19.09.2025, 09:14 72391
В Алматы усилили контроль за качеством дорожных работ
Фото: Polisia.kz
Алматы. 19 сентября. KAZAKHSTAN TODAY - В Алматы департамент полиции и профильные городские службы усилили контроль за качеством и сроками выполнения дорожных работ, а также привлекают должностных лиц к ответственности за допущенные нарушения, сообщает Polisia.kz.
До конца года в различных микрорайонах города планируется построить и отремонтировать более 120 км автомобильных дорог, тротуаров, велодорожек, а также обустроить остановочные комплексы и надземные пешеходные переходы. Сотрудники полиции проводят проверки объектов улично-дорожной сети.
За восемь месяцев 2025 года проведено более 2 тысяч обследований дорожных участков, составлено 140 протоколов в отношении должностных и юридических лиц на общую сумму 5,5 млн тенге, выдано свыше 2 тысяч предписаний на устранение выявленных нарушений, зафиксировано порядка 4 тысяч дефектов дорожного полотна и элементов инфраструктуры", - проинформировали в МВД.
Подрядные организации и должностные лица, допустившие нарушения при содержании и строительстве дорог, привлекаются к ответственности. В этом году уже наложены денежные взыскания, выданы обязательные предписания, осуществляется постоянный мониторинг устранения выявленных недостатков, отметили в ведомстве.
Напомним, 16 сентября на одной из улиц Алматы после дождя произошел провал дороги, в результате чего были повреждены 13 автомашин.
17 сентября на участке улицы Яссауи на пересечении с улицей Дастан произошел частичный провал дорожного покрытия площадью 100 квадратных метров.
19.09.2025, 20:24 54831
В энергетику Туркестанской области инвестируют 60 млрд тенге
Туркестан. 19 сентября. KAZAKHSTAN TODAY - До 2029 года планируется вложить свыше 60 млрд тенге в модернизацию сферы энергетики Туркестанской области. На сегодня общий объем инвестиций в проекты в регионе уже превышает 6,9 млрд тенге, сообщает пресс-служба Минэнерго РК.
В регионе реализуются конкретные инициативы, направленные на улучшение качества жизни миллионов жителей: строительство новых линий электропередачи, реконструкция сетей, внедрение инновационных технологий и замена изношенного оборудования.
Ключевыми операторами выступают группа компаний "Казахстанские коммунальные системы" и ее дочерняя компания "Оңтүстік Жарық Транзит", которые активно внедряют цифровые сервисы, автоматизированные системы учета электроэнергии, обновляют линии электропередачи и трансформаторные подстанции.
Среди ключевых проектов - строительство линии 110 кВ Орталык - Яссы в Туркестане стоимостью 3,8 млрд тенге с завершением в феврале 2026 года, реконструкция линии 110 кВ в Ордабасинском районе, обновление низковольтных сетей на 31 объекте общей протяженностью 89,8 км с инвестициями 1,5 млрд тенге, а также внедрение высокотемпературных проводов нового поколения.
Параллельно "Оңтүстік Жарық Транзит" реализует собственную инвестиционную программу объемом 5,3 млрд тенге, в рамках которой обновлено 84 трансформаторные подстанции, построено и реконструировано более 240 км линий, ведется модернизация подстанции в селе Торткуль и строительство линии 110 кВ между Шаульдером и Торткулем.
19.09.2025, 19:24 58991
Токаев подписал закон, ужесточающий меры против отмывания доходов
Документ направлен на адаптацию национального законодательства к изменениям финансового рынка
Астана. 19 сентября. KAZAKHSTAN TODAY - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал закон "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения", сообщает пресс-служба Акорды.
Документ направлен на адаптацию национального законодательства к изменениям финансового рынка и выполнение международных обязательств по стандартам группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ).
