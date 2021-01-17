Двух жителей Петропавловска осудили за распространение мефедрона

Петропавловск. 16 января. Kazakhstan Today - Североказахстанские оперативники пресекли деятельность наркогруппировки, распространяющей синтетический наркотик мефедрон, передает Kazakhstan Today.

Это один из опасных наркотических препаратов, впервые изъятый из оборота в Петропавловске. За совершение преступлений полицейскими задержаны 29-летний петропавловец и 19-летняя горожанка, приговоренные в январе этого года к 12 и 7 годам лишения свободы. Задержали подозреваемых летом прошлого года", - сообщает пресс-служба полиции СКО.

Установлено, что житель областного центра организовал поставку синтетических наркотиков из Омска в город Кокшетау транзитом через Петропавловск. Товар, упакованный в фильтры кувшинов Аквафор, доставлял через логистические услуги.

Всего из незаконного оборота в ходе оперативных мероприятий изъято более 200 граммов наркотиков, что является особо крупным размером. Эти изъятые вещества могли погубить жизни сотней молодых людей, на которых и рассчитывают наркодилеры, заманивая их в ловушки через различные интернет-ресурсы", - рассказали полицейские.

Часть изъятых наркотиков была обнаружена у жительницы Петропавловска, которая, как установлено следствием, расфасовывая на дозы, делали закладки в различных местах города. Всю переписку наркокурьеры вели через Telegram-канал.

За совершение преступлений, предусмотренных частью 3 статьи 297 УК РК (Незаконные изготовление, переработка, приобретение, хранение, перевозка в целях сбыта, пересылка либо сбыт наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов), оба задержанных осуждены.

Мужчина являлся координатором и вел активную переписку, созванивался, давал указания где, когда и кому передать посылки. В суде были предоставлены вещественные доказательства", - рассказал заместитель начальника управления по противодействию наркопреступности Иван Терзиди.

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