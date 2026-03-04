Первая леди США возглавила заседание Совбеза ООН

Агенты собирали сведения в том числе о графике дежурств телохранителей аятоллы

Тегеран. 3 марта. KAZAKHSTAN TODAY - Разведка Израиля выследила верховного лидера Ирана Али Хаменеи через дорожные камеры в Тегеране, передает корреспондент агентства.





С помощью такой слежки удалось ликвидировать верховного лидера Ирана (...) Агенты собирали сведения в том числе о графике дежурств телохранителей аятоллы, их маршрутах на работу и лицах, которых они должны были охранять. Изображения с уличных комплексов шифровались и передавались в Тель-Авив и на юг Израиля", - сообщает bfm.ru со ссылкой на Financial Times.





Кроме того, Израилю удалось вывести из строя отдельные компоненты более десяти вышек сотовой связи на улице, где располагался комплекс лидера Ирана. Из-за этого при звонках телефоны показывали, что они заняты, и охрана Хаменеи не получала возможных предупреждений.





Мы знали Тегеран так же хорошо, как Иерусалим. И когда ты знаешь так же хорошо, как улицу, на которой вырос, ты замечаешь хоть одно несоответствие", - сказал источник.





Напомним, США и Израиль объявили о военной операции против Ирана 28 февраля, по стране было нанесено множество ударов. Президент США Дональд Трамп объяснил начало операции тем, что у Вашингтона "иссякло терпение" в переговорах по ядерной сделке. Во время военной операции был убит верховный лидер Ирана Али Хаменеи.





По последним данным, по меньшей мере 170 школьников и учителей погибли в результате ударов США и Израиля по территории Ирана.





В ответ на операцию Израиля и США Иран начал волну авиаударов, нацеленных на американские базы в странах Персидского залива. Поставки нефти из Персидского залива нарушены.



