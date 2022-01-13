Токаев призвал оперативный штаб заняться восстановлением пострадавших регионов

НУР-СУЛТАН. 8 ЯНВАРЯ - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев провел заседание оперативного штаба, в ходе которого с докладами выступили генеральный прокурор, председатель Комитета национальной безопасности, и.о. министров внутренних дел и обороны, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Глава государства поручил уделить особое внимание вопросам восстановления административных, социальных и коммунальных объектов, инфраструктуры города Алматы и других регионов, пострадавших в результате террористических атак", - сообщает пресс-служба Акорды .

Было отмечено, что исполнение охранных функций подразделениями объединенного миротворческого контингента ОДКБ в г. Нур-Султане позволило высвободить часть сил казахстанских органов правопорядка и передислоцировать их в г. Алматы для участия в контртеррористической операции.

Касым-Жомарт Токаев дал конкретные поручения по обеспечению слаженной и оперативной работы вовлеченных ведомств с целью стабилизации ситуации в интересах граждан страны.