Токаев обсудил с IT-предпринимателями внедрение ИИ и развитие венчурной индустрии

Астана. 28 января. KAZAKHSTAN TODAY - В ходе встречи президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева с техническим директором стартапа Higgsfield AI Ерзатом Дулатом и основателем венчурной платформы MA7 Ventures Муратом Абдрахмановым были обсуждены вопросы системного внедрения искусственного интеллекта в экономике, государственном управлении и социальной сфере, а также развития IT-предпринимательства, венчурной и AI-индустрии, сообщили в Акорде.





Глава государства подчеркнул важность появления в стране компаний, которые становятся глобальными чемпионами в ИИ.





Президент отметил, что основная задача - сделать Казахстан площадкой, где IT-компании смогут быстро запускаться, масштабироваться и выходить на мировые рынки.





В свою очередь Ерзат Дулат рассказал, что команда Higgsfield практически на 95% состоит из казахстанцев, что подтверждает потенциал нашей молодежи. Он подтвердил готовность стать партнером государства в подготовке кадров для AI-индустрии и реализации совместных образовательных инициатив.





По словам Мурата Абдрахманова, сегодня венчурная индустрия является инструментом технологического развития государств. В этих условиях перед Казахстаном открывается перспектива стать полноправным участником глобальной венчурной индустрии.