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В Костанае пьяный дворник избил подростка из-за мусора

17.06.2020, 20:48 5266
В Костанае пьяный дворник избил подростка из-за мусора
Костанай. 17 июня. Kazakhstan Today - В Костанае мужчина, будучи в нетрезвом состоянии, напал на подростка. Для установления степени тяжести причиненного вреда здоровью ребёнка назначена экспертиза, передает Kazakhstan Today. 
 
О произошедшем инциденте рассказала мать пострадавшего мальчика на своей странице в Инстаграм. С ее слов, причиной такой агрессии стала выкинутая в урну бумажка, которую ветер принес от мусорки к дому, сообщает alau.kz.
 

Сегодня, 16 июня, сосед, взрослый мужчина, находясь в алкогольном опьянении, избил моего 12-летнего сына из-за бумажки, выкинутой в общественную мусорку", - написала она. 

 
Со слов женщины, этот мужчина работает дворником. Он выволок подростка из квартиры на улицу и стал избивать. Мальчика спас сосед, а затем была вызвана полиция. 
 

Через три часа его отпустили, и теперь он грозит нашей семье", - написала женщина.

 
Информацию об этом подтвердили и прокомментировали в пресс-службе ДП Костанайской области.
 

Мужчина был доставлен в опорный пункт полиции, где в отношении него собран материал по части 1 статьи 73 КоАП РК, затем он был помещен в медвытрезвитель, а оттуда отпущен домой. Для установления степени тяжести причиненного вреда здоровью ребёнка назначена экспертиза, по результатам которой материал будет направлен в суд. Кроме того, будет дана правовая оценка действиям нарушителя в части воспрепятствования законным требованиям сотрудников полиции", - сообщили в пресс-службе ДП.

 

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