В частности, закон предусматривает:
- выпуск исключительно именных ценных бумаг;
- уточнение понятия "безупречная деловая репутация" и внедрение мер, препятствующих лицам, связанным с преступниками, владеть значительной или контролирующей долей в финансовых организациях;
- запрет на создание банков-"ширм";
- внедрение скоринговых и автоматизированных систем риск-идентификации клиентов;
- мониторинг АФМ деятельности некоммерческих организаций на предмет рисков финансирования терроризма;
- пересмотр подходов к оценке рисков, включая разграничение понятий национальной и секторальной оценки рисков легализации преступных доходов и финансирования терроризма;
- расширение круга субъектов финансового мониторинга (операторы связи, НАО ГК "Правительство для граждан", клиринговые центры по сделкам с финансовыми инструментами) с закреплением уполномоченного органа для осуществления госконтроля в сфере ПОД/ФТ.
19.09.2025, 16:48 73566
Досаев назначен замглавы администрации президента Казахстана
Фото: gov.kz
Астана. 19 сентября. KAZAKHSTAN TODAY - Бывший аким города Алматы Ерболат Досаев назначен заместителем руководителя администрации президента Казахстана, сообщает пресс-служба Акорды.
Указом главы государства Досаев Ерболат Аскарбекович назначен заместителем руководителя администрации президента Республики Казахстан", - говорится в сообщении.
Ерболат Досаев родился 21 мая в 1970 году.
В разные годы возглавлял министерства финансов, здравоохранения, экономического развития и торговли, экономики и бюджетного планирования, национальной экономики и Антимонопольное агентство.
Также работал на посту председателя нескольких финансовых организаций, включая Банк развития Казахстана, Европейский банк реконструкции и развития в Казахстане, АО "Казинвестбанк", Национальный банк, АО "Национальный управляющий холдинг "Байтерек".
С 31 января 2022 года занимал пост акима Алматы. 24 мая 2025 года президент Касым-Жомарт Токаев своим указом освободил Ерболата Досаева от должности акима города.
19.09.2025, 16:40 66471
Провалы асфальта на улицах Алматы: акимам двух районов объявили выговор
Фото: depositphotos
Алматы. 19 сентября. KAZAKHSTAN TODAY - Акимам Ауэзовского и Медеуского районов города Алматы объявили выговор после провалов асфальта и нецелесообразной замены брусчатки на ряде участков в городе, сообщает пресс-служба акимата мегаполиса.
За ненадлежащий контроль за подрядчиками, допустившими просадку дорожного полотна на улице Аманжол и провал асфальта на улице Яссауи, акиму Ауэзовского района объявлен строгий выговор. По микрорайону Ерменсай, где ливневые потоки размыли траншеи после вскрытия под инженерные коммуникации, а также за отсутствие контроля на проспекте Аль-Фараби и улице Жарокова, где допущена нецелесообразная замена гранитных плит, в связи с отсутствием акима Бостандыкского района уволен его заместитель, курировавший сферу ЖКХ и благоустройства. Строгий выговор объявлен акиму Медеуского района за бездействие в ситуации с демонтажем брусчатки на бульваре Уалиханова, когда подрядная организация вывезла плитку в частный дом за пределами города, что вызвало резонанс среди жителей. По данному факту возбуждено уголовное дело", - заявили в акимате.
Кроме того, аким мегаполиса Дархан Сатыбалды поручил провести служебное расследование по фактам провалов асфальта на улицах Аманжол и Яссауи в Ауэзовском районе, размыва траншеи в микрорайоне Ерменсай и кражи гранитных плит с набережной Улкен Алматы в Бостандыкском районе.
Поручено проверить качество работ АО "Павлодарский речной порт" при реконструкции русла реки Улкен Алматы и благоустройстве прилегающей территории. Выговор объявлен руководителю управления экологии и окружающей среды как заказчику проекта. Также дано указание департаменту полиции доложить о ходе расследования уголовного дела по факту хищения гранитных плит с набережной", - говорится в сообщении.
