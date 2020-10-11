Усть-Каменогорск. 10 октября. Kazakhstan Today - Тело женщины нашли в мусорном баке в Усть-Каменогорске, передает Kazakhstan Today.

По информации телеканала КТК , случайный прохожий обнаружил в мусорном контейнере изуродованное тело женщины. Перед смертью несчастную, оказывается, пытались задушить, а потом выбросили с четвертого этажа.

По подозрению в убийстве задержали двух местных жителей, 30 и 35 лет. Оба уже были судимы. Два дня назад они выпивали в компании с общей знакомой. В какой-то момент женщина показалась им навязчивой и завязалась ссора. Один из мужчин пытался ее задушить, и несчастная потеряла сознание. Приятели решили, что убили подругу, и захотели избавиться от тела. Для этого они сначала скинули тело с четвертого этажа, а потом выбросили в мусорный бак. Задержанные сейчас в изоляторе, они уже во всем сознались, говорится в сюжете.

Подозреваемые в убийстве задержаны патрульными инспекторами полиции, прибывшими на вызов об обнаружении тела женщины в мусорном баке. В настоящее время двое подозреваемых водворены в изолятор временного содержания. Экспертиза показала, что смерть наступила от множественных травм, несовместимых с жизнью", - сообщил начальник департамента полиции ВКО Сагат Мадиев.

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