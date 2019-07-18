В скотомогильниках в Арыси сибирской язвы нет - акимат

Арысь. 17 июля. Kazakhstan Today - В скотомогильниках, расположенных на территории города Арыси, не обнаружено никакой опасности, связанной с сибирской язвой, сообщили в акимате Туркестанской области, передает Kazakhstan Today.

Как сообщил на брифинге руководитель Арысской городской территориальной инспекции Омиркул Омаров, в городе Арыси имеется 2 скотомогильника. Один расположен в Дермене, второй - в Кожатогайском сельском округе. Оба на строгом контроле специалистов.

"На данный момент скотомогильники не повреждены. Соблюдены все требования. Они на постоянном контроле работников ветеринарии. Ежегодно проводится мониторинг могильников. На их территории регулярно берутся пробы почвы. По результатам всех исследований никакой опасности не выявлено. На сегодня по сибирской язве в могильниках никаких сведений не поступало", - сказал Омиркул Омаров.

В оборонном ведомстве заявили, что территорию продезинфицировали. Угрозы заражения нет.

При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства