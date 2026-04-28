В Оренбурге обсудили модернизацию приграничного пункта на казахстанско-российской границе
Оренбург. 27 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - Модернизацию и расширение пропускной способности приграничного пункта на казахстанско-российской границе обсудили в ходе визита казахстанской делегации во главе с вице-министром транспорта РК Жанибеком Тайжановым в Оренбург, сообщили в Министерстве транспорта РК.
На встрече с губернатором Оренбургской области Евгением Солнцевым стороны обсудили перспективы взаимодействия в транспортно-логистической сфере. Особое внимание было уделено вопросам развития железнодорожной инфраструктуры, увеличения пропускной способности межгосударственных стыковых пунктов и наращивания объемов грузоперевозок.
Отдельно рассмотрены вопросы функционирования и модернизации железнодорожного пункта пропуска Илецк. Казахстанская делегация ознакомилась с текущей операционной деятельностью объекта, а также обсудила с российскими коллегами меры по увеличению его пропускной способности, включая внедрение параллельных процедур досмотра и синхронизацию инфраструктурного развития", - сообщили в министерстве.
Также состоялась встреча с представителями торгово-промышленной палаты Оренбургской области, крупных промышленных предприятий-экспортеров и компаний зернового сектора. В ходе переговоров были рассмотрены вопросы расширения торгово-экономического сотрудничества, развития экспортного потенциала региона и увеличения объемов перевозок продукции через территорию Казахстана.
Стороны отметили устойчивую положительную динамику перевозок между Казахстаном и Оренбургской областью, а также значительный рост транзитных потоков.
По итогам визита достигнута договоренность о продолжении совместной работы по расширению пропускной способности приграничной инфраструктуры, развитию международных транспортных коридоров.
Как сообщалось ранее, по итогам прошлого года объем взаимной торговли составил 27,4 млрд долларов США.
28.04.2026, 10:42 7276
Страны СНГ будут обмениваться данными мониторинга радиационной обстановки
Астана. 28 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал закон "О ратификации Соглашения о взаимодействии государств - участников СНГ при обмене данными мониторинга радиационной обстановки", сообщила пресс-служба Акорды.
Документ направлен на выстраивание системы координации и оперативного обмена данными между странами СНГ для повышения уровня радиационной безопасности.
Законом определяется взаимодействие уполномоченных органов, внедряется единый порядок обмена данными, обеспечивается регулярный мониторинг радиационной обстановки, а также предусматривается оперативное информирование при внештатных ситуациях.
Кроме того, главой государства подписан закон "О ратификации Соглашения о стратегическом партнерстве в области производства и передачи зеленой энергии между Азербайджанской Республикой, Республикой Казахстан и Республикой Узбекистан".
Документ направлен на формирование устойчивого энергетического сотрудничества и развитие экспорта "зеленой" электроэнергии на европейские рынки. Будет обеспечена взаимосвязанность энергосистем трех стран.
Предусматривается реализация совместных энергетических проектов. В том числе планируется прокладка подводного кабеля по дну Каспийского моря, а также создание маршрута поставок электроэнергии с интеграцией в Черноморский энергетический коридор.
Напомним, сенат одобрил ратификацию данных документов в начале апреля.
28.04.2026, 09:45 11911
Казахстанцев в мае ждет 14 выходных
Астана. 28 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - В мае 2026 года казахстанцев, работающих пять дней в неделю, ждет 14 выходных и 17 рабочих дней, при шестидневной рабочей неделе - 9 выходных и 22 рабочих дня, передает корреспондент агентства.
1 мая в Казахстане отмечается День единства народа Казахстана. В этом году он выпадает на пятницу, поэтому работающие пять дней в неделю казахстанцы смогут отдохнуть три дня подряд.
7 мая, четверг, будет выходным днем в связи с празднованием Дня защитника Отечества.
9 мая отмечается День Победы. Так как праздник выпадает на субботу, выходной переносится на понедельник, 11 мая.
На 27 мая, среду, приходится первый день Курбан-айта, отмечаемого по мусульманскому календарю. Он будет выходным днем.
26.04.2026, 20:43 118531
В Алматы из-за некачественного ухода гибнут сотни саженцев
Алматы. 26 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - Власти Алматы ежегодно рапортуют о новых посадках деревьев, однако десятки и сотни саженцев потом исчезают, пишет Orda.kz.
К примеру, в этом году акимат Алматы сообщил о мощнейшей кампании по озеленению города и пообещал высадить 550 тысяч деревьев.
Такие обещания власти дают ежегодно. До конца года 2020 года в Алматы планировали увеличить количество деревьев на 250 тысяч. В октябре 2015 года в Алматы планировали посадить 20 тысяч деревьев. До этого озеленить Алматы и сохранить его славу зеленого города обещал в 2010 году Имангали Тасмагамбетов.
Если суммировать все обещания градоначальников, выделенные деньги и произведенные посадки, Алматы уже должен исчезнуть в зарослях, однако по факту городские власти не в состоянии озеленить даже центральные улицы. Возьмем, например, проспект Абая. Его должны были озеленить еще восемь лет назад, и сегодня проспект должны украшать огромные деревья", - пишет сайт.
Однако на выложенных фотографиях видно, что маленькие квадраты земли на дороге, судя по всему оставленные когда-то под посадку, уже заложены плиткой. А саженцы, высаженные вдоль тротуаров, полностью засохли. К примеру, в 2021 году на участке между улицами Толе би и Кавказская управление экологии Алматы высадило 250 тополей, но в течение лета многие деревья погибли из-за некачественного ухода и полива.
При этом погибшие саженцы не восстановили ни осенью 2021 года, ни весной 2022 года", - отмечает сайт.
Позже ситуация повторилась в 2024 и в 2025 годах. Деревья не поливали, и они гибли десятками.
Осенью сотрудники районного акимата приехали и повыдергивали отпавшие саженцы. Однако не восстановили их ни осенью 2025-го, ни весной 2026 года, и благополучно о них забыли. В апреле 2026 года место, где по идее должны красоваться тополя, выглядит очень печально", - говорится в материале.
На официальный запрос власти отвечают, что возьмут ситуацию на контроль и восстановят посадки. Однако, по мнению авторов материала, озеленение в городе отлично рифмуется с "забвением". Про саженцы забывают, не поливают, а когда они засыхают, просто выдергивают из земли.
Ранее мы писали о том, что в Наурызбайском районе Алматы на разделительной полосе по улице Алатау готовятся высадить хвойные деревья, несмотря на то что ранее посаженные на этом же участке ели болели и засыхали. Деревья высаживают, несмотря на предупреждения экологов и ландшафтных специалистов о том. что хвойные плохо приживаются вдоль загазованных городских трасс.
Проблема гибели деревьев, в том числе хвойных пород, в Алматы обсуждается уже несколько лет. Саженцы в городе нередко погибают спустя короткое время после высадки, что вызывает критику со стороны экологов и жителей. Причиной гибели саженцев называют слабый контроль за работой подрядчиков, отвечающих за озеленение, и недостаточный уход за новыми насаждениями.
Еще в 2023 году сенатор Нурлан Бекенов назвал огромными потерями для бюджета неприживающиеся саженцы. По его словам, приживаемость саженцев, высаживаемых по всей территории Казахстана, составляет 70%. Почти каждое третье дерево не приживается. Он подчеркнул, что особенно плохо приживаются хвойные деревья, поэтому, по мнению сенатора, необходимо рассмотреть возможность посадки других видов деревьев, более подходящих к местному климату, и минимизировать потери бюджета.
25.04.2026, 14:07 207071
Президент призвал усилить уголовную ответственность за жестокое обращение с животными
Астана. 25 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - О необходимости ужесточить ответственность за ненадлежащее содержание и жестокое обращение с животными заявил президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в ходе республиканской экологической акции "Таза Қазақстан", сообщили в Акорде.
Глава государства заявил, что случаи, когда домашние питомцы становятся жертвами халатности людей, недопустимы. Он поручил правительству ужесточить административную ответственность за ненадлежащее содержание животных и усилить уголовную ответственность за жестокое обращение с питомцами.
