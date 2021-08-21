В Нур-Султане подросток напал с ножом на продавца в магазине

НУР-СУЛТАН. 20 АВГУСТА - Столичными полицейскими задержан несовершеннолетний, совершивший разбойное нападение на продавца в магазине, передает KAZAKHSTAN TODAY.

На канал 102 в дневное время поступил вызов в связи с тем, что в хозяйственном магазине неизвестный парень, угрожая ножом, забрал деньги в сумме 100 тысяч тенге. В результате проведения комплекса оперативно-розыскных мероприятий подозреваемый был задержан, сообщает Polisia.kz

В ходе расследования установлено, что 17-летний парень зашел в магазин и попросил продавца показать кухонный нож, который выставлен на продажу. Взяв в руки нож и угрожая им, он потребовал деньги. Женщина попыталась отобрать у него нож. В этот момент он порезал ей руку, а затем забрал деньги из кассы и выбежал, после чего сел в машину и скрылся.

Подозреваемый был задержан сотрудниками полка патрульной полиции. Установлено, что несовершеннолетний состоит на учете в полиции и ранее неоднократно привлекался к ответственности за совершение преступлений.

Камеры видеонаблюдения в магазине не оказалось. Но продавец запомнила приметы и одежду подозреваемого. Была составлена в срочном порядке ориентировка. Оперативники по возможному пути следования подозреваемого установили его точные приметы. И была определена автомашина такси, в которую сел подозреваемый", – рассказал начальник управления криминальной полиции ДП города Нур-Султана Дмитрий Демидов.

В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 192 Уголовного кодекса Республики Казахстан.





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