В Актау после жалобы блогера наказаны офицеры департамента по делам обороны региона

Актау. 6 апреля. Kazakhstan Today - В Актау после жалобы блогера наказаны офицеры департамента по делам обороны Мангистауской области, передает Kazakhstan Today.

Во время пресс-конференции, которая была организована департаментом по делам обороны по Мангистауской области для СМИ, по поводу проведения мероприятий в рамках призывной кампании, были озвучены данные, не соответствующие действительности, сообщила пресс-служба департамента Агентства РК по делам государственной службы и противодействию коррупции по Мангистауской области.

В результате этого в новостном блоке телеканала Mangystay обнародованы недостоверные данные о том, что "из 2995 человек пришли на осмотр 1257, и только 372 человека оказались годными для прохождения в ряды армии". Говорилось также о резком снижении числа призывников в регионе.

После трансляции новостей блогер, жительница Тупкараганского района Мангистауской области, Римма Утесбаева обратилась к руководителю пресс-службы регионального департамента по делам обороны Д. Бухарбаевой с целью уточнить данный факт.

"К сожалению, со стороны руководителя пресс-службы прозвучали резкие высказывания, такие как: "умничаете по телефону и будоражите народ", "пусть вас не волнует мое образование", "сначала добейтесь того уровня, которого я достигла" и так далее", - указали в департаменте АДГСПК по региону.

По этому случаю блогер обратилась с жалобой через социальную сеть "Facebook" в департамент агентства РК по делам государственной службы и противодействию коррупции по Мангистауской области.

По данным ведомства, все вышеуказанные моменты были изучаны на соответствие нормам Этического кодекса и подробно расписаны в письме, направленном начальнику департамента по делам обороны Мангистауской области М.Тастанову.

"В рамках проведенного служебного расследования подтвердились вышеуказанные факты со стороны Бухарбаевой и предоставление недостоверной информации со стороны заместителя начальника департамента Ш.Акмуратова. В связи с этим за дисциплинарный проступок руководителю пресс-службы департамента по делам обороны Мангистауской области, лейтенанту Бухарбаевой и за предоставление недостоверной информации заместителю начальника, подполковнику Акмуратову руководством департамента по делам обороны Мангистауской областибыл обьявлен выговор", - проинформировали в пресс-службе.

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