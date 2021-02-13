В Усть-Каменогорске задержали курьера с 40 дозами психотропных веществ

Усть-Каменогорск. 12 февраля. Kazakhstan Today - В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий возле одной из гостиниц города был задержан 35-летний курьер-закладчик магазина, занимающийся сбытом психотропных веществ через мобильное приложение, передает Kazakhstan Today.

Как сообщает Polisia.kz , в ходе личного досмотра у жителя Глубоковского района был изъят полимерный сверток, обмотанный изолентой.

Согласно заключению экспертизы изъятое вещество является аналогом психотропного вещества. Всего в свертке было более 40 разовых доз.

В настоящее время по данному факту проводится досудебное расследование по части 3 статьи 297 (Незаконные изготовление, переработка, приобретение, хранение, перевозка в целях сбыта, пересылка либо сбыт наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов) УК РК.

Ранее североказахстанские оперативники пресекли деятельность наркогруппировки, распространяющей синтетический наркотик мефедрон.

15 декабря пограничники задержали крупную партию героина на казахстанско-кыргызской границе.

При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства