03.03.2026, 12:25 20011
Первая леди США возглавила заседание Совбеза ООН
Мелания Трамп стала первой супругой мирового лидера, занявшей место председателя в Совбезе ООН
Вашингтон. 3 марта. KAZAKHSTAN TODAY - Первая леди Соединенных Штатов Америки Мелания Трамп возглавила заседание Совета Безопасности Организации Объединенных Наций, посвященное детям в условиях военных конфликтов, сообщает Deutsche Welle.
Знания способствуют развитию эмпатии к другим, преодолевая границы географии, религии, расы, пола и даже местных норм", - заявила Трамп.
Отмечается, что Мелания Трамп стала первой супругой мирового лидера, занявшей место председателя в Совбезе ООН, отвечающем за поддержание международного мира и безопасности.
Напомним, председательство в Совбезе ООН перешло к США 2 марта.
03.03.2026, 13:21 18076
Разведка Израиля выследила верховного лидера Ирана через дорожные камеры
Агенты собирали сведения в том числе о графике дежурств телохранителей аятоллы
Тегеран. 3 марта. KAZAKHSTAN TODAY - Разведка Израиля выследила верховного лидера Ирана Али Хаменеи через дорожные камеры в Тегеране, передает корреспондент агентства.
С помощью такой слежки удалось ликвидировать верховного лидера Ирана (...) Агенты собирали сведения в том числе о графике дежурств телохранителей аятоллы, их маршрутах на работу и лицах, которых они должны были охранять. Изображения с уличных комплексов шифровались и передавались в Тель-Авив и на юг Израиля", - сообщает bfm.ru со ссылкой на Financial Times.
Кроме того, Израилю удалось вывести из строя отдельные компоненты более десяти вышек сотовой связи на улице, где располагался комплекс лидера Ирана. Из-за этого при звонках телефоны показывали, что они заняты, и охрана Хаменеи не получала возможных предупреждений.
Мы знали Тегеран так же хорошо, как Иерусалим. И когда ты знаешь так же хорошо, как улицу, на которой вырос, ты замечаешь хоть одно несоответствие", - сказал источник.
Напомним, США и Израиль объявили о военной операции против Ирана 28 февраля, по стране было нанесено множество ударов. Президент США Дональд Трамп объяснил начало операции тем, что у Вашингтона "иссякло терпение" в переговорах по ядерной сделке. Во время военной операции был убит верховный лидер Ирана Али Хаменеи.
По последним данным, по меньшей мере 170 школьников и учителей погибли в результате ударов США и Израиля по территории Ирана.
В ответ на операцию Израиля и США Иран начал волну авиаударов, нацеленных на американские базы в странах Персидского залива. Поставки нефти из Персидского залива нарушены.
Рынок нефти отреагировал резким ростом на сообщения о военной операции США и Израиля против Ирана, начавшейся 28 февраля, и ответных ударах Исламской Республики. Котировки впервые за 8 месяцев подскочили выше $80 за баррель.
03.03.2026, 10:38 22726
Tasnim: Атака на НПЗ Saudi Aramco была осуществлена Израилем
Нападение на нефтяные объекты Saudi Aramco было совершено Израилем и является примером операции под так называемым ложным флагом, сообщил осведомленный военный источник
Астана. 3 марта. KAZAKHSTAN TODAY - Иран не наносил удар по нефтяным объектам Саудовской Аравии, атака по нефтеперерабатывающему заводу (НПЗ) Saudi Aramco была осуществлена Израилем. Об этом заявило иранское агентство Tasnim со ссылкой на осведомленный военный источник, сообщает Вести.Ru.
По словам собеседника агентства, Израиль стремится отвлечь внимание стран Ближнего Востока от своих преступлений, связанных с нападениями на иранские гражданские объекты.
Сегодняшнее нападение на нефтяные объекты Saudi Aramco было совершено Израилем и является примером операции под так называемым ложным флагом", - цитирует агентство слова источника.
Кроме того, военный источник Tasnim подчеркнул, что Иран будет продолжать наносить удары по всем объектам Соединенных Штатов и Израиля на Ближнем Востоке, но энергетические объекты Саудовской Аравии не входили в число целей атак Тегерана. Собеседник агентства также предупредил, что, по данным разведки, порт Фуджейра в ОАЭ может стать одной из следующих целей израильтян в операции "под ложным флагом". Он добавил, что в планы Израиля входит атаковать его.
В понедельник, 2 марта, саудовская нефтяная госкомпания Saudi Aramco сообщила, что обломки двух сбитых БПЛА упали на НПЗ в Рас-Таннуре, из-за чего возник небольшой пожар. Работа НПЗ была приостановлена в качестве меры предосторожности. При этом в компании отметили, что это не повлияло на поставки нефти.
02.03.2026, 19:22 37991
Кувейт по ошибке сбил три истребителя США
Пилоты живы, они катапультировались и находятся "в стабильном состоянии"
Эль-Кувейт. 2 марта. KAZAKHSTAN TODAY - Над Кувейтом из-за "дружественного огня" были сбиты три американских истребителя F-15E Strike Eagle, выполнявшие задачи в рамках операции "Эпическая ярость" против Ирана, сообщает РБК со ссылкой на Центральное командование США.
В 23.03 по восточному времени США 1 марта три американских истребителя F-15E Strike Eagle, выполнявшие задачи в рамках операции Epic Fury, потерпели крушение над Кувейтом из-за предполагаемого инцидента с "дружественным огнем", - говорится в сообщении.
Ведомство подчеркнуло, что пилоты живы, они катапультировались и находятся "в стабильном состоянии". Сейчас расследуются причины произошедшего.
Как пишет издание, утром 2 марта портал News 18 (подразделение CNN) опубликовал видео падения американского истребителя F-15 недалеко от города Эль-Джахра (расположен в 30 км к западу от столицы Эль-Кувейта). Позднее в Минобороны Кувейта сообщили, что на территории страны потерпели крушение несколько военных самолетов США. Министерство заявило также о "прямой координации с дружественными американскими силами" для выяснения обстоятельств произошедшего.
Напомним, США и Израиль объявили о военной операции против Ирана 28 февраля, по стране было нанесено множество ударов. Президент США Дональд Трамп объяснил начало операции тем, что у Вашингтона "иссякло терпение" в переговорах по ядерной сделке. Во время военной операции был убит верховный лидер Ирана Али Хаменеи.

По последним данным, по меньшей мере 170 школьников и учителей погибли в результате ударов США и Израиля по территории Ирана.
По последним данным, по меньшей мере 170 школьников и учителей погибли в результате ударов США и Израиля по территории Ирана.
В ответ на операцию Израиля и США Иран начал волну авиаударов, нацеленных на американские базы в странах Персидского залива. Поставки нефти из Персидского залива нарушены.
Посол Ирана в Казахстане Али Акбар Джоукар прокомментировал ситуацию вокруг стратегически важного для мирового нефтяного рынка Ормузского пролива, сообщает ИА "Международное информационное агентство "Казинформ".
По имеющейся информации, около трех судов подверглись атакам. В условиях, когда стороны ежедневно запускают в этом районе сотни ракет, его использование становится невозможным", - пояснил дипломат.
Он добавил, что перевозка нефти через пролив не выполняется два дня и ситуация для судов остается опасной, пишет sputnik.kz.
Рынок нефти отреагировал резким ростом на сообщения о военной операции США и Израиля против Ирана, начавшейся 28 февраля, и ответных ударах Исламской Республики. Котировки впервые за 8 месяцев подскочили выше $80 за баррель.
02.03.2026, 18:13 39681
Один из крупнейших в мире производителей СПГ приостановил работу после удара Ирана
Доха. 2 марта. KAZAKHSTAN TODAY - Государственная энергетическая компания Катара QatarEnergy прекратила производство сжиженного природного газа после иранской атаки на ее предприятие, сообщает РБК со ссылкой на CNN.
В понедельник иранский беспилотник нанес удар по газовому объекту в Рас-Лаффане, а также по другому энергетическому объекту - в Месаиде", - пишет издание.
Отмечается, что Министерство обороны Катара начало расследование масштабов ущерба. По данным управления энергетической информации США, Катар является одним из крупнейших в мире экспортеров сжиженного природного газа (СПГ), на его долю приходится примерно 20% мирового экспорта.
Напомним, США и Израиль объявили о военной операции против Ирана 28 февраля, по стране было нанесено множество ударов. Президент США Дональд Трамп объяснил начало операции тем, что у Вашингтона "иссякло терпение" в переговорах по ядерной сделке. Во время военной операции был убит верховный лидер Ирана Али Хаменеи.

По последним данным, по меньшей мере 170 школьников и учителей погибли в результате ударов США и Израиля по территории Ирана.
По последним данным, по меньшей мере 170 школьников и учителей погибли в результате ударов США и Израиля по территории Ирана.
В ответ на операцию Израиля и США Иран начал волну авиаударов, нацеленных на американские базы в странах Персидского залива. Поставки нефти из Персидского залива нарушены.
Посол Ирана в Казахстане Али Акбар Джоукар прокомментировал ситуацию вокруг стратегически важного для мирового нефтяного рынка Ормузского пролива, сообщает ИА "Международное информационное агентство "Казинформ".
По имеющейся информации, около трех судов подверглись атакам. В условиях, когда стороны ежедневно запускают в этом районе сотни ракет, его использование становится невозможным", - пояснил дипломат.
Он добавил, что перевозка нефти через пролив не выполняется два дня и ситуация для судов остается опасной, пишет sputnik.kz.
