Соглашение об устранении технических барьеров в торговле с третьими странами ратифицировал Казахстан

Также главой государства подписан еще один закон

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Астана. 27 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - Президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым подписан закон Республики Казахстан "О ратификации соглашения о порядке и условиях устранения технических барьеров во взаимной торговле с третьими странами", - Президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым подписан закон Республики Казахстан "О ратификации соглашения о порядке и условиях устранения технических барьеров во взаимной торговле с третьими странами", сообщает Акорда.





Также главой государства подписан закон Республики Казахстан "О ратификации протокола между правительством Республики Казахстан и правительством Кыргызской Республики об участках деятельности пограничных представителей (карта 1:200 000)".





Напомним, в средине февраля депутаты сената на заседании палаты одобрили проект закона "О ратификации соглашения о порядке и условиях устранения технических барьеров во взаимной торговле с третьими странами".





Закон разработан в реализацию статьи 55 договора о Евразийском экономическом союзе и определяет порядок и условия устранения технических барьеров во взаимной торговле государств-членов с третьими странами продукцией, являющейся объектом технического регулирования технических регламентов Евразийского экономического союза, говорится в заключении к проекту закона.





Также в ходе заседания депутаты одобрили закон РК "О ратификации протокола между правительством Республики Казахстан и правительством Кыргызской Республики об участках деятельности пограничных представителей".





Протоколом определены соответствующие геодезические координаты: со стороны Казахстана - по Алматинскому, Кордайскому и Таразскому участкам; со стороны Кыргызстана - по Иссык-Кульскому, Чуйскому и Таласскому участкам.