В связи с антитеррористическими учениями в Астане могут ограничить передвижение транспорта и населения

Астана. 13 февраля. Kazakhstan Today - В связи с антитеррористическими учениями в Астане могут ограничить передвижение населения, сообщили в пресс-службе столичного ДВД.

"Столичный оперативный штаб по борьбе с терроризмом уведомляет о проведении 13-14 февраля планового антитеррористического учения. Учебное мероприятие направлено на отработку алгоритмов действий государственных органов при возникновении угроз террористического характера. Возможно введение ограничений на передвижение населения и транспортных средств на отдельных участках местности", - указывается в сообщении, передает Kazakhstan Today.

Ранее на сайте акимата Астаны было опубликовано сообщение о том, что в городе 13 февраля проводятся плановые антитеррористические учения, направленные на предотвращение актов терроризма и ликвидацию его последствий. В сообщении подчеркивалось, что мероприятие имеет плановый характер и является исключительно учениями, максимально приближенными к боевым действиям. Учения направлены на проверку степени боеготовности сил и вооружения оперативного штаба по борьбе с терроризмом.

В ДВД Астаны еще раз призвали жителей и гостей столицы отнестись с пониманием к проводимому учению и не поддаваться панике.

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