18.11.2025, 10:16 35336
В связи с пожаром в Туркестанской области создана правительственная комиссия
Фото: правительство
Рассказать друзьям
Астана. 18 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - По поручению президента создана правительственная комиссия по расследованию причин пожара в частном доме в селе Алгабас Жетысайского района Туркестанской области, сообщили в правительстве.
В состав комиссии под председательством заместителя премьер-министра Каната Бозумбаева включено руководство министерств по чрезвычайным ситуациям, внутренних дел, здравоохранения, труда и социальной защиты населения, акимата Туркестанской области.
Пострадавшим и семьям погибших будет оказана вся необходимая помощь, включая медицинскую и психологическую. Акимату поручено оказать содействие в организации похорон погибших в результате пожара. По итогам расследования будут приняты дополнительные решения.
Работа комиссии находится на особом контроле.
Напомним, рано утром в селе Алгабас произошла страшная трагедия - в результате пожара в частном доме скончались 12 человек, в том числе девять детей. По факту пожара возбуждено уголовное дело по статье "Нарушение требований пожарной безопасности".
Президент РК Касым-Жомарт Токаев поручил правительству и акиму области оказать всю необходимую помощь близким родственникам и провести расследование причин случившейся трагедии.
новости по теме
18.11.2025, 10:42 33296
Порядок регистрации граждан по месту жительства меняется в Казахстане
Фото: НИТ
Рассказать друзьям
Астана. 18 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - С 24 ноября 2025 года вступают в силу изменения в процедуре регистрации граждан по месту жительства. Данную услугу можно оформить только в онлайн-формате через портал электронного правительства eGov.kz или мобильное приложение eGov Mobile, сообщили в департаменте корпоративных коммуникаций АО "НИТ".
Для прохождения онлайн-регистрации по месту жительства пользователю потребуется электронная цифровая подпись (ЭЦП) и номер, привязанный к его учетной записи (БМГ). Процедура полностью автоматизирована и проходит онлайн, что позволяет значительно сократить время получения услуги. Пользователи также имеют возможность получить услугу онлайн в зонах самообслуживания отделений центров обслуживания населения.
Услуга предоставляется следующим категориям граждан:
• гражданам Республики Казахстан, включая собственников жилья;
• опекунам или законным представителям лиц старше 18 лет, признанных судом недееспособными либо ограниченно дееспособными;
• родителям или законным представителям детей в возрасте от 14 до 16 лет.
Дети до 14 лет не подлежат самостоятельной регистрации по месту жительства. Согласно статье 16 Гражданского кодекса Республики Казахстан, местом жительства ребенка, не достигшего четырнадцати лет, признается место жительства его родителей или законных представителей.
Регистрация детей в возрасте от 14 до 16 лет осуществляется их родителями или законными представителями. Опекуны граждан старше 18 лет, признанных судом недееспособными, также могут зарегистрировать своих подопечных по новому адресу проживания через портал eGov.kz.
Кроме того, обновления коснулись граждан, проживающих в государственном арендном жилье. Теперь арендатор такого жилья может зарегистрировать по месту жительства лиц, указанных в договоре найма. В случае если заявитель отсутствует в списке договора, система автоматически отклонит заявку.
При возникновении вопросов, связанных с регистрацией в государственном арендном жилье, рекомендуется обращаться в местный исполнительный орган (жилищно-коммунальное хозяйство) по месту нахождения жилья.
Если заявитель подает заявку на регистрацию по адресу, владельцем которого не является, система направит SMS-код с номера 1414 для подтверждения действий. Собственник жилья должен подтвердить свое согласие на регистрацию в течение одного часа с момента получения уведомления.
Как получить услугу онлайн через портал eGov.kz:
1. Авторизуйтесь на портале и перейдите в раздел:
2. Гражданам - Гражданство, миграция и иммиграция - Прописка по месту жительства.
3. Нажмите кнопку "Заказать услугу онлайн".
4. Заполните электронную заявку и подпишите ее с помощью ЭЦП или одноразового SMS-пароля.
