В РК внесены изменения в Типовой регламент маслихата

НУР-СУЛТАН. 25 ИЮНЯ - Внесены изменения в указ президента РК от 3 декабря 2013 года №704 "Об утверждении Типового регламента маслихата", передаёт KAZAKHSTAN TODAY.

Как сообщает пресс-служба Акорды, президент подписал соответствующий указ.

Закон устанавливает порядок проведения сессий маслихата, заседаний его органов, внесения и рассмотрения на них вопросов, образования и избрания органов маслихата, заслушивания отчетов об их деятельности, отчетов о проделанной работе маслихата перед населением и деятельности его постоянных комиссий, рассмотрения запросов депутатов, полномочия, организацию деятельности депутатских объединений в маслихате, а также голосования, работы аппарата и другие процедурные и организационные вопросы.

В соответствии с внесенными изменениями маслихат осуществляет контроль за исполнением местного бюджета, экономических и социальных программ развития территорий путем заслушивания отчетов акима соответствующей территории. Маслихат заслушивает на сессии отчет акима соответствующей территории в соответствии с указом президента РК от 18 января 2006 года №19 "О проведении отчетов акимов перед маслихатами".

Отчет акима о выполнении возложенных на него функций и задач и проект решения по нему вносятся на рассмотрение постоянных комиссий маслихата за три недели до соответствующей сессии.

Основаниями для рассмотрения маслихатом вопроса о выражении недоверия акиму являются:

1) двукратное неутверждение маслихатом представленных акимом отчетов об исполнении планов, экономических и социальных программ развития территории, местного бюджета;

2) инициирование собранием местного сообщества вопроса об освобождении от должности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа.

Инициирование вопроса об освобождении от должности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа подтверждается протоколом собрания местного сообщества в соответствии со статьей 39-3 Закона.

Отчеты ревизионных комиссий областей, городов республиканского значения, столицы об исполнении бюджета рассматриваются маслихатом ежегодно.

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