В Нур-Султане работник фитнес-центра переводил деньги с банковских карт клиентов на букмекерский счет

По информации пресс-службы столичного департамента полиции, в управление полиции района Алматы обратился местный житель, который сообщил, что неизвестный при помощи электронного кошелька осуществил транзакцию 20 тыс. тенге с его банковской карты. При проведении следственных мероприятий сотрудниками полиции была проведена кропотливая работа по установлению подозреваемого, а также способа обналичивания денег с банковской карты потерпевшего.
Им оказался 23-летний житель столицы. Снимая деньги при помощи электронного кошелька с чужих карт, он транзакцией переводил их на логин букмекерских контор. Мониторинг транзакции счетов подозреваемого лица показал, что он неоднократно пополнял логины букмекерских контор с чужих банковских карт", - уточнили в полиции.
В ходе расследования сотрудники полиции выяснили, что все потерпевшие являлись клиентами одного фитнес-клуба, где работал задержанный.
Имея доступ к шкафчикам посетителей клуба, он фотографировал их банковские карты, а затем, имея реквизиты банковских карт потерпевших, неоднократно осуществлял незаконные переводы. В настоящее время выявлено семь потерпевших", - проинформировали в пресс-службе.
Задержанный водворен в изолятор временного содержания. По данным фактам проводится расследование.
Вместе с тем департамент полиции Нур-Султана предупреждает граждан об увеличении количества мошенничеств с банковскими картами. Необходимо проявлять бдительность при использовании безналичных расчетов, нельзя позволять незнакомым лицам фотографировать свои банковские карты, сообщать посторонним реквизиты и СМС-пароли.
Ранее столичные полицейские опубликовали номера телефонов, чаще всего используемых при мошенничестве с банковскими картами.
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