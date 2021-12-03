В Павлодарской области задержали иностранца-насильника

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Как сообщает Polisia.kz, оперативниками Павлодарской области задержан 28-летний гражданин Республики Кыргызстана, разыскиваемый сотрудниками полиции Российской Федерации за совершенное им изнасилование.
В августе 2012 года, находясь в городе Чите Забайкальского края, он изнасиловал горожанку. Пока шло расследование уголовного дела, тогда еще 19-летний молодой человек скрылся от правосудия и с декабря 2012 года находился в федеральном розыске. В ходе проведения комплекса оперативно-розыскных мероприятий, разыскиваемый был установлен в поселке Щидерты. Там он подрабатывал скотником в одном из крестьянских хозяйств. Осознавая противоправность своих действий и желая уйти от наказания, преступник неоднократно менял место жительства, работал без оформления трудовых отношений. Разыскиваемый водворен в ИВС города Экибастуза", - сообщил начальник управления криминальной полиции ДП Павлодарской области Балгабай Капаров.
Ранее сообщалось, что в Алматы к 6 годам тюрьмы приговорен насильник.