболее часто нелегальные фермы выявлялись в Астане - 6, Шымкенте и Костанае - по 3.
В рамках данных дел арестовано и конфисковано в цифровых активах 642 тыс. долларов США.
Часть нелегальных майнинговых ферм осуществляла свою деятельность путем кражи электроэнергии (5 ферм), объем которой сопоставим с потреблением крупного города. Также зафиксированы случаи нарушения прав жителей, проживающих рядом с шумными фермами. В результате незаконного потребления электроэнергии ресурсы не направляются на реализацию реальных бизнес-проектов, развитие промышленности и обеспечение социальных объектов", - отметили в АФМ.
Вместе с тем, по данным Комитета государственных доходов, за последние три года от майнинга обеспечено поступление в бюджет более 17 млрд тенге, что подтверждает необходимость регулирования отрасли.
Майнинг в Казахстане разрешен только при наличии лицензии. Легальная деятельность требует подтверждения оборудования, договора на энергоснабжение и соблюдения налоговых обязательств. Незаконный майнинг влечет уголовную ответственность, наносит ущерб экономической безопасности страны и приводит к перебоям в энергоснабжении", - напомнили в АФМ.
Агентство призывает предпринимателей и граждан воздерживаться от участия в нелегальном майнинге и развивать прозрачный рынок цифровых активов.
03.10.2025, 10:25
Защита предгорий от застройки: Бектенов озвучил сроки корректировки генплана Алматы
Алматы. 3 октября. KAZAKHSTAN TODAY - Акиматом города Алматы начата работа по внесению изменений в генеральный план города, направленных на усиление природоохранных мер, сбалансированное развитие городской среды и защиту предгорий от застройки. Об этом сообщил премьер-министр РК Олжас Бектенов, отвечая на запрос депутатов мажилиса по фактам незаконной срезки горных массивов, несанкционированной засыпки рек и логов, а также массовой застройки предгорий.
Утвержден план организационных мероприятий по корректировке генерального плана: разработка - до января 2026 года, проведение общественных обсуждений с населением - в первом квартале 2026 года, утверждение правительством - во втором квартале 2026 года", - проинформировал Бектенов.
В запросе мажилисмен Бакытжан Базарбек сообщил, что "для строительства коттеджных зон и элитных таунхаусов срезаются горные хребты и массивы на предгорьях Алатау, оставляя после себя уничтоженные пространства".
В августе мной инициирована проверка Генеральной прокуратуры и шести уполномоченных органов по 25 земельным участкам в микрорайоне Кольсай района Кок-Тобе Медеуского района Алматы, принадлежащим местной элите. Практически в 80% случаев, это Бутаковка, Кенсай, Коктобе, Горный гигант, Ерменсай, Баганашыл, Ремизовка, срезаются горы под коттеджи и таунхаусы на участках с целевым назначением "для ведения КХ и ЛПХ", без корректировок ПДП и изменения целевого назначения. Срезают и строят даже там, где захоронения сибирской язвы. Совсем недавно мы добились внесения поправок в земельное законодательство в части запрета срезки горных массивов. Но на деле этот запрет не работает! Срезка продолжается вопреки закону и бездействию контрольных - надзорных органов, причем зачастую собственниками являются влиятельные бизнесмены и родственники высокопоставленных чиновников", - заявил депутат.
Премьер-министр в своем ответе рассказал, какие меры применяются к нарушителям земельного законодательства.
Земельные участки в горной зоне города ранее предоставлялись акиматами Карасайского и Талгарского районов Алматинской области и вошли в границы города Алматы в 1998-2014 годах согласно указам президента Республики Казахстан. Начиная с 2021 года по настоящее время новые земельные участки в горной местности не предоставлялись. По вопросу нарушений земельного законодательства в отношении указанных 25 земельных участков в настоящее время департаментом по управлению земельными ресурсами города Алматы проводятся проверочные мероприятия для установления законности их предоставления и принятия соответствующих мер", - проинформировал Бектенов.
Кроме того, по его словам, управлением градостроительного контроля города Алматы принимаются административные меры в отношении нарушителей, включая выдачу предписаний, наложение штрафов и подачу искового заявления о сносе незаконных строений.