Проблема бродячих собак - это следствие человеческого равнодушия, безразличия тех, кто вначале якобы любят животных, а через некоторое время разочаровываются и оставляют их на улице. Надо принять меры, чтобы пресечь подобные явления", - высказался президент.
Также, подчеркнул он, требуется обеспечить должное общественное наблюдение за работой специализированных приютов.
Мы должны проявлять нетерпимость к частым случаям издевательств над беззащитными животными, в том числе в недавнем прошлом домашними, привлекать мучителей, варваров к ответственности, включая уголовную. Думаю, такие подходы позволят укрепить в обществе прогрессивное, ответственное отношение к окружающей среде. Это тоже часть нашей деятельности в рамках "Таза Қазақстан", - отметил президент.
Завершая выступление, глава государства отметил, что в формировании экологической культуры особое внимание необходимо уделять системе образования.
Поручаю Министерству просвещения разработать и принять проект "Жасыл сабақтар" ("Зеленые уроки"). Именно в учебных заведениях следует прививать принципы разумного потребления природных ресурсов и защиты окружающей среды", - добавил Токаев.
Позже президент ознакомился с деятельностью Фонда развития креативных индустрий, созданного по его поручению для поддержки отечественного креативного сектора. Главе государства представили новое пространство, объединяющее представителей индустрии, инвесторов и молодежь. В формате шоурума здесь демонстрируется полный цикл создания креативного продукта - от идеи до продвижения, включая тематические мастерские и мультимедийные залы.
Фонд будет работать по ключевым направлениям, включая поддержку талантов, привлечение инвестиций, развитие инфраструктуры и продвижение казахстанских продуктов на внешние рынки. Также он станет координационным центром для региональных креативных хабов.
Напомним, что в последние дни в Казнете активно обсуждался случай с приютом ZooHome в Алматинской области. Суд города Конаева вынес решение об изъятии участка площадью 2 гектара у владельца приюта Евгении Мамаевой. Причина - "нецелевое использование". Согласно документам, земля предназначена для ведения сельскохозяйственного производства, а содержание сотен собак под эту категорию не подпадает. Однако после попадания информации в СМИ чиновники пошли на компромисс: земля остается у приюта, но все постройки должны быть перенесены в конец участка.
Стоит отметить, что общественный резонанс обостряется на фоне последних законодательных инициатив. 8 апреля мажилис отправил в сенат поправки в закон "Об ответственном обращении с животными", которые включают нормы об "эвтаназии". Согласно предлагаемым нормам, если приют будет закрыт, а животные окажутся на улице и попадут в государственные пункты отлова, их может ждать смерть в срок от 5 до 60 дней. Статистика прошлых лет пугает: по имеющимся данным, из 276 тысяч отловленных за год собак в стране было умерщвлено 234 тысячи. В этих условиях роль частных приютов как последнего шанса на жизнь становится критически важной.
24.04.2026, 16:10 253511
Президент Казахстана анонсировал знаковое международное событие
Астана. 24 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев анонсировал знаковое международное событие - Astana AI Film Festival, который пройдет осенью в Астане, сообщает Акорда.
Проведение фестиваля имеет большое значение с точки зрения продвижения нашей страны на международной арене как одного из центров инноваций и созидательных инициатив", - подчеркнул президент на церемонии награждения победителей конкурсов Alem.ai battle и AI Governance Cup.
Касым-Жомарт Токаев полагает, что процесс цифровизации и тотальное внедрение искусственного интеллекта открывают путь к масштабным преобразованиям.
Поэтому мы уделяем особое внимание повышению компетенций граждан и обучению их цифровым навыкам. На сегодняшний день уже более 650 тысяч студентов обучаются по программе Al Sana", - заявил он.
По словам главы государства, в ближайшей перспективе требуется подготовить еще 100 тысяч специалистов в области искусственного интеллекта и deeptech-технологий.
В этом году в стране ожидается важное событие в научно-образовательной сфере. Будет открыто технологическое учебное заведение нового формата - Университет искусственного интеллекта. Сейчас перед нами стоит первоочередная задача: взращивать квалифицированные кадры для этой отрасли. Необходимо привлекать талантливую молодежь и создавать ей условия для качественного образования. Крайне важно также поддерживать перспективные технологические проекты и компании", - добавил глава государства.