Рынок нефти отреагировал резким ростом на сообщения о военной операции США и Израиля против Ирана, начавшейся 28 февраля, и ответных ударах Исламской Республики. Котировки впервые за 8 месяцев подскочили выше $80 за баррель.
02.03.2026, 14:08 44431
Иран атаковал нефтяную инфраструктуру Саудовской Аравии
Работа НПЗ приостановлена в качестве меры предосторожности
Эр-Рияд. 2 марта. KAZAKHSTAN TODAY - Иран атаковал нефтеперерабатывающий завод компании Saudi Aramco в Рас-Таннуре, передает корреспондент агентства.
По данным ntv.ru, завод приостановил работу после атаки иранских беспилотников. На объекте после атаки БПЛА возник небольшой пожар. Ситуация, как сообщается, находится под контролем. Работа НПЗ приостановлена в качестве меры предосторожности.
Также секретарь Высшего совета национальной безопасности Ирана Али Лариджани в Сети заявил, что Иран не будет вести переговоры с Соединенными Штатами.
Мы не будем вести никаких переговоров с Америкой", - цитирует его lenta.ru.
Тем временем Израиль начал наступательную операцию в Ливане против шиитской группировки "Хезболла". Об этом сообщил начальник Генштаба Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) Эяль Замир, видеозапись его заявления опубликована в Telegram-канале израильской армии.
Мы не просто обороняемся. Теперь мы хотим перейти в наступление", - подчеркнул он.
Напомним, США и Израиль объявили о военной операции против Ирана 28 февраля, по стране было нанесено множество ударов. Президент США Дональд Трамп объяснил начало операции тем, что у Вашингтона "иссякло терпение" в переговорах по ядерной сделке. Во время военной операции был убит верховный лидер Ирана Али Хаменеи.

По последним данным, по меньшей мере 170 школьников и учителей погибли в результате ударов США и Израиля по территории Ирана.
По последним данным, по меньшей мере 170 школьников и учителей погибли в результате ударов США и Израиля по территории Ирана.
В ответ на операцию Израиля и США Иран начал волну авиаударов, нацеленных на американские базы в странах Персидского залива. Поставки нефти из Персидского залива нарушены.
Посол Ирана в Казахстане Али Акбар Джоукар прокомментировал ситуацию вокруг стратегически важного для мирового нефтяного рынка Ормузского пролива, сообщает ИА "Международное информационное агентство "Казинформ".
По имеющейся информации, около трех судов подверглись атакам. В условиях, когда стороны ежедневно запускают в этом районе сотни ракет, его использование становится невозможным", - пояснил дипломат.
Он добавил, что перевозка нефти через пролив не выполняется два дня, и ситуация для судов остается опасной, пишет sputnik.kz.
Рынок нефти отреагировал резким ростом на сообщения о военной операции США и Израиля против Ирана, начавшейся 28 февраля, и ответных ударах Исламской Республики. Котировки впервые за 8 месяцев подскочили выше $80 за баррель.
01.03.2026, 18:50 65461
Эскалация на Ближнем Востоке: что известно к этому часу
Астана. 1 марта. KAZAKHSTAN TODAY - Военная операция США и Израиля против Ирана, начавшаяся 28 февраля, переросла в масштабный региональный кризис, затронувший страны Персидского залива.
28 февраля Израиль и США объявили о начале совместной операции против Ирана. В ходе массированных авиаударов по Тегерану был убит верховный лидер Ирана Али Хаменеи.
Как сообщают западные СМИ со ссылкой на источники, по его резиденции было сброшено около 30 бомб. В момент удара там проходило совещание с участием высших военных и политических лиц. Иранские агентства также подтвердили гибель начальника Генштаба Абдулрахима Мусави, министра обороны Азиза Насирзаде и ряда командиров Корпуса стражей исламской революции.
Армия обороны Израиля заявила о ликвидации 40 высокопоставленных иранских командиров в рамках "превентивной операции".
В ответ Иран нанес ракетные удары по территории Израиля. В Тель-Авиве прогремели взрывы, были зафиксированы разрушения жилых зданий.
После гибели Хаменеи иранское руководство объявило о начале ответной операции. Президент Ирана Масуд Пезешкиан заявил, что убийство верховного лидера является "объявлением войны мусульманам всего мира". Видный шиитский богослов Макарем Ширази объявил "священную войну" против США и Израиля.
28 февраля и 1 марта Иран начал наносить удары по американским военным объектам в Катаре, Бахрейне, ОАЭ, Саудовской Аравии и Иордании.
На фоне эскалации над странами Ближнего Востока было закрыто воздушное пространство. Были отменены сотни рейсов. Тысячи пассажиров по всему миру не смогли вылететь транзитом через страны Персидского залива. Множество туристов оказались заблокированы в аэропортах Дохи, Дубая и Абу-Даби.