Премьер-министр привел данные по отдельным объектам:
- коттеджный городок "Беверли Хиллс" введен в эксплуатацию на основании разрешительной документации (2021-2022 годы);
- по участкам в микрорайоне Колсай (дома 2428, 2428/1) разрешения не выдавались, объект на участке 362 частично введен в эксплуатацию;
- по участку 554 ПК "Горный гигант" проектная документация отсутствует, в отношении застройщика приняты административные меры, а также подано исковое заявление в судебный орган о сносе жилого дома;
- по объекту ПК "Горный гигант", 20а - выдано разрешение на строительство жилищного комплекса (2021 год);
- по ЖК "Prime Park" выявленные нарушения устранены, предписание исполнено (проведено техническое обследование, получено положительное заключение экспертизы, подано уведомление на строительно-монтажные работы);
- по ЖК "Монблан" и ЖК "Швейцария" в отношении застройщика приняты административные меры, иски о сносе объектов удовлетворены решением суда, исполнение находится на контроле департамента юстиции города Алматы.
Он сообщил, что в 2025 году в производстве департамента юстиции находилось 35 исполнительных производств о сносе объектов в предгорной зоне, из которых 20 исполнено (57%). По ряду объектов осуществлен полный или частичный снос.
На текущий момент в производстве остается 15 исполнительных производств, из которых по двум должники обязаны самостоятельно устранить нарушения, а по тринадцати применяются меры принудительного характера. Дополнительно сообщаем, что в настоящее время проводится проверка фактов, указанных в депутатском запросе", - уточнил глава правительства.
02.10.2025, 14:45
Потенциал казахстанских стартапов в области ИИ обсудил глава государства с профессором Стэнфордского университета
Казахстан лидирует в регионе по объему венчурных инвестиций
Астана. 2 октября. KAZAKHSTAN TODAY - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев и профессор Стэнфордского университета Илья Стребулаев обсудили вопросы привлечения венчурных инвестиций, а также потенциал развития казахстанских стартапов в области искусственного интеллекта, сообщает Акорда.
Глава государства сообщил, что Казахстан является лидером региона по объему венчурных инвестиций. Он высоко оценил экспертное мнение профессора и его усилия по привлечению венчурного капитала в Казахстан.
Также на полях международного форума Digital Bridge 2025 Токаев встретился с министром по вопросам искусственного интеллекта, цифровой экономики и удаленной работы Объединенных Арабских Эмиратов Омаром Аль-Оламой, генеральным директором G42 International Мансуром Ибрагимом Аль-Мансури. Стороны рассмотрели перспективы расширения казахско-эмиратского сотрудничества в сфере искусственного интеллекта.
Президент подчеркнул, что благодаря совместным усилиям реализован ряд значимых проектов в IT-секторе, и выразил заинтересованность в дальнейшем укреплении партнерства.
Говоря о планах по созданию в стране университета, специализирующегося на искусственном интеллекте, Токаев отметил важность изучения опыта ОАЭ, где уже действует первый в мире IT-университет.
Отдельное внимание участники встречи уделили совместному проекту Smart City, реализация которого идет в соответствии с утвержденным планом.
Напомним, в Казахстане создадут исследовательский университет в области ИИ.
02.10.2025, 11:18
В суде прокомментировали отмену постановления об освобождении экс-банкира Ертаева
Фото: Depositphotos
Алматы. 2 октября. KAZAKHSTAN TODAY - Постановление суда о применении акта амнистии к осужденному Ертаеву было отменено, в удовлетворении его ходатайства отказано. Об этом заявили в Алматинском областном суде.
Сообщается, что суд в апелляционном порядке рассмотрел материал по вопросу применения амнистии в отношении осужденного Ертаева.
Ранее постановлением суда города Алатау от 2 сентября 2025 года ходатайство осужденного Ертаева удовлетворено, на основании пункта 6 статьи 3 закона РК "Об амнистии в связи с тридцатилетием Конституции РК" он освобожден на неотбытый срок 11 месяцев 16 дней. По указанному пункту амнистии осужденным за тяжкие и особо тяжкие преступления, не имеющим отрицательной степени поведения, которым осталось отбывать не более 1 года, сокращается размер неотбытой части наказания", - проинформировали в суде.