Президент заявил, что именно на подобных турнирах выявляются таланты, отличающиеся острым умом и глубокими познаниями.
Данный турнир можно по праву назвать состязанием передовых идей. Уверен, что такие конкурсы станут мощным стимулом для вашего профессионального роста и откроют возможности для реализации значимых проектов, востребованных как в нашей стране, так и во всем мире", - отметил президент.
Также по его мнению, особое значение также имеет конкурс AI Governance Cup, в ходе которого были представлены передовые инициативы, направленные на интеграцию ИИ в систему государственного управления.
Все эти разработки не должны остаться на уровне идей или пилотных проектов. Основная цель - поэтапное масштабирование инноваций в практику государственных органов с целью повышения эффективности их деятельности. Нужно уделить этому приоритетное внимание", - добавил Касым-Жомарт Токаев.
Глава государства наградил победителей национального конкурса в сфере искусственного интеллекта alem.ai battle и конкурса AI Governance Cup среди государственных органов.
Победителями состязания alem.ai battle по четырем номинациям признаны:
- AI Young Talents - проект SuGuard, система неинвазивного определения уровня глюкозы;
- AI Driving Power - Ustaz AI, решение для автоматизации работы учителя;
- AI Innovators - Robio, диагностическая перчатка на базе ИИ для раннего выявления новообразований;
- Future Builders - стартап NCSPEECH, сервис для сбора и формирования качественных данных для обучения ИИ-моделей.
Кроме того, президент посетил Международный центр искусственного интеллекта Alem.ai. Касым-Жомарт Токаев также принял участие в запуске ряда образовательных инициатив.
В частности, в формате телемоста глава государства запустил сеть Tomorrow School в 14 регионах. Помимо этого, Касым-Жомарт Токаев в интерактивном формате дал старт обратному отсчету до начала международного турнира "Игры будущего - 2026".
Ранее Токаев поручил разработать доступный для всех граждан универсальный ИИ-ассистент.
24.04.2026, 14:00 260246
Премьер раскритиковал низкие темпы реализации проектов Алматинского горного кластера
Алматы. 24 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - Ускорить реализацию проектов Алматинского горного кластера и Almaty Superski поручил премьер-министр Казахстана Олжас Бектенов на совещании с министром туризма и спорта, акимами Алматинской области и Алматы, а также руководителями Kazakh Tourism Development Ltd, проинформировали в пресс-службе правительства Казахстана.
В ходе совещания премьер-министр указал на низкие темпы работ со стороны ответственных государственных органов и привлеченных организаций.
Развитие Алматинского горного кластера и курорта Almaty Superski - важные для экономики проекты, которые напрямую влияют на увеличение потока туристов и привлечение инвесторов. Реализация проектов необоснованно затягивается. Госорганы не до конца включились в эту работу. Решайте все вопросы оперативно и сообща", - подчеркнул Бектенов.
Он потребовал обеспечить своевременную выдачу заключений государственной экспертизы по проектам АГК и Almaty Superski, их научное сопровождение. Также было поручено принять меры по выделению дополнительных участков для проезда специальной и пожарной техники, обеспечить подведение временной инфраструктуры (дороги, инженерные сети и т.д.) и выдачу необходимых согласований для начала строительства объектов курорта Almaty Superski.
Комплексный план развития Алматинского горного кластера включает 73 мероприятия, 49 из которых предусмотрены к реализации в текущем году. На первом этапе ожидается модернизация Шымбулака и развитие зон ущелий Бутаковки и Кiмасар. Второй этап стартует с 2027 года и включает развитие курортов "Пионер" и Oi-Qaragai с их последующим объединением системой канатных дорог.
Отдельным элементом проекта станет единый вокзал, который будет ключевым транспортным узлом канатных дорог на курорты "Шымбулак", Almaty Superski и другие перспективные направления.
Аким Алматы Дархан Сатыбалды доложил, что в рамках модернизации Шымбулака в мае текущего года стартует строительство первой канатной дороги из семи. Две новые линии планируется завершить до конца текущего года, что добавит более 5 км трасс (общая протяженность на сегодня - 18 км). Также на Шымбулаке будут модернизированы 2 канатные дороги.
