Астана. 24 июня. Kazakhstan Today - Государственный приют для бродячих животных появится в Астане. Земля под строительство учреждения выделена в районе спецЦОНа (автоЦОНа), передает Kazakhstan Today.
Проект будет реализован в рамках государственно-частного партнерства, сообщил и. о. директора "Астана ветсервис" Айдархан Арыстанов.
В новом питомнике для животных будут постоянно содержаться около 400 собак и 100 кошек, пояснил собеседник, отметив, что в нем будет специально оборудованная территория для выгула и тренировок домашних животных.
Частично "дом для четвероногих" будет финансироваться государством, частично сможет зарабатывать самостоятельно, оказывая услуги населению.
"Там будет мини-зоопарк контактный, дрессировочные площадки, карантинный отсек и блок стерилизации животных. Это для того, чтобы этих животных бездомных стерилизовать, чтобы они не размножались", - отметил Арыстанов.
Инициатива создания государственного приюта для домашних животных в Астане принадлежит акиму города Асету Исекешеву, информирует сайт
акимата столицы со ссылкой на медиацентр акимата.
Просмотров: 4960
При использовании информации с сайта гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства.
Заметили ошибку на сайте? Выделите текст и нажмите Ctrl+Enter