5. Ознакомиться с результатом оказания услуги можно в личном кабинете. Уведомление о статусе обработки заявки появится в разделе "История получения услуг".
Как пройти регистрацию через мобильное приложение eGov Mobile:
1. Авторизуйтесь в приложении eGov Mobile и откройте раздел "Госуслуги".
2. В подразделе "Недвижимость и ЖКХ" выберите услугу "Регистрация по месту жительства населения Республики Казахстан".
3. Заполните необходимые данные и укажите причину регистрации.
4. Подпишите услугу любым из доступных способов.
5. Проверить статус заявки можно в разделе "Сообщения" - "История личного кабинета".
Исключение: регистрация по адресу, где владельцами или совладельцами являются несовершеннолетние дети, а также лица, признанные судом недееспособными или ограниченно дееспособными, осуществляется офлайн - в отделениях центров обслуживания населения.
Переход к онлайн-формату подтверждается положительной статистикой. С начала 2025 года услугой регистрации граждан по месту жительства в Казахстане в онлайн-формате воспользовались около 750 тысяч человек, что составляет более 70 процентов от общего количества оказаний услуги", - отметили в НИТ.
17.11.2025, 15:41 92011
Первую АЭС Казахстана назовут "Балқаш"
Фото: Pixabay
Рассказать друзьям
Астана. 17 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - В Агентстве Республики Казахстан по атомной энергии рассказали, как будет называться первая АЭС в Казахстане.
В Казахстане завершился всенародный конкурс на лучшее наименование первой атомной электростанции страны.
По итогам финального заседания конкурсной комиссии победителем признано название "Балқаш" атом электр станциясы", которое получило наибольшее количество предложений от граждан. Выбранное название также соответствует международной практике наименования атомных электростанций по географическому признаку", - рассказали в ведомстве.
Всего в конкурсе приняли участие 27 157 граждан старше 16 лет. Каждый участник мог предложить одно наименование.
5 сентября 2025 года создана конкурсная комиссия, в состав которой вошли представители общественности, креативной индустрии, а также эксперты в области атомной энергетики, филологии и истории. Из всех поступивших заявок было выделено 10 460 уникальных вариантов. При обработке учитывались разные формы написания - кириллица, латиница, а также синонимичные слова.
Название "Балқаш" атом электр станциясы" предложили 882 гражданина, и оно заняло первое место в итоговом рейтинге по популярности, став победителем конкурса.
Также конкурсная комиссия определила название на русском и английском языках:
- "Атомная электростанция "Балхаш";
- Balkhash Nuclear Power Plant.
Дополнено 17.11.2025, 16.30
Как отметили в Агентстве РК по атомной энергии, участники, предложившие название "Балқаш", в течение месяца получат электронные сертификаты соавторства в мобильном приложении eGov Mobile. Кроме того, агентство сформировало единую базу всех поступивших предложений, которые будут в дальнейшем использованы при выборе названия для будущих атомных электростанций.
Напомним, конкурс на лучшее название первой АЭС в Казахстане стартовал 25 сентября и продлился до 10 октября на платформе eGov Mobile.
8 августа в поселке Улкен Алматинской области состоялась торжественная церемония запуска работ по строительству АЭС. Российская госкорпорация "Росатом" стала лидером международного консорциума, который займется строительством первой атомной электростанции в Казахстане.
17.11.2025, 14:41 96226
В 155 частных школах с госзаказом выявили серьезные финансовые нарушения
В отдельных школах были обнаружены фиктивные учителя, а также факты двойного финансирования
Рассказать друзьям
Астана. 17 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - Министерством финансов Казахстана выявлены серьезные нарушения в финансировании частных школ, получающих государственный заказ. Об этом на совещании в правительстве сообщил министр финансов Мади Такиев.
По словам Такиева, из 745 частных школ 155 не отражают полученный доход. Порядка 30% из 427 оцифрованных школ не соответствовали по целевому назначению виду деятельности. Например, в Мактааральском районе Туркестанской области целевое назначение одной из школ - тойхана, в Шымкенте - торговый центр и др.
