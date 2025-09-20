В Алматы усилили контроль за качеством дорожных работ  

На сегодня общий объем инвестиций в проекты в регионе составляет 6,9 млрд тенге

Туркестан. 19 сентября. KAZAKHSTAN TODAY - До 2029 года планируется вложить свыше 60 млрд тенге в модернизацию сферы энергетики Туркестанской области. На сегодня общий объем инвестиций в проекты в регионе уже превышает 6,9 млрд тенге, сообщает пресс-служба Минэнерго РК.





В регионе реализуются конкретные инициативы, направленные на улучшение качества жизни миллионов жителей: строительство новых линий электропередачи, реконструкция сетей, внедрение инновационных технологий и замена изношенного оборудования.





Ключевыми операторами выступают группа компаний "Казахстанские коммунальные системы" и ее дочерняя компания "Оңтүстік Жарық Транзит", которые активно внедряют цифровые сервисы, автоматизированные системы учета электроэнергии, обновляют линии электропередачи и трансформаторные подстанции.





Среди ключевых проектов - строительство линии 110 кВ Орталык - Яссы в Туркестане стоимостью 3,8 млрд тенге с завершением в феврале 2026 года, реконструкция линии 110 кВ в Ордабасинском районе, обновление низковольтных сетей на 31 объекте общей протяженностью 89,8 км с инвестициями 1,5 млрд тенге, а также внедрение высокотемпературных проводов нового поколения.





Параллельно "Оңтүстік Жарық Транзит" реализует собственную инвестиционную программу объемом 5,3 млрд тенге, в рамках которой обновлено 84 трансформаторные подстанции, построено и реконструировано более 240 км линий, ведется модернизация подстанции в селе Торткуль и строительство линии 110 кВ между Шаульдером и Торткулем.