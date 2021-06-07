В Нур-Султане задержали мужчину, продававшего самодельный обрез ружья

НУР-СУЛТАН. 5 ИЮНЯ - Сорокалетний житель Экибастуза, приехавший в столицу для продажи обреза ружья, сразу был задержан полицейскими, передаёт KAZAKHSTAN TODAY.

В полицию поступила информация о том, что 40-летний мужчина ищет покупателей обреза охотничьего ружья. Оперативные меры по задержанию торговца были приняты незамедлительно.

Установлено, что подозреваемый специально приехал в столицу из Экибастуза, чтобы продать самодельный обрез. Согласно заключению специалиста, охотничье ружье модели "ИЖ-58 МА" было переделано путем укорачивания ствола и ложа ружья. Мужчину задержали возле Центрального рынка. В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело. Задержанный, уже судимый ранее, дал признательные показания. Проводится расследование, сообщили в пресс-службе департамента полиции города.

С 17 мая текущего года в столице проходит оперативно-профилактическое мероприятие с целью проверки владельцев оружия. Участковые инспекторы полиции обходят дома, выявляя и изымая незарегистрированное огнестрельное оружие, боеприпасы, взрывчатые вещества и взрывные устройства. Уже выявлено 99 фактов нарушения хранения и ношения, 91 факт нарушения порядка регистрации оружия, 190 владельцев были привлечены к административной ответственности.

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