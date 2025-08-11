Токаев поздравил казахстанцев с Днем Абая

АЭС - это не просто объект энергетики, а яркий символ научно-технического прогресса, отметил Токаев

Астана. 11 августа. KAZAKHSTAN TODAY - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в ходе своего выступления на встрече со школьниками - победителями и призерами международных предметных олимпиад заявил, что в стране объявят конкурс на лучшее название для первой атомной электростанции, - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в ходе своего выступления на встрече со школьниками - победителями и призерами международных предметных олимпиад заявил, что в стране объявят конкурс на лучшее название для первой атомной электростанции, сообщает Акорда.





Нашей стране нужны ученые, инженеры, педагоги, врачи и другие высококвалифицированные кадры. Особо востребованными станут специалисты в области искусственного интеллекта. На основе инноваций и высоких технологий мы строим прочный фундамент развития страны на многие десятилетия вперед. Стратегическое значение имеет возведение первой атомной электростанции во взаимодействии с компанией "Росатом". На днях был дан официальный старт строительству станции. АЭС - это не просто объект энергетики, а яркий символ научно-технического прогресса. Пока этот объект не имеет названия. Поскольку он первый в нашей стране, считаю, можно объявить страновой конкурс на лучшее название. Прошу и вас принять участие и проявить креативность - может быть, одно из ваших предложений пригодится тогда, когда мы будем принимать решение", - предложил глава государства.





Обращаясь к юным талантам, президент поздравил их с успехами в сфере знаний и выразил им искреннюю признательность. По его словам, триумф на престижных международных интеллектуальных соревнованиях и прославление Казахстана на мировой арене является выдающимся достижением.





Выстоять в соперничестве с сотнями и тысячами сильнейших, победить на международных олимпиадах - нелегкая задача. Благодаря стремлению к знаниям, настоящему трудолюбию и упорству вы смогли достичь таких вершин. Обладание талантом - это, безусловно, счастье, но одного лишь таланта без упорного труда недостаточно для успеха. Необходимо раскрыть свой дар и использовать его в полной мере. Каждая победа, каждая медаль - это результат кропотливых поисков, напряженного труда и постоянной подготовки. Особо хочу отметить огромный вклад уважаемых учителей, которые помогли развить способности своих учеников", - заявил лидер страны.





Он выразил благодарность всем педагогам, а также родителям, воспитавшим поколение с высоким интеллектуальным потенциалом, и подчеркнул, что будущее Казахстана - в руках созидательной молодежи.





По завершении выступления глава государства вручил обладателям золотых, серебряных и бронзовых медалей сертификаты на денежные премии в размере соответственно 1500, 1000 и 500 месячных расчетных показателей.