Кроме того, в 64 школах контингент обучающихся превысил проектную мощность более чем в 2 раза. К примеру, в одной из частных школ Алматинской области при проектной мощности, рассчитанной на 60 человек, фактически были отражены 702 учащихся. Речь идет о нецелевых выплатах государства за якобы предоставление гражданам образовательных услуг.
В частной школе Астаны с мощностью на 241 ученика в документах отражены 1003 человека. Кроме того, в отдельных школах были обнаружены фиктивные учителя, а также факты двойного финансирования.
Ранее сообщалось, что руководство столичной школы подозревается в хищении более 900 млн тенге.
17.11.2025, 11:00 111816
Президент Казахстана подписал закон об искусственном интеллекте
Фото: Depositphotos
Рассказать друзьям
Астана. 17 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал закон "Об искусственном интеллекте", сообщает пресс-служба Акорды.
Законом введены основополагающие принципы функционирования систем искусственного интеллекта. Системы искусственного интеллекта определены в качестве объекта информатизации. Теперь искусственный интеллект будет признаваться в качестве инструмента достижения человеком определенных задач. С учетом этого закреплен принцип ответственности и подконтрольности, в соответствии с которым собственники, владельцы, пользователи несут ответственность исходя из их роли в эксплуатации систем искусственного интеллекта. На собственников и владельцев возложены обязанности по управлению рисками, обеспечению безопасности и надежности, поддержке пользователей по вопросам функционирования систем искусственного интеллекта", - говорится в сообщении.
Также закреплены принципы законности, справедливости, равенства, прозрачности и объяснимости, приоритета благополучия человека, свободы воли в принятии им решений, защиты данных и конфиденциальности, безопасности и защищенности.
Для защиты прав физических, юридических лиц, обеспечения правопорядка установлен запрет на создание и эксплуатацию на территории Республики Казахстан систем искусственного интеллекта, обладающих рядом возможностей. Для обеспечения осведомленности о результатах, созданных с применением искусственного интеллекта, введено требование о маркировке таких товаров, работ, услуг", - проинформировали в Акорде.
Кроме того, с учетом мировой практики создания платформ для форсирования создания и развития систем искусственного интеллекта введены законодательные основы функционирования национальной платформы искусственного интеллекта.
Платформа будет использоваться для разработки, обучения, опытной эксплуатации платформенных программных продуктов, моделей искусственного интеллекта в течение ограниченного периода времени", - пояснили в пресс-службе.
Также глава государства подписал закон "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам искусственного интеллекта и цифровизации".
По данным Акорды, первый блок поправок закона направлен на приведение законодательных актов в соответствие с законом "Об искусственном интеллекте".
Второй блок поправок направлен на совершенствование законодательства по иным вопросам. Закон регламентирует оборот необеспеченных цифровых активов на территории Республики Казахстан. До этого оборот необеспеченных цифровых активов был разрешен только на территории Международного финансового центра "Астана", - сообщили в пресс-службе.
Помимо этого, для усиления защиты персональных данных граждан введено требование по сроку действия согласия на обработку персональных данных.
Теперь этот срок не может превышать срок, необходимый для достижения целей сбора и обработки персональных данных. Субъект или его законный представитель имеют право отозвать согласие на сбор, обработку персональных данных, уведомив об этом собственника, оператора, третье лицо. Усовершенствован механизм маркировки товаров путем введения для субъектов внутренней розничной торговли требования по учету операций через контрольно-кассовые машины путем считывания средств идентификации. Рядом поправок усилены требования по обеспечению информационной безопасности", - добавили в Акорде.
Ранее национальные стандарты в сфере искусственного интеллекта впервые утвердили в Казахстане.