По данным Минтранспорта РК, в настоящее время воздушное пространство закрыто либо сохраняется нестабильная ситуация в следующих государствах: Иран, Израиль, Объединенные Арабские Эмираты, Бахрейн, Кувейт, Иордания, Саудовская Аравия, Катар, Оман, Ирак и Ливан. 28 февраля отменены 14 рейсов и 1 марта отменены 12 рейсов из этих стран в Казахстан.
На фоне обострения ситуации Министерство иностранных дел Республики Казахстан заявило, что прорабатываются меры и маршруты по возможной эвакуации граждан РК из зон эскалации.
По информации МИД, на данный момент данных о пострадавших среди казахстанцев не поступало. Загранучреждения переведены на усиленный режим работы, открыты линии экстренной связи, созданы оперативные чаты для связи с соотечественниками.
Продолжается уточнение количества граждан Казахстана, находящихся в регионе, включая транзитные зоны.
В авиакомпании Air Astana сообщили о временном размещении пассажиров, застрявших из-за приостановки рейсов на Ближний Восток: в Дохе - 174 человека, в Дели - 231 пассажир (рейс Алматы-Дубай), в Дубае - 330 человек. Пассажирам предоставлено размещение в гостиницах сроком на сутки, далее предусмотрены специальные тарифы.
МИД призвал граждан сохранять спокойствие, соблюдать требования местных властей и внимательно следить за официальными сообщениями.
01.03.2026, 11:56 74286
Число погибших при атаке на начальную школу в Иране возросло до 148
95 человек получили ранения
Тегеран. 1 марта. KAZAKHSTAN TODAY - Количество погибших учениц при атаке на начальную школу для девочек в иранском городе Минаб возросло до 148, 95 человек получили ранения. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на агентство Tasnim.
Ранее постоянный представитель исламской республики при ООН Амир Саид Иравани заявил, что более 100 детей погибли в результате удара США и Израиля по школе в Иране, число жертв среди гражданского населения продолжает расти.
Напомним, вчера Иран подвергся ракетным атакам со стороны Израиля. Позже президент США Дональд Трамп сообщил о начале масштабной военной операции против Ирана. Глава Белого дома обвинил Иран в "бесконечной кампании кровопролития и массовых убийств", направленной против США и их союзников, а также заявил, что рассчитывает на смену власти в республике. В ответ Иран нанес ракетные удары по Израилю и базам США в ряде стран Ближнего Востока.
01.03.2026, 10:31 72876
Иранские СМИ подтвердили гибель верховного лидера Али Хаменеи
Али Хаменеи погиб в ходе операции США и Израиля
Тегеран. 1 марта. KAZAKHSTAN TODAY - Верховный лидер Ирана Али Хаменеи погиб в ходе операции США и Израиля. Эту информацию подтвердили иранские проправительственные агентства Tasnim, IRNA, ISNA, Mehr и Fars, сообщает РБК.
Хаменеи "был убит в совместной атаке преступной Америки и сионистского режима в утро понедельника, девятого числа месяца эсфанд", - написало Mehr.
Fars сообщило, что Хаменеи был убит на рабочем месте в своей резиденции. Его убили рано утром 28 февраля, пишет агентство.
Правительство Ирана объявило 40 дней общенационального траура и 7 дней общенациональных выходных.
Корпус стражей исламской революции, вооруженные силы Исламской Республики и огромный народный басидж будут мощно продолжать путь своего вождя и стойко противостоять внутренним и внешним заговорам, а также наказывать нарушителей суверенитета исламской родины", - говорится в заявлении КСИР после смерти лидера.
Это великое преступление никогда не останется без ответа и откроет новую страницу в истории исламского мира и шиитства", - говорится в заявлении правительства Ирана, цитирует IRNA.
На фоне подтверждения смерти Хаменеи граждане Ирана начали спонтанно двигаться от мечетей к Тегеранскому университету и площади Энкалаб, пишет Mehr.
Ранее о смерти Хаменеи написал президент США Дональд Трамп. "Хаменеи, один из самых злых людей в истории, мертв", - заявил он в соцсети Truth Social. О гибели аятоллы также сообщили ряд западных СМИ со ссылкой на израильские источники. Иранские агентства ранее опровергали смерть лидера. Агентство Fars писало о гибели дочери, зятя, внука и одной из невесток Хаменеи.
При этом на фоне сообщений о гибели Хаменеи на его аккаунте в Х появился пост: "Во имя Нами Хайдера (мир ему)". Публикация сопровождалась фотографией, изображающей золотые мечи, падающие с неба.
Али Хаменеи родился 19 апреля 1939 года в Мешхеде, великим аятоллой его провозгласили в 1994 году. Он неоднократно критиковал американские власти и называл США "символом тирании против всего человечества".
