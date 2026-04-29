Верификацией мобильных устройств в Казахстане будет заниматься госкомпания

Решение уже принято на уровне правительства и предусматривает переход к государственной монополии в этой сфере

Астана. 28 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - Услуги по верификации IMEI-кодов мобильных телефонов в Казахстане планируют передать государственной компании, сообщил первый вице-министр искусственного интеллекта и цифрового развития Ростислав Коняшкин на брифинге в правительстве.





По его словам, соответствующее решение уже принято на уровне правительства и предусматривает переход к государственной монополии в этой сфере. Верификацией будет заниматься организация со стопроцентным государственным участием, которая будет оказывать услуги по проверке мобильных устройств.





Отметим, что ранее верификацию IMEI-кодов в стране осуществляла на платной основе частная компания ATS Mediafon KZ. Депутат мажилиса Болатбек Нажметдинулы выразил обеспокоенность, что верификацией мобильных телефонов со собором и обработкой персональных данных граждан занимается частная компания, и потребовал прекратить данную практику.