Также Дархан Сатыбалды поручил в кратчайшие сроки устранить нарушения, а управлению градостроительного контроля - перепроверить деятельность подрядчиков и технического надзора.
В случае подтверждения фактов недобросовестной работы к ним будут применены жесткие меры и штрафные санкции", - заверили в акимате.
Напомним, вечером 16 сентября Алматы погрузился в транспортный коллапс из-за обильного дождя. Пробки на дорогах достигли 10 баллов, люди часами не могли дождаться общественного транспорта, а стоимость услуг такси выросла в несколько раз.
На улице Аманжол в Ауэзовском районе Алматы 16 сентября после сильного дождя произошел провал дорожного полотна, в результате чего были повреждены 13 автомашин.
Также утром 17 сентября на участке улицы Яссауи на пересечении с улицей Дастан произошел частичный провал дорожного покрытия площадью 100 квадратных метров после сильного дождя.
19.09.2025, 16:32 74406
Почти 14 млн гектаров земель вернули в госсобственность в Казахстане
Астана. 19 сентября. KAZAKHSTAN TODAY - С 2022 года в Казахстане в государственную собственность вернули 13,7 млн гектаров земель, сообщает пресс-служба правительства страны.
Из них перераспределено 6,2 млн гектаров, из которых 2,1 млн гектаров, расположенные вблизи населенных пунктов, в приоритетном порядке переданы в общее пользование для выпаса скота местных жителей. Остальные 4,1 млн гектаров распределены через конкурсы между сельхозпроизводителями", - заявили в пресс-службе.
Кроме того, землепользователи приступили к использованию своих земель на площади 4 млн гектаров.
Как отметил в ходе заседания республиканской комиссии по контролю за рациональным использованием земельных ресурсов вице-министр сельского хозяйства Азат Султанов, при распределении земель в первую очередь должны учитываться потребности сельчан в пастбищах и интересы фермеров. Подчеркивается, что это позволит увеличить вовлечение земель в сельхозоборот, развивать животноводство и снижать социальное напряжение.
Принципиальное новшество - переход к цифровому формату распределения неиспользуемых сельскохозяйственных земель. Подготовлены поправки, согласно которым решения будут приниматься на основе электронных конкурсов. До конца года в законодательство необходимо внести соответствующие изменения", - сообщили в правительстве.
Также на заседании озвучили результаты деятельности территориальных подразделений Комитета по управлению земельными ресурсами с начала 2025 года.
Всего проведена 1381 внеплановая проверка на площади 2,1 млн гектаров. Вынесено 1013 предписаний на устранение нарушений, охватывающих 1,5 млн гектаров. Уже начато освоение 350,1 тысячи гектаров по ранее выданным предписаниям. По 52,6 тысячи гектаров идут судебные разбирательства о принудительном изъятии. В целом из запланированных к возврату 2 млн гектаров уже возвращено 1,55 млн гектаров", - добавили в пресс-службе.
Ранее сообщалось, что в Алматинской области за три года в госсобственность вернули свыше 367 тысяч га земли.
19.09.2025, 11:21 99936
Представляются учителями и обманывают детей: о новом виде мошенничества предупредили в Минпросвещения
Фото: Depositphotos
Астана. 19 сентября. KAZAKHSTAN TODAY - О новом виде мошенничества рассказали в Комитете по охране прав детей Министерства просвещения РК.
В ведомстве сообщили, что злоумышленники звонят детям под видом учителей.
Под предлогом "перевыпуска электронного дневника" они просят продиктовать коды из SMS. Дети, считая, что помогают родителям или школе, на самом деле предоставляют мошенникам доступ к сервисам госуслуг, онлайн-банкингу или банковским счетам родственников", - пояснили в комитете.
В Минпросвещения напомнили: коды из SMS - это личная информация, которую нельзя сообщать никому, кроме родителей.
Что необходимо рассказать ребенку:
- ни при каких обстоятельствах не сообщать коды из SMS, даже если звонящий представляется учителем или сотрудником школы;
- в случае сомнений сразу звонить родителям и уточнять информацию;
- не переходить по подозрительным ссылкам и не скачивать незнакомые приложения.
