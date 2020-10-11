Система Orphus

Тело женщины нашли в мусорном баке в Усть-Каменогорске

10.10.2020 12961
Усть-Каменогорск. 10 октября. Kazakhstan Today - Тело женщины нашли в мусорном баке в Усть-Каменогорске, передает Kazakhstan Today.
 
По информации телеканала КТК, случайный прохожий обнаружил в мусорном контейнере изуродованное тело женщины. Перед смертью несчастную, оказывается, пытались задушить, а потом выбросили с четвертого этажа.
 
По подозрению в убийстве задержали двух местных жителей, 30 и 35 лет. Оба уже были судимы. Два дня назад они выпивали в компании с общей знакомой. В какой-то момент женщина показалась им навязчивой и завязалась ссора. Один из мужчин пытался ее задушить, и несчастная потеряла сознание. Приятели решили, что убили подругу, и захотели избавиться от тела. Для этого они сначала скинули тело с четвертого этажа, а потом выбросили в мусорный бак. Задержанные сейчас в изоляторе, они уже во всем сознались, говорится в сюжете. 
 

Подозреваемые в убийстве задержаны патрульными инспекторами полиции, прибывшими на вызов об обнаружении тела женщины в мусорном баке. В настоящее время двое подозреваемых водворены в изолятор временного содержания. Экспертиза показала, что смерть наступила от множественных травм, несовместимых с жизнью", - сообщил начальник департамента полиции ВКО Сагат Мадиев.

 

При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства

Комментарии

новости по теме

Читаемое

Новости RT

    Новости Китая