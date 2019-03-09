В Казахстане расширен перечень заболеваний, при которых группа инвалидности устанавливается без срока переосвидетельствования

Перечень необратимых анатомических дефектов, при которых группа инвалидности устанавливается без срока переосвидетельствования, предлагается увеличить от 49 до 70 нозологий. Перечень предложено дополнить следующими заболеваниями: детский церебральный паралич тяжелой степени, окрытоугольная глаукома 3-4 степени на оба глаза, тотальная отслойка сетчатки обоих глаз, атрофия зрительного нерва первичная и вторичная, наследственные нейромышечные заболевания, миастения тяжелой степени, болезнь Дауна, системная склеродермия - тяжелое течение, анкилоризующий спондилоартрит с выраженной деформацией позвоночника, аутизм и другие", - сообщила пресс-служба Минздрава.
Проект Перечня направлен в Министерство труда и социальной защиты населения РК для согласования и внесения изменений в приказ Министерства здравоохранения и социального развития РК от 30 января 2015 года № 44 "Об утверждении Правил проведения медико-социальной экспертизы".
Минздравом также представил предложения по профилактике и предупреждению инвалидности в проект Национального плана по обеспечению прав и улучшению качества жизни лиц с ограниченными возможностями на 2019-2023 годы, разрабатываемый МТСН.
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