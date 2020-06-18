В Костанае пьяный дворник избил подростка из-за мусора

Костанай. 17 июня. Kazakhstan Today - В Костанае мужчина, будучи в нетрезвом состоянии, напал на подростка. Для установления степени тяжести причиненного вреда здоровью ребёнка назначена экспертиза, передает Kazakhstan Today.

О произошедшем инциденте рассказала мать пострадавшего мальчика на своей странице в Инстаграм. С ее слов, причиной такой агрессии стала выкинутая в урну бумажка, которую ветер принес от мусорки к дому, сообщает alau.kz

Сегодня, 16 июня, сосед, взрослый мужчина, находясь в алкогольном опьянении, избил моего 12-летнего сына из-за бумажки, выкинутой в общественную мусорку", - написала она.

Со слов женщины, этот мужчина работает дворником. Он выволок подростка из квартиры на улицу и стал избивать. Мальчика спас сосед, а затем была вызвана полиция.

Через три часа его отпустили, и теперь он грозит нашей семье", - написала женщина.

Информацию об этом подтвердили и прокомментировали в пресс-службе ДП Костанайской области.

Мужчина был доставлен в опорный пункт полиции, где в отношении него собран материал по части 1 статьи 73 КоАП РК, затем он был помещен в медвытрезвитель, а оттуда отпущен домой. Для установления степени тяжести причиненного вреда здоровью ребёнка назначена экспертиза, по результатам которой материал будет направлен в суд. Кроме того, будет дана правовая оценка действиям нарушителя в части воспрепятствования законным требованиям сотрудников полиции", - сообщили в пресс-службе ДП.

При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства