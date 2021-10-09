Токаев обсудил с главой СИБУР Холдинга реализацию совместных проектов в Казахстане

Фото: пресс-служба премьер-министра РК
УРАЛЬСК. 8 ОКТЯБРЯ - В рамках рабочей поездки по разъяснению и исполнению поручений президента Касым-Жомарта Токаева, озвученных в послании народу Казахстана делегация во главе с заместителем премьер-министра Ералы Тугжановым посетила социальные объекты Западно-Казахстанской области, передает KAZAKHSTAN TODAY.
Первым объектом посещения стала ведущая в регионе современная клиника "Uniserv Medical Center", где оказывается полный спектр медицинских услуг, сообщает
пресс-служба премьер-министра.
Далее вице-премьер ознакомился с деятельностью физкультурно-оздоровительного комплекса в поселке Подстепное Теректинского района и Центром внешкольной работы "Шабыт", открытом в здании бывшего ресторана в поселке Зачаганск. Так, при поддержке исполнительных органов, местные предприниматели в рамках государственно-частного партнерства успешно перепрофилировали развлекательный бизнес на социальный проект.
Ералы Тугжанов подчеркнул, что глава государства в своем послании обозначил высокую значимость развития детского спорта. В настоящее время общий охват дополнительным внешкольным образованием в Западно-Казахстанской области составляет 98,7%. Десятки тысяч подростков области имеют возможность заниматься в кружках и молодежных коллективах творчеством и спортом.
Также делегация посетила объекты, которые были открыты в рамках программы социального предпринимательства. В частности, "Центр протезирования и ортопедии" и Центр социальной поддержки "Тен когам", где граждане с особыми потребностями могут получить консультативную и психологическую поддержку.
В рамках поездки заместитель премьер-министра провел совещание с активом области по вопросам эпидемиологической ситуации в регионе.
Тугжанов дал ряд конкретных поручений акимату области по развитию региона и решению задач, поставленных главой государства.
Фото: соцсети
НУР-СУЛТАН. 8 ОКТЯБРЯ - Первый заместитель председателя партии Nur Otan Бауыржан Байбек на площадке международного молодежного форума "Jastar-Otanga!" в Туркестанской области высказался о движении "Менін елім, менін тілім", передает KAZAKHSTAN TODAY.
Как отметил Бауыржан Байбек, за 30 лет Независимости Первый Президент страны Нурсултан Назарбаев создал в Казахстане уникальную модель общественного согласия и национального единства. Сохраняя преемственность курса Елбасы, Nur Otan продолжает укреплять в обществе, особенно среди молодёжи, ценности взаимоуважения и равенства всех граждан.
В Казахстане нет понятия "этническое меньшинство" и "диаспора", все имеют равные права и обязанности. Это одно из важных достижений политики Елбасы. Президент страны Касым-Жомарт Токаев продолжает этот курс. Согласие и единство - это ключевые ценности нашего общества, жизненно необходимые для стабильного развития государства и улучшения жизни всех граждан. Поэтому публикации на тему якобы языкового ущемления вызывают у казахстанцев, мягко говоря, недоумение. Все мы - граждане Казахстана. И казахский язык нас объединяет. Наглядным подтверждением этому является запущенное общественниками буквально на днях движение "Менін елім - менін тілім". Его инициаторами стали такие яркие молодежные лидеры, как Яков Федоров, Марина Шаповалова, Аскер Пириев, Марина Сахарова, Алексей Лодочников и многие другие. Думаю, что данное движение показало всему обществу зрелость и ответственность молодежи за будущее нашей Родины. Nur Otan совместно с Ассамблеей народа Казахстана будет и далее развивать казахстанский патриотизм, основанный на гражданской идентичности, сохранении и развитии богатого исторического прошлого, национальной культуры и духовных традиций", - отметил он.
Первый заместитель председателя правящей партии также отметил, что сегодня каждый третий казахстанец - моложе 30 лет. Поэтому всесторонняя поддержка молодежи - одно из ключевых направлений Nur Otan и молодежного крыла Jas Otan.
Уже сегодня жасотановцы сформировали корпус из 616 молодых депутатов партии Nur Otan по итогам выборов в мажилис и маслихаты. Это стало возможным благодаря инициированной Елбасы 20%-ной молодежной квоте в предвыборных списках правящей партии. В своих политических реформах президент страны закрепил молодёжную квоту как обязательную для предвыборных списков уже всех партий. В целях системной поддержки молодежи жасотановцами после широкого публичного обсуждения также принята программа "Жастар - Отанга!" до 2025 года, которая находится на особом контроле нашей партии", - отметил Бауыржан Байбек.
НУР-СУЛТАН. 8 ОКТЯБРЯ - На заседании Совета по улучшению инвестиционного климата (СУИК) под председательством премьер-министра РК Аскара Мамина рассмотрены вопросы развития возобновляемых источников энергии и перехода РК к низкоуглеродной экономике, передает KAZAKHSTAN TODAY.
Обсуждены вопросы декарбонизации экономики и адаптации к изменению климата, внедрения в РК наилучших доступных технологий, привлечения инвестиций в развитие возобновляемых источников энергии, точного земледелия и в целом "зеленой" экономики, сообщает
пресс-служба премьер-министра РК.
Глава правительства отметил, что Казахстан наращивает меры по реализации своих обязательств в рамках глобальной борьбы с изменением климата. При этом усилия сосредоточены на повышении устойчивости и декарбонизации экономики.
В реализацию Парижского соглашения РК к 2030 году правительство таргетирует сокращение выбросов парниковых газов на 15%. Для достижения поставленной цели Казахстан обновил определяемый на национальном уровне вклад по снижению выбросов (ОНУВ) и разработал соответствующую Дорожную карту на 2022-2025 годы.
Правительство также принимает практические меры для реализации объявленной президентом РК Касым-Жомартом Токаевым в декабре 2020 года в рамках Саммита ООН по климатическим амбициям цели по достижению Казахстаном углеродной нейтральности к 2060 году. Ведется разработка Доктрины достижения углеродной нейтральности РК до 2060 года, которая будет представлена в ноябре текущего года в городе Глазго на Конференции ООН по изменению климата. Документ предусматривает меры по повышению энергетической эффективности экономики РК, электрификации и широкомасштабного использования возобновляемых источников энергии", - сказал Мамин.
Премьер-министр отметил, что правительство намерено удвоить долю возобновляемых источников энергии в общем объеме производства энергии до 6% уже в 2023 году, а не в 2025 году, как планировалось ранее.
Глава правительства подчеркнул, что Казахстан принял целый ряд структурных мер по улучшению инвестиционной среды для привлечения иностранного капитала и передовых технологий в отрасль развития альтернативной энергетики.
В результате, в 2020 году были введены в эксплуатацию 25 проектов в сфере возобновляемой энергетики общей мощностью почти 600 МВт. Объем инвестиций превысил 510 миллионов долларов.
В течение следующих четырех лет планируется ввод в эксплуатацию свыше 60 новых проектов ВИЭ общей мощностью 2400 МВт и объемом инвестиций более 2,5 миллиарда долларов.
В настоящее время в Казахстане действуют 124 объекта ВИЭ установленной мощностью 1922 МВт: 31 ветровая электростанция, 48 солнечных электростанций, 40 гидроэлектростанций, 5 биоэлектростанций.