Судебная коллегия установила, что Ертаев был осужден двумя приговорами: от 16 ноября 2020 года и 3 марта 2021 года.
Постановлением Алмалинского районного суда города Алматы от 25 июня 2021 года был разрешен вопрос об окончательном сроке наказания по совокупности данных приговоров. Однако в данном постановлении суда зачет наказания, отбытого по первому приговору суда, не разрешен. Кроме того, не указано, из какого приговора исчисляется срок наказания Ертаеву. Имеются расхождения по срокам неотбытого наказания в постановлении суда города Алатау и справке учреждения №14. Кроме того, справка учреждения не подписана руководителем. При изложенных обстоятельствах постановление суда об применении акта амнистии к осужденному Ертаеву было отменено, в удовлетворении его ходатайства отказано", - уточнили в суде.
Об отмене судебного постановления об освобождении бывшего банкира сообщили ранее депутаты мажилиса.
Напомним, в 2020 году Жомарт Ертаев был приговорен к 11 годам лишения свободы. Ему было предъявлено обвинение в организации хищения в период с 2011 по 2017 годы 144 млрд тенге Банка RBK с использованием служебного положения, по предварительному сговору с другими лицами. Он был объявлен в международный розыск и в марте 2019 года экстрадирован из Российской Федерации. В марте 2021 года Ертаеву вынесли новый приговор.
В начале сентября 2025 года СМИ сообщили, что экс-банкира освободили за положительное поведение.
02.10.2025, 09:12
В Казахстане на 86% выросла площадь применения водосберегающих технологий
Фото: Depositphotos
Астана. 2 октября. KAZAKHSTAN TODAY - В Казахстане площадь применения водосберегающих технологий выросла на 86%. Об этом сообщили в Министерстве водных ресурсов и ирригации РК.
С 2024 года проводится масштабная работа по предоставлению аграриям господдержки в виде субсидий на внедрение водосберегающих технологий и поливную воду. С 50% до 80% увеличена доля возмещения затрат фермеров на подведение инфраструктуры, приобретение и установку водосберегающих систем. Также введен дифференцированный размер субсидий на поливную воду в зависимости от тарифа. Принятые меры позволили увеличить площадь применения водосберегающих технологий на 86% - с 312,2 тыс. га в 2023 году до порядка 581 тыс. га в текущем году", - проинформировали в ведомстве.
Также отмечается развитие рынка производства водосберегающих технологий. В 2024 году в Туркестанской области, городах Алматы и Астане были открыты четыре отечественных завода по производству дождевальных машин и капельного оборудования.
В этом году в Жамбылской области запущен казахстанско-китайский проект по производству систем капельного орошения. Производственная мощность предприятия позволила охватить капельными лентами площадь в 14 тыс. га.
В индустриальной зоне города Туркестана запущено производство пластиковых труб для систем капельного орошения. В индустриальной зоне Жетысайского района ведутся работы по запуску переработки полиэтилена и производству водосберегающего оборудования. В индустриальной зоне Мактааральского района к концу текущего года планируется запуск производства пластиковых труб, лент и устройств капельного орошения.
В Кызылординской области турецкие инвесторы планируют запуск завода по производству систем капельного орошения с проектной мощностью в 20 тыс. га.
Мы ведем активную работу по привлечению инвестиций в водную отрасль страны. Сотрудничество с международными партнерами открывает доступ к современным технологиям и инвестициям, но все стратегические решения принимаются исключительно в Казахстане. Контроль за водными ресурсами всегда был и будет в руках государства. Передача водных объектов, тем более стратегических, в распоряжение иностранных государств никогда не рассматривалась. Наша цель - модернизация водохозяйственной инфраструктуры в целях защиты интересов граждан и обеспечения безопасности страны. Вода - стратегический ресурс, и мы ведем работу над обеспечением наиболее эффективного ее использования и экономии ради будущего нашей республики", - подчеркнул министр водных ресурсов и ирригации Нуржан Нуржигитов.
Ранее сообщалось, что аграрии Казахстана смогут накапливать до 2 млн кубометров талой воды.