17.11.2025, 09:30 117661
Полиция Казахстана расширит использование дронов в обеспечении правопорядка
Фото: Depositphotos
Рассказать друзьям
Астана. 17 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - МВД Казахстана внедряет цифровые технологии, направленные на повышение эффективности работы полиции и обеспечение безопасности граждан. Одним из ключевых инструментов стали беспилотные летательные аппараты, которые сегодня активно применяются во всех регионах страны, сообщает Polisia.kz.
БПЛА зарекомендовали себя как высокоэффективный инструмент в обеспечении безопасности на дорогах. Оснащенные современными камерами они позволяют в режиме реального времени фиксировать нарушения ПДД, контролировать сложные участки трасс и оперативно передавать данные на посты полиции", - проинформировали в МВД.
Отмечается, что дальность полета до 20 км позволяют осуществлять полноценное воздушное патрулирование, включая загруженные автомагистрали и труднодоступные территории.
С помощью дронов уже выявлено свыше 6 тысяч нарушений правил дорожного движения. Постоянный мониторинг с воздуха способствует снижению аварийности и позволяет своевременно реагировать на потенциально опасные ситуации", - уточнили в министерстве.
Кроме того, дроны используют для обеспечения общественного порядка на массовых мероприятиях.
Во время концертов, спортивных матчей и праздничных мероприятий дроны стали незаменимым элементом контроля. Камеры высокого разрешения фиксируют скопления людей, позволяют своевременно выявлять подозрительные действия и оперативно направлять патрули на потенциально проблемные участки", - пояснили в МВД.
Также БПЛА активно применяются при проведении осмотров мест происшествий, поиске пропавших, документировании следов преступлений и мониторинге криминогенной обстановки. Аэрофотосъемка, видеофиксация и наблюдение в реальном времени повышают качество собираемых доказательств и ускоряют процесс расследования.
Показательный пример - оперативно-профилактические мероприятия "Қарасора" и "Правопорядок" в Шымкенте. Передвижение 44-летней подозреваемой в сбыте синтетических наркотиков отслеживалось с помощью БПЛА. Это позволило задержать ее с поличным. В багажнике автомобиля обнаружено более двух килограммов наркотиков. Это лишь один из множества фактов, подтверждающих высокую эффективность беспилотников в борьбе с преступностью", - сообщили в пресс-службе.
Ранее сообщалось, что в Казахстане дроны с ИИ используют для выявления дефектов на линиях электропередачи.
16.11.2025, 09:16 174251
Чем грозит исключение диабета из списка социально значимых болезней в Казахстане - мнение экспертов
Фото: Depositphotos
Рассказать друзьям
Астана. 16 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - Врачи высказали мнение по поводу исключения сахарного диабета из списка социально значимых заболеваний в Казахстане, пишет Kazinform.
В настоящее время этим заболеванием в стране страдают 535 тысяч человек. Из них 504 456 человек (95%) зарегистрированы с диабетом второго типа. Еще 30 577 человек живут с диабетом первого типа, среди них 5 625 детей.
Ранее в Минздраве заявили, что ДЦП и сахарный диабет будут лечиться в рамках ОСМС. В ведомстве подчеркнули, что объем медицинской помощи не сокращается - изменяется только источник финансирования.
Согласно отчету Республиканского центра развития здравоохранения, в среднем на обеспечение одного пациента амбулаторными лекарствами государство тратит 618 тысяч тенге в год. При этом граждане, которые платят страховые взносы, могут получать эти услуги в 10 раз дешевле. Например, самозанятым необходимо платить 51 тысячу тенге в год. За инвалидов и безработных взносы перечисляет государство. Если диабетиком является наемный работник, взносы перечисляет работодатель. А самозанятые, не входящие ни в одну льготную категорию, оплачивают взносы самостоятельно", - пишет источник.
Люди с диабетом первого типа вынуждены принимать инсулин всю жизнь. Поэтому реформа может напрямую повлиять на качество их жизни.
По словам Министерства, 95 процентов пациентов застрахованы. А что будет с оставшимися 5 процентами? Это примерно 1600 человек. Если они останутся без инсулина, то что их ждет?" - цитирует сайт директора общественного фонда "Диабетический родительный комитет" Руслана Закиева.
По его словам, из амбулаторного перечня исключены дорогостоящие препараты, которые для многих пациентов были единственным эффективным методом лечения. Препараты не вызывают гипогликемию, помогают снижать вес, а также предотвращают инфаркты и инсульты.
Да, эти лекарства дорогие. Но их эффективность и польза намного выше. Теперь мы можем столкнуться с ростом сердечно-сосудистых заболеваний и смертности среди пациентов с диабетом второго типа", - говорит Закиев.
По мнению другого эксперта - президента Казахстанского общества по изучению диабета Жаная Аканова, еще одна проблема - индивидуальная непереносимость некоторых препаратов. Такие лекарства ранее закупались по торговому названию, то есть у конкретного производителя, и расходы покрывались из местных бюджетов. После исключения диагноза из перечня социально значимых заболеваний акиматы больше не смогут их закупать.
При принятии решения Министерство не уделило достаточного внимания социальным последствиям. Исключение диабета из списка уменьшает не только медицинскую, но и социальную поддержку. Такие реформы нужно было проводить постепенно, после широкого общественного обсуждения", - считает Аканов.
В свою очередь доцент-исследователь кафедры семейной медицины АМУ, эндокринолог, PhD Акбаян Маркабаева отмечает, что повышенный уровень сахара в крови разрушительно действует на всю сосудистую систему.
Глюкозотоксическое воздействие это постоянный удар по сосудам. В любой момент это может привести к почечной недостаточности, потере зрения или ампутации конечностей. В Казахстане ежедневно 100 людям ставят диагноз диабет, и примерно пяти пациентам ампутируют конечность", - говорит врач.
На тяжелые последствия диабета также указала кандидат медицинских наук, нефролог Венера Алтынова.
При осложненном течении диабета страдают почки, таким пациентам требуется диализ. Лечение одного человека обходится до пяти миллионов тенге. Поэтому в борьбе с диабетом главное не экономия, а профилактика", - считает врач.
Эксперты отмечают, что сахарный диабет является одним из самых дорогостоящих заболеваний в амбулаторном лекарственном обеспечении. На него приходилось 26% всех расходов. Поэтому они предлагают создать отдельную формулярную комиссию по вопросам диабета.
15.11.2025, 18:24 227826
По итогам переговоров Токаева и Мирзиёева подписан ряд документов
Главы двух государств обсудили перспективы развития партнерства и союзничества
Фото: Акорда
Рассказать друзьям
Ташкент. 15 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев провел переговоры с президентом Узбекистана Шавкатом Мирзиёевым, сообщает пресс-служба Акорды.
В ходе встречи главами государств были обстоятельно обсуждены дальнейшие перспективы развития казахстанско-узбекского стратегического партнерства и союзничества.
Президенты рассмотрели вопросы укрепления сотрудничества в таких приоритетных направлениях, как торговля, промышленная кооперация, транспорт и логистика, энергетика, сельское хозяйство, водные ресурсы, а также взаимодействие в культурно-гуманитарной сфере.
Состоялся обмен мнениями по актуальным вопросам региональной и международной повестки.
Президенты Казахстана и Узбекистана также приняли участие во втором заседании Высшего межгосударственного совета. На заседании были рассмотрены актуальные вопросы двустороннего взаимодействия в торгово-экономической, транзитно-транспортной, водно-энергетической и культурно-гуманитарной сферах.
По итогам переговоров и второго заседания Высшего межгосударственного совета Казахстана и Узбекистана президенты приняли совместное заявление.
Касым-Жомарт Токаев и Шавкат Мирзиёев подписали следующие документы:
- Решение Высшего межгосударственного совета о создании Совета глав регионов Республики Казахстан и Республики Узбекистан;
- Решение Высшего межгосударственного совета о создании двусторонней рабочей группы по геологии и добыче редких и редкоземельных металлов;
- Решение Высшего межгосударственного совета о создании двусторонней рабочей группы по прогнозированию водности трансграничных рек.
