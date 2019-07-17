Скотомогильник со спорами сибирской язвы обнаружили сапёры в Арыси

Арысь. 16 июля. Kazakhstan Today - В Арыси сапёры Министерства обороны при зачистке степи обнаружили заброшенный скотомогильник, который расположен за чертой города. Угрозы заражения нет.

За городом обнаружили скотомогильник с трупами животных, которые были заражены спорами сибирской язвы. Их вывезли в другое место. Прибыли специалисты Министерства обороны и дезинфицировали там всё", - цитирует местного жителя otyrar.kz .

В Министерстве обороны подтвердили, что в заброшенном скотомогильнике их специалисты обнаружили споры сибирской язвы. В оборонном ведомстве заявили, что территорию продезинфицировали. Угрозы заражения нет.

Проверили скотомогильник со спорами сибирской язвы недалеко от Арыси. После визуального осмотра на целостность специалисты продезинфицировали территорию скотомогильника. Угрозы распространения сибирской язвы нет", – сообщил радиотоксиколог отделения радиологии и токсикологии ветеринарной лаборатории войсковой части 29219 Министерства обороны Сандыбай Абиеков.

Радиотоксикологи также замерили в Арыси уровень радиации, проверили качество продукции, поставляемой в Арысь, взяли пробы на различные инфекции, которые могут быть в продуктах питания.

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