По проекту Almaty Superski в текущем году предусмотрено строительство 8 мостов и водопропускных сооружений. В июне запланирован старт строительства автодороги протяженностью 6 км. Сети газоснабжения и канализации будут прокладываться одновременно с дорогой в 2027 году. В целом, по данным акимата города, инженерная инфраструктура и автодорога должны быть завершены к сентябрю 2027 года.
Аким Алматинской области Марат Султангазиев доложил, что в рамках комплексного плана на 2025-2029 годы в регионе предусмотрено 15 мероприятий на сумму 92,8 млрд тенге, из которых 83,8 млрд тенге составляют частные инвестиции. На курорте Oi-Qaragai уже выполнен ряд работ, в том числе введены в эксплуатацию 10-местная гондольная и 6-местная кресельная канатные дороги, первый этап горнолыжных трасс, площадка для параглайдинга и другие объекты. В III квартале 2027 года ожидается завершение проекта по дополнительному электроснабжению курорта. Также планируется капитальный ремонт автомобильной дороги Тау-Туран - Байбулак.
Ранее общественный, экологический активист Ажар Джандосова в эксклюзивном интервью журналисту Kazakhstan Today рассказала об экологических, экономических и социальных рисках, который несет в себе проект по застройке Кок-Жайляу.
Напомним, еще в 2011 году бывший аким Алматы Ахметжан Есимов на совещании в правительстве по вопросам развития Алматы заявил, что в городе планируется развивать горнолыжный курорт "Кок-Жайляу". По его словам, общая потребность средств для разработки ТЭО, включая концепцию данного проекта, составляет порядка 3 млрд тенге.
В 2013 году стало известно, что акимат Алматы объявит тендер на разработку ПСД курорта "Кок-Жайляу" стоимостью около 3,145 млрд тенге.
Тогда отмечалось, что проект реализуется вопреки протестам общественности. Эксперты, экологи, спортсмены и другие жители Алматы заявляли, что горнолыжный курорт на плато Кок Жайляу навредит дикой природе, может стать причиной нехватки воды в городе и не принесет заявленных экономических выгод (привлечение местных и зарубежных туристов, организация новых рабочих мест). Для защиты Кок Жайляу представители общественности подали жалобу в Орхусский комитет.
В 2019 году на заседании Общественного совета 8 апреля 2019 года бывший аким Алматы Бауыржан Байбек предложил отложить реализацию курорта "Кок-Жайляу" на 3-5 лет под предлогом "более тщательного изучения вопроса строительства". Но, по мнению активистов, эта отсрочка не является решением такой важной проблемы.
Экс-министр культуры и спорта Актоты Раимкулова в Facebook прокомментировала вопрос по строительству горнолыжного курорта "Кок-Жайляу" под Алматы.
Министр напомнила, что в апреле этого года строительство курорта было отложено поручением президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева. "Как тогда подчеркнул глава государства, в этом важном вопросе не должно быть спешки и следует изучить экспертные оценки, а также мнение жителей города. Как вы помните, на тот момент аким Алматы Бауыржан Байбек, по рекомендации Касым-Жомарта Токаева, озвучил необходимость доработать и отложить проект строительства курорта "Кок-Жайляу", - написала она.
В 2023 году общественники Алматы выступили против передачи акимату города земель Иле-Алатауского нацпарка для застройки.
Общественники опасаются, что принятые в мае 2023 года парламентом РК поправки в закон об особо охраняемых природных территориях (ООПТ), позволяющие понижать юрисдикцию особо охраняемых земель, дадут возможность переводить земли нацпарков в региональные парки, которые, в свою очередь, находятся в ведении местных органов власти.
Член инициативной группы "Сохраним Кок-Жайляу" Ажар Джандосова добавила, что реклассификация территорий алматинских национальных парков, по ее мнению, преследует единственную цель - содействие в реализации крупных девелоперских проектов.
В свою очередь в управлении экологии и окружающей среды акимата Алматы, комментируя ситуацию, рассказали, что в этом году на развитие и содержание Иле-Алатауского нацпарка выделили 203 млн тенге. При этом из них почти 175 млн тенге предусмотрено на выплату заработной платы сотрудникам парка, а остальные средства - на развитие.
Также в декабре прошлого года Комитет индустрии туризма Министерства культуры и спорта Республики Казахстан на портале "Открытые НПА" опубликовал проект постановления "Комплексный план развития туризма Алматинского горного кластера на 2025-2029 годы", передает корреспондент агентства.
В пояснительной записке отмечается, что принятие проекта будет содействовать развитию туристской отрасли на территорий Алматинской области, города Алматы и страны в целом, также увеличению туристского потока и окажет положительное влияние на позиционирование Казахстана, создаст благоприятный инвестиционный климат. Согласно плану, 127 мероприятий на сумму 655 911 млн тенге запланировано для реализации проекта.
Тогда о комплексном плане развития высказалась общественная, экологическая активистка Ажар Джандосова. Как пояснила эксперт, каким бы экологичным ни было строительство и деятельность объектов - это несомненно скажется на состоянии почвенного покрова, биоразнообразия, состояние ледников, которые сейчас катастрофически уменьшаются, а это влияет и на климат в Алматы.
Между тем политик и экономист Петр Своик рассказал об экономическом аспекте превращения Алматы в деловой и туристический центр. По его словам, для этого нужна масса факторов.
24.04.2026, 11:18 268146
МИД: Казахстан укрепляет международные связи в сфере культуры, реформ и безопасности
Астана. 24 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - В ряде зарубежных стран и на международных площадках представители Казахстана провели встречи, брифинги и выступления, посвященные развитию культурно-гуманитарного взаимодействия, продвижению реформ и вопросам защиты прав человека, сообщили в пресс-службе МИД.
Культурно-гуманитарное сотрудничество с Татарстаном
В Казани состоялась встреча генерального консула Казахстана Ерлана Искакова с министром культуры Республики Татарстан Ирадой Аюповой.
Стороны обсудили развитие культурно-гуманитарного сотрудничества в рамках казахско-российских отношений, а также реализацию совместных проектов в сфере культуры.
В ходе встречи казахстанская сторона передала приглашение на международный симпозиум "Золотая Орда как модель степной цивилизации: история, археология, культура, идентичность", который пройдет 19-20 мая 2026 года в Астане. Министр культуры Татарстана подтвердила участие и отметила историческую и культурную близость народов.
Также обсуждалась повестка дней культуры России в Казахстане, участие в международных фестивалях, проведение Сабантуя в Шымкенте и Петропавловске, а также совместные кинопроекты и культурные инициативы.
По итогам встречи стороны договорились активизировать сотрудничество и продолжить диалог культур.
Реформы Казахстана представлены в Китае
В Пекине состоялся пресс-брифинг посла Казахстана в КНР Шахрата Нурышева для ведущих китайских СМИ.
Посол проинформировал о ходе политических, экономических и социальных реформ в Казахстане, включая принятие новой Конституции по итогам референдума.
Особое внимание было уделено росту торгово-экономического сотрудничества, развитию транспортной и инвестиционной взаимосвязанности, а также расширению промышленной кооперации.
Также были представлены инициативы Казахстана в сфере экологии, включая проведение Регионального экологического саммита под эгидой ООН и предложение о создании Международной водной организации.
Отдельно отмечено развитие культурно-гуманитарных связей, включая перекрестный год культуры Казахстана и Китая, образовательные проекты и работу культурного центра в Пекине.
Казахстан на Конференции ОБСЕ по борьбе с торговлей людьми
В Вене делегация Казахстана приняла участие в 26-й Конференции Альянса ОБСЕ по борьбе с торговлей людьми.
Представитель МИД Казахстана Станислав Василенко подчеркнул важность международного сотрудничества в противодействии торговле людьми, отметив комплексный характер этой проблемы.
Было отмечено, что Казахстан является участником более 60 международных договоров в сфере прав человека и продолжает реализацию плана ОБСЕ по борьбе с торговлей людьми, а также разрабатывает новый национальный план на 2027-2029 годы.
В рамках конференции казахстанский эксперт также поделился личным опытом и дал рекомендации по предотвращению рисков попадания в ситуацию торговли людьми.
Казахстан расширяет сотрудничество в сфере АПК с Саудовской Аравией
Посол Казахстана в Саудовской Аравии Мадияр Менилбеков провел переговоры с председателем Tal Holding Company Мухаммедом Аль-Талебом. Стороны рассмотрели перспективы развития сотрудничества в сельскохозяйственной отрасли, включая реализацию совместных инвестиционных проектов. Особое внимание было уделено вопросам продвижения казахстанского экспорта, а также установлению прямых контактов между профильными компаниями двух стран.
Алжирским библиотекам подарены казахские произведения в преддверии празднования Национального дня книги в Казахстане
В преддверии празднования в Казахстане Национального дня книги алжирским библиотекам впервые были переданы казахские книги. Мероприятие было нацелено на укрепление культурно-гуманитарного сотрудничества между Казахстаном и Алжиром, популяризацию чтения, поддержку литературы, издательского и библиотечного дела.
Посол Казахстана Ануарбек Ахметов передал в дар Национальной библиотеке Алжира и библиотеке Культурного центра главной мечети ("Джамаа Эль-Джазаир") при администрации президента Алжира произведения великого казахского философа, поэта и гуманиста Абая Кунанбаева и книги о Казахстане, переведенные на арабский и английский языки.
Кроме того, для экспозиции в главном читальном зале библиотеки Культурного центра, специализирующегося на исследованиях ислама, было передано фотоизображение мавзолея выдающегося казахского философа древности и основателя тюркского суфизма Ходжи Ахмета Яссауи как символ глубокой духовной связи между народами Казахстана и Алжира.
Расширение взаимодействия с Африканским континентом
Заместитель министра иностранных дел Республики Казахстан Алибек Бакаев провел встречу с послами африканских государств, аккредитованными в Российской Федерации. Бакаев проинформировал участников встречи о проводимых в стране масштабных экономических и политических реформах. Было отмечено, что принятая по итогам общенационального референдума новая Конституция направлена на укрепление принципов справедливости, верховенства закона и построение инклюзивного общества.
Особое внимание было уделено развитию казахско-африканского сотрудничества. Казахский дипломат подчеркнул, что Африка рассматривается как одно из приоритетных направлений сбалансированной внешней политики Казахстана, а взаимодействие с государствами континента выстраивается на основе концепции сотрудничества с государствами Африки и Африканским союзом на 2025-2030 годы.
Награждение орденом "Достык" инициатора диалога "Центральная Азия + Япония"
Посол РК в Японии Ерлан Баударбек-Кожатаев вручил орден "Достык" II степени бывшему министру иностранных дел Японии Ёрико Кавагучи.
Высокая государственная награда была присуждена в соответствии с указом президента РК К.Токаева в знак признания ее выдающихся заслуг и значительного вклада в развитие дружественных отношений между Казахстаном и Японией.
Кавагучи выразила искреннюю благодарность за высокую оценку ее деятельности, подчеркнув, что реализация идеи Диалога "Центральная Азия + Япония" была бы затруднительна без поддержки казахстанской стороны в лице занимавшего на тот момент пост министра иностранных дел К. Токаева. По ее словам, Япония и Казахстан - это страны, которые могут дополнять и поддерживать друг друга, что внесет весомый вклад не только в укрепление двусторонних отношений, но и в развитие всего региона и международного сообщества.
Казахстан и Россия углубляют сотрудничество
Заместитель министра иностранных дел Республики Казахстан Алибек Бакаев провел встречу с заместителем министра иностранных дел Российской Федерации Андреем Руденко. В ходе встречи проведен обстоятельный обмен мнениями по широкому спектру вопросов сотрудничества в Азии, в том числе в рамках таких региональных организаций, как Шанхайская организация сотрудничества и Совещание по взаимодействию и мерам доверия в Азии.
Особое внимание уделено дальнейшему развитию СВМДА, в том числе его поэтапной трансформации в полноценную международную организацию.