Что могут сделать родители:
- объяснить ребенку, что настоящие учителя и сотрудники школы никогда не будут просить сообщить коды из SMS или данные банковских карт;
- установить родительский контроль на телефоне и следить за звонками с неизвестных номеров;
- сохранять доверительный контакт с ребенком, чтобы он не боялся сообщить о подобных случаях.
При выявлении подозрительной активности необходимо обратиться в полицию или сообщить в контакт-центр 111.
Ранее Генпрокуратура РК предупредила автолюбителей о новой киберугрозе.
19.09.2025, 10:11 108076
Международную технологию укладки дорожного покрытия начали использовать в Казахстане
Фото: КаздорНИИ
Астана. 19 сентября. KAZAKHSTAN TODAY - В Казахстане уложены первые километры дорожного покрытия по международной технологии Superpave (Superior Performing Asphalt Pavement). Эта система проектирования асфальтобетонных смесей учитывает экстремальные температуры и интенсивные транспортные нагрузки. В свою очередь межремонтный срок службы покрытия может увеличиваться до 20 лет, что делает ее особенно востребованной в резко континентальных климатических условиях страны, сообщили в Казахстанском дорожном научно-исследовательском институте (КаздорНИИ).
Необходимость перехода на новые решения продиктована сегодняшними реалиями казахстанских дорог. Каждый год растет интенсивность движения, увеличивается поток грузового транспорта и осевая нагрузка. Но главным вызовом остается климат. Казахстан страна с резко континентальными погодными условиями, где летом температура может подниматься до +50 градусов, а зимой опускаться до -40. Такие перепады приводят к деформациям, трещинам и колееобразованию на покрытиях, построенных по традиционным методам. В результате возникает необходимость в частом проведении ремонтных работ и увеличении затрат на поддержание дорог в рабочем состоянии", - отметили эксперты КаздорНИИ.
Специалисты отмечают, что технология Superpave дает ответ на эти вызовы. Она учитывает температурные режимы и специфику транспортных нагрузок, а состав асфальтобетонной смеси подбирается так, чтобы покрытие сохраняло прочность в условиях сильной жары и морозов.
Адаптацией метода под казахстанский климат занимаются ученые КаздорНИИ. С 2024 года по июнь текущего года специалисты института провели более 300 лабораторных испытаний. Результаты показали, что смеси по системе Superpave лучше противостоят влаге, высоким температурам и повторяющимся нагрузкам. При этом подбор асфальтобетонного состава занимает всего четыре дня вместо 15, при условии, что полимербитумное вяжущее (ПБВ) соответствует марке PG для региона строительства, что ускоряет весь процесс.
Для закрепления новых подходов в прошлом году в Казахстане были утверждены три национальных стандарта. В 2025 году ожидается разработка еще нескольких документов, включая правила проектирования смесей и классификацию битумов по системе PG.
Первые апробационные километры покрытия по Superpave уже уложены на участках Алматы - Кокпек - Коктал - Хоргос, Отар - Узынагаш и Капшагай - Курты, Кызылорда - Жезказган, на улицах Астаны и на участке автодороги Астана - Щучинск.
Также утверждена дорожная карта внедрения технологии, по которой планируется апробация еще трех участков, а мониторинг всех опытных объектов будет вестись до конца 2027 года. По итогам испытаний будет подготовлено заключение о внедрении технологии Superpave.
Для Казахстана внедрение Superpave имеет стратегическое значение. Технология позволит строить дороги, способные выдерживать суровый климат и возрастающую нагрузку, сократит расходы на ремонты и повысит надежность транспортной системы", - отмечают эксперты.
Напомним, в Алматы после случаев провала дорожного покрытия усилили контроль за качеством дорожных работ.
