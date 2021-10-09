Токаев обсудил с главой СИБУР Холдинга реализацию совместных проектов в Казахстане

Фото: пресс-служба премьер-министра РК

УРАЛЬСК. 8 ОКТЯБРЯ - В рамках рабочей поездки по разъяснению и исполнению поручений президента Касым-Жомарта Токаева, озвученных в послании народу Казахстана делегация во главе с заместителем премьер-министра Ералы Тугжановым посетила социальные объекты Западно-Казахстанской области, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Первым объектом посещения стала ведущая в регионе современная клиника "Uniserv Medical Center", где оказывается полный спектр медицинских услуг, сообщает пресс-служба премьер-министра.

Далее вице-премьер ознакомился с деятельностью физкультурно-оздоровительного комплекса в поселке Подстепное Теректинского района и Центром внешкольной работы "Шабыт", открытом в здании бывшего ресторана в поселке Зачаганск. Так, при поддержке исполнительных органов, местные предприниматели в рамках государственно-частного партнерства успешно перепрофилировали развлекательный бизнес на социальный проект.

Ералы Тугжанов подчеркнул, что глава государства в своем послании обозначил высокую значимость развития детского спорта. В настоящее время общий охват дополнительным внешкольным образованием в Западно-Казахстанской области составляет 98,7%. Десятки тысяч подростков области имеют возможность заниматься в кружках и молодежных коллективах творчеством и спортом.

Также делегация посетила объекты, которые были открыты в рамках программы социального предпринимательства. В частности, "Центр протезирования и ортопедии" и Центр социальной поддержки "Тен когам", где граждане с особыми потребностями могут получить консультативную и психологическую поддержку.

В рамках поездки заместитель премьер-министра провел совещание с активом области по вопросам эпидемиологической ситуации в регионе.

Тугжанов дал ряд конкретных поручений акимату области по развитию региона и решению задач, поставленных главой государства.