В Москве обсудили вопросы деятельности ШОС в условиях текущей международной обстановки
Состоялись консультации на уровне заместителей министров иностранных дел государств-членов ШОС, посвященные вопросам международной деятельности организации и региональной безопасности. Казахстанскую делегацию возглавил заместитель министра иностранных дел Республики Казахстан Алибек Бакаев.
Участники обсудили укрепление региональной безопасности, расширение многопрофильного сотрудничества и реализацию ранее достигнутых договоренностей. Особое внимание уделено подготовке предстоящих встреч в 2026 году, включая саммит глав государств в Бишкеке, а также роли ШОС в обеспечении мира и устойчивого развития в Евразии.
Казахстан вошел в состав Управляющего совета Азиатско-Тихоокеанского Центра по трансферту технологий ЭСКАТО ООН
Решение принято по итогам выборов среди 52 государств-членов комиссии. Как отметил постпред Казахстана при ЭСКАТО ООН Маргулан Баймухан, участие в совете укрепляет позиции страны в региональной научно-технологической повестке и открывает доступ к формированию механизмов трансферта технологий и сокращению технологического разрыва в Азиатско-Тихоокеанском регионе.
МИД РК и ЮНИСЕФ обсудили защиту прав детей и экологические инициативы
В МИД Казахстана прошла встреча с участием первого заместителя министра иностранных дел Ержан Ашикбаев и представителя ЮНИСЕФ Октавиана Бивола, на которой обсуждались вопросы защиты прав детей и сотрудничество в сфере устойчивого развития. Особое внимание уделили влиянию экологических вызовов на благополучие детей и итогам Регионального экологического саммита.
Стороны отметили запуск проекта "зеленые школы" и обсудили новую программу сотрудничества на 2026-2030 годы, направленную на поддержку детей и защиту их прав. Также достигнута договорённость о дальнейшем развитии партнерства и расширении присутствия ЮНИСЕФ в регионе.
В МГУ обсудили перспективы сотрудничества с Казахстаном
Посол Казахстана в России Даурен Абаев посетил Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова, где встретился с ректором Виктором Садовничим. Стороны обсудили развитие научно-образовательного сотрудничества, отметив значимую роль МГУ в подготовке казахстанских специалистов: в вузе обучаются более 130 студентов из Казахстана, а в филиале МГУ в Астане - около 720 студентов.
Также посол выступил перед студентами с лекцией о социально-экономическом развитии Казахстана и институциональных реформах, включая перспективы новой Конституции 2026 года. Он подчеркнул важность дальнейшего укрепления двусторонних академических и научных связей.
23.04.2026, 15:10 315556
Главы международных конвенций поддержали экологические инициативы Казахстана
Астана. 23 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - Президент провел встречу с руководителями международных конвенций. Стороны обсудили пути реализации ключевых экологических инициатив в регионе Центральной Азии, сообщили в Акорде.
Как подчеркнул в ходе встречи Касым-Жомарт Токаев, Казахстан выступает за внедрение принципов экологической ответственности на региональном и глобальном уровнях. В новой Конституции страны охрана окружающей среды определена в качестве одного из основополагающих принципов государственной политики.
Представители международных конвенций в свою очередь приветствовали реализацию программы "Таза Қазақстан", призванной способствовать формированию экологического мышления среди граждан.
Кроме того, высокие гости высказались в поддержку глобальных инициатив Казахстана, направленных на решение климатических и водных проблем.
Во встрече приняли участие заместитель Генерального секретаря ООН - исполнительный директор программы ООН по окружающей среде (UNEP) Ингер Андерсен, генеральный секретарь Конвенции о международной торговле видами дикой фауны и флоры, находящимися под угрозой исчезновения (CITES), Ивонн Игеро, исполнительный секретарь Конвенции ООН о биологическом разнообразии Астрид Шомакер, исполнительный секретарь Базельской, Роттердамской и Стокгольмской конвенций Рольф Пайе.
Ранее президент обсудил решение экологических проблем с генсеком ОБСЕ.
Ваше мнение
В Казахстане предложили внести поправки в закон "Об ответственном обращении с животными". Нововведения предусматривают эвтаназию (т.е. безусловное умерщвление) бездомных собак. Как вы оцениваете эти изменения?