19.09.2025, 09:26 113011
Глава МВД Казахстана принял участие в конференции Глобального форума сотрудничества в области общественной безопасности в Китае
Фото: Polisia.kz
Пекин. 19 сентября. KAZAKHSTAN TODAY - 16-18 сентября 2025 года в Ляньюньгане (КНР) министр внутренних дел Республики Казахстан Ержан Саденов принял участие в конференции Глобального форума сотрудничества в области общественной безопасности, сообщает Polisia.kz.
В мероприятии участвовали представители правоохранительных органов и эксперты из различных стран мира. На форуме обсуждались актуальные вызовы: транснациональная преступность, незаконный оборот наркотиков, киберпреступность и незаконная миграция.
Выступая перед участниками, Ержан Саденов подчеркнул, что Казахстан рассматривает цифровую трансформацию как стратегический приоритет.
Мир вступил в новую историческую эпоху. Ускоряются темпы цифрового прогресса. Наряду с широкими возможностями тотальная цифровизация несет в себе и определенные вызовы безопасности. Убежден, что, объединяя полицейскую практику и инновационные технологии, мы сможем достойно противостоять этим угрозам", - сказал министр.
Казахстанская сторона подтвердила намерение присоединиться к Конвенции ООН по киберпреступности, продолжить работу по вступлению в Европейскую конвенцию и активно развивать партнерство в рамках ООН, ШОС, СНГ, Организации тюркских государств и др.
В преддверии форума делегация ознакомилась с новейшими решениями в области общественной безопасности на специализированной выставке, где были представлены современные технологии цифровизации и применения искусственного интеллекта в работе правоохранительных органов.
На полях форума состоялись двусторонние встречи министра Казахстана с генеральным секретарем Интерпола Уркизой, министрами общественной безопасности Китая, внутренних дел Грузии и Монголии, председателем Следственного комитета Беларуси и руководством компании Huawei.
В ходе переговоров обсуждались перспективы дальнейшего взаимодействия, обмена опытом и внедрения инновационных технологий в сферу обеспечения общественной безопасности. Все встречи прошли в конструктивном формате и подтвердили взаимную заинтересованность сторон в углублении сотрудничества и реализации совместных инициатив в сфере безопасности", - отметили в МВД.
19.09.2025, 09:26 19.09.2025, 10:11105951Международную технологию укладки дорожного покрытия начали использовать в Казахстане 19.09.2025, 11:21Представляются учителями и обманывают детей: о новом виде мошенничества предупредили в Минпросвещения97811Представляются учителями и обманывают детей: о новом виде мошенничества предупредили в Минпросвещения 19.09.2025, 10:5186806Центр прогнозирования Генпрокуратуры Казахстана начал предупреждать о киберугрозах 19.09.2025, 16:3272281Почти 14 млн гектаров земель вернули в госсобственность в Казахстане 13.09.2025, 10:17255686Опасное заболевание диагностировали у двух детей в Павлодарской области 16.09.2025, 12:14253786Товарооборот Казахстана со странами ЕАЭС составил свыше 16 млрд долларов США 16.09.2025, 13:18250626Годовая инфляция ускорилась в 17 регионах Казахстана 16.09.2025, 14:02247951В октябре АНПЗ закроется на плановый ремонт 16.09.2025, 17:38Возможное повышение тарифов на электроэнергию в Алматы и Алматинской области: в КРЕМ сделали заявление238466Возможное повышение тарифов на электроэнергию в Алматы и Алматинской области: в КРЕМ сделали заявление 08.09.2025, 12:01591266Новые правила медосвидетельствования введут в Казахстане с 16 сентября 09.09.2025, 11:27522591Токаев назначил двух помощников и советника президента 09.09.2025, 10:28518036На канале имени Сатпаева устанавливают восемь новых трансформаторов 09.09.2025, 10:48513946Правительство и Нацбанк планируют снизить уровень инфляции до 5-6% 09.09.2025, 11:38495886Центр обработки данных КГД появится в Казахстане