Также в присутствии глав государств состоялся обмен подписанными межправительственными и межведомственными документами.
Напомним, 14 ноября президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев по приглашению президента Узбекистана Шавката Мирзиёева прибыл с государственным визитом в Ташкент.
14.11.2025, 16:25 275031
Токаев прибыл с государственным визитом в Узбекистан
Фото: Акорда
Рассказать друзьям
Ташкент. 14 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев по приглашению президента Узбекистана Шавката Мирзиёева прибыл с государственным визитом в Ташкент, сообщает Акорда.
В аэропорту "Восточный" в честь высокого гостя была выстроена рота почетного караула. Главу нашего государства встретил президент Шавкат Мирзиёев", - говорится в сообщении.
Уточняется, что завтра в соответствии с программой визита президенты проведут переговоры, кроме того, под их председательством состоится второе заседание Высшего межгосударственного совета Казахстана и Узбекистана.
Также в международном аэропорту "Ташкент-Хумо" состоялась беседа глав двух государств.
В частности, Касым-Жомарт Токаев и Шавкат Мирзиёев обменялись мнениями по вопросам дальнейшего углубления казахско-узбекских отношений стратегического партнерства и союзничества.
Ранее лидер Казахстана посетил Россию.
ИНТЕРНЕТ ТЕЛЕВИДЕНИЕ
KAZAKHSTAN TODAY LIVE
Читаемое
18.11.2025, 12:19В Казахстане операторы будут блокировать номера телефонных мошенников: приказ вступил в силу 18.11.2025, 13:4835256Спасавшая людей при обрушении фасада жилого дома в Астане фельдшер скончалась в реанимации 18.11.2025, 10:1634276В связи с пожаром в Туркестанской области создана правительственная комиссия 18.11.2025, 10:4232236Порядок регистрации граждан по месту жительства меняется в Казахстане 18.11.2025, 13:1030396В Казахстане годовая инфляция в октябре замедлилась до 12,6% 14.11.2025, 14:07381531В Казахстане проведут интеграцию информсистем АПК 14.11.2025, 14:50Токаев поручил активнее использовать авиаперевозки для бесперебойной поставки сельхозпродукции на экспортные рынки378711Токаев поручил активнее использовать авиаперевозки для бесперебойной поставки сельхозпродукции на экспортные рынки 14.11.2025, 08:48375336Казахстан продлил запрет на вывоз сжиженного нефтяного газа 14.11.2025, 13:44366641Более чем в 2,5 раза вырос за десять лет объем валовой сельхозпродукции в Казахстане 14.11.2025, 12:10365341Опреснительный завод в Мангистауской области вышел на производственную мощность 11.11.2025, 15:05426666Обрушение фасада в Астане: фельдшер и еще один пострадавший находятся в крайне тяжелом состоянии 20.10.2025, 17:35420071Президент Азербайджана прибыл с госвизитом в Казахстан 20.10.2025, 17:10Жестокое обращение с малышами в детсаду Павлодара: расследование потребовало дополнительного времени414176Жестокое обращение с малышами в детсаду Павлодара: расследование потребовало дополнительного времени 24.10.2025, 17:46401411Китайский уезд с 70 тысячами жителей готовится принять 800 тысяч туристов ради зимних видов спорта 23.10.2025, 17:34399081Устойчивость и прогресс китайской экономики привносят в мир ценную определенность
Новости RT
Новости Китая
Ваше мнение
Казахстанцы больше не смогут использовать излишки пенсионных накоплений на лечение зубов. Решение связано с многочисленными случаями фальсификации медицинских документов и нецелевого использования пенсионных накоплений. В то же время услуги стоматологов не входят в ОСМС и остаются одними из самых дорогостоящих в стране. Для многих граждан возможность использовать излишки пенсионных накоплений являлась единственным способом получить необходимое лечение. Как вы относитесь к этому нововведению?