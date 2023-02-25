В Казахстане зафиксирован исторический максимум потребления газа

Президент поручил продолжить реформирование газовой отрасли для повышения ее инвестиционной привлекательности

Фото: Акорда

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Астана. 24 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - Глава государства принял председателя правления АО "НК "QazaqGaz" Санжара Жаркешова, сообщает пресс-служба - Глава государства принял председателя правления АО "НК "QazaqGaz" Санжара Жаркешова, сообщает пресс-служба Акорды





Касым-Жомарт Токаев заслушал отчет об итогах деятельности национальной компании за 2022 год, планах на предстоящий период и стратегическом видении газовой отрасли. Президенту также были представлены предложения по реализации реформ в газовой отрасли.





Главе государства было доложено о предпринятых мерах по бесперебойному обеспечению населения природным газом. В отопительный период 2022-2023 гг. зафиксирован исторический максимум потребления газа в Казахстане.





Касым-Жомарт Токаев был проинформирован о ходе строительства газоперерабатывающего завода на месторождении Кашаган. В число приоритетных инвестиционных проектов, которые осуществляет QazaqGaz, входят строительство подводящего газопровода к ТЭЦ города Алматы, строительство второй нитки газопровода Бейнеу - Жанаозен, расширение газопровода Макат - Северный Кавказ и др.





Кроме того, главе государства было доложено об активной работе национальной компании по наращиванию ресурсной базы и реализации программы геологоразведки.





Санжар Жаркешов сообщил, что в результате оптимизации расходов по итогам года на 26% был сокращен долг национальной компании.





По итогам встречи президент поручил продолжить реформирование газовой отрасли для повышения ее инвестиционной привлекательности.



