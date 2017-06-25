Астана. 24 июня. Kazakhstan Today - Государственный приют для бродячих животных появится в Астане. Земля под строительство учреждения выделена в районе спецЦОНа (автоЦОНа), передает Kazakhstan Today.

Проект будет реализован в рамках государственно-частного партнерства, сообщил и. о. директора "Астана ветсервис" Айдархан Арыстанов.

В новом питомнике для животных будут постоянно содержаться около 400 собак и 100 кошек, пояснил собеседник, отметив, что в нем будет специально оборудованная территория для выгула и тренировок домашних животных.

Частично "дом для четвероногих" будет финансироваться государством, частично сможет зарабатывать самостоятельно, оказывая услуги населению.

"Там будет мини-зоопарк контактный, дрессировочные площадки, карантинный отсек и блок стерилизации животных. Это для того, чтобы этих животных бездомных стерилизовать, чтобы они не размножались", - отметил Арыстанов.

Инициатива создания государственного приюта для домашних животных в Астане принадлежит акиму города Асету Исекешеву, информирует сайт акимата столицы со ссылкой на медиацентр